Introduction à la nouvelle plateforme DNS sur laquelle reposent 1.1.1.1 et différents autres produits ...

Aujourd’hui, nous avons commis une erreur. Du fait de cette erreur, un certain nombre de sites LGBTQIA+ ont été bloqués par inadvertance par le nouveau service 1.1.1.1 for Families. ...

Le 1er avril dernier, nous avons lancé WARP, une option de l’application 1.1.1.1 sur iOS et Android permettant de sécuriser et d’accélérer les connexions Internet. Aujourd’hui, WARP sécurise les connexions de millions d’utilisateurs mobiles. ...

Le 1er avril 2018, nous avons franchi un grand cap en matière de protection de la vie privée et de sécurité sur Internet avec le lancement du résolveur DNS public 1.1.1.1, le plus rapide des résolveurs DNS publics axés sur la vie privée d’Internet. ...

On April 1st, 2018, we announced 1.1.1.1, the fastest public DNS resolver in the world. Today, we are launching the 1.1.1.1 mobile app to make it incredibly easy to use 1.1.1.1 on your phone. ...