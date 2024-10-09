Comment le résolveur 1.1.1.1 de Cloudflare repose sur Rust et Wasm
2023-02-28
Introduction à la nouvelle plateforme DNS sur laquelle reposent 1.1.1.1 et différents autres produits...Continuer à lire »
2023-02-28
Introduction à la nouvelle plateforme DNS sur laquelle reposent 1.1.1.1 et différents autres produits...Continuer à lire »
2020-04-02
Aujourd’hui, nous avons commis une erreur. Du fait de cette erreur, un certain nombre de sites LGBTQIA+ ont été bloqués par inadvertance par le nouveau service 1.1.1.1 for Families. ...
2020-04-01
Le 1er avril dernier, nous avons lancé WARP, une option de l’application 1.1.1.1 sur iOS et Android permettant de sécuriser et d’accélérer les connexions Internet. Aujourd’hui, WARP sécurise les connexions de millions d’utilisateurs mobiles....
2020-03-31
Le 1er avril 2018, nous avons franchi un grand cap en matière de protection de la vie privée et de sécurité sur Internet avec le lancement du résolveur DNS public 1.1.1.1, le plus rapide des résolveurs DNS publics axés sur la vie privée d’Internet. ...
2018-11-11
On April 1st, 2018, we announced 1.1.1.1, the fastest public DNS resolver in the world. Today, we are launching the 1.1.1.1 mobile app to make it incredibly easy to use 1.1.1.1 on your phone....
05 juin 2018
Au cas où vous ne seriez pas encore au courant, Cloudflare a lancé un service de résolveur DNS dédié à la protection de la vie privée le 1er avril. Ce n’était pas un poisson d’avril !...
01 avril 2018
La mission de Cloudflare, c'est de construire un Internet meilleur. Avec le lancement de 1.1.1.1, le service DNS le plus rapide d’Internet qui respecte la vie privée des utilisateurs, nous sommes heureux de faire un pas de plus dans cette direction....
01 avril 2018
La mission de Cloudflare est d'aider à bâtir un internet toujours plus performant et aujourd'hui, nous lançons notre résolveur DNS, 1.1.1.1,un service DNS récursif. ...