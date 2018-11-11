Une mesure à prendre pour rendre votre Internet plus sûr et plus rapide

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Le 1er avril 2018, nous avons annoncé 1.1.1.1, le résolveur DNS public le plus rapide au monde ???. Aujourd'hui, nous lançons l'application mobile 1.1.1.1 pour rendre 1.1.1.1 incroyablement facile à utiliser sur votre téléphone.

Chaque fois que vous utilisez une connexion Internet publique, tout le monde peut voir quels sites vous visitez. Pire encore, votre fournisseur d'accès Internet revend très probablement tout votre historique de navigation au plus offrant. Nous disposons d'un outil appelé 1.1.1.1 qui permet d'accélérer et d’augmenter la confidentialité de la navigation sur Internet, mais il a toujours été trop complexe pour de nombreuses personnes, notamment sur les appareils mobiles. Aujourd'hui, nous lançons une application que vous (et tous ceux que vous connaissez) pouvez utiliser pour utiliser 1.1.1.1 chaque fois que votre téléphone portable se connecte à Internet. Elle est gratuite et facile. Téléchargez-la maintenant.

Le résolveur public le plus rapide

DNSPerf

Le 1er avril, nous avons lancé 1.1.1.1. Honnêtement, nous avons été stupéfaits de voir le nombre de personnes ayant franchi le pas. Modifier les paramètres réseau n'est pas chose facile, mais, si l'on en juge par le volume de trafic, beaucoup d'entre vous y sont parvenus. Merci à vous !

Cela dit, encore plus de personnes ne sont pas capables d'effectuer ces changements, en particulier sur les appareils mobiles. Nous voulons que tout le monde puisse avoir accès à un Internet plus rapide et plus privé, et les millions de sites hébergés sur Cloudflare apprécient les gains de performance obtenus lorsque les utilisateurs de 1.1.1.1 les visitent.

Il y a un mois, nous avons annoncé la version bêta publique d'une nouvelle méthode, plus simple, pour installer 1.1.1.1 : une application mobile.

Que nous a appris la bêta ?

Nous avons tiré une leçon qui se confirme à chaque lancement d'un nouveau produit : nos clients bêta sont formidables ! Ils ont découvert des bogues et des problèmes de configuration, non seulement avec l'application, mais aussi avec les opérateurs mobiles.

Nous avons été stimulés (et stupéfaits) par l'enthousiasme généré, notamment en raison du fait qu'il s'agit de la première application que nous lancerons dans les boutiques d'applications mobiles. Nous avons vu ce que nous avions toujours espéré voir : un Internet plus rapide, partout dans le monde.

Damn @Cloudflare your 1.1.1.1 app is incredible. Things that normally takes 5 to 7 seconds to load in Vietnam are taking 3. — Chris Walton (@ChrisWalton10) November 1, 2018

Nos sincères remerciements à tous les utilisateurs qui nous ont montré leur ❤️ et nous ont aidés à rendre 1.1.1.1 accessible à tout le monde.

1 application, gratuite pour tout le monde

L'application 1.1.1.1. rend votre connexion Internet plus rapide et plus privée. Elle est très facile à configurer. Et le plus beau, c'est qu'elle est gratuite !

C'est la bonne chose à faire. Nous simplifions la vie de tous ceux qui veulent utiliser Internet de façon plus privée. On ne devrait pas avoir à payer pour un Internet plus privé.

En outre, des millions de sites Web misent sur Cloudflare pour leurs performances et leur sécurité. En attirant plus d'utilisateurs sur 1.1.1.1, nous rendons ces sites plus rapides. Cela permet à Cloudflare comme à Internet de s'améliorer, et tout le monde y gagne.

Téléchargez 1.1.1.1 dès aujourd'hui pour bénéficier d'un Internet plus sûr et plus rapide ✌️✌️.