MÁS PUBLICACIONES
07 de octubre de 2022
Cloudflare Pages ahora aún más rápido con Early Hints
Hoy nos complace anunciar una integración que acelera aún más este compromiso: el soporte de Pages para Early Hints...
25 de mayo de 2022
Multiplicamos por más de 4 000 la velocidad de creación de registros DNS
Cómo hemos rediseñado nuestra canalización del DNS para mejorar significativamente su velocidad de propagación en todas las zonas...
12 de abril de 2022
Tendencias de los ataques DDoS en el 1.er trimestre de 2022
Te damos la bienvenida a nuestro primer informe sobre las tendencias de ataques DDoS de 2022, y el noveno que hemos publicado hasta ahora. Este informe incluye nuevos datos y perspectivas tanto en las secciones relativas a la capa de aplicación como de red...
13 de septiembre de 2021
Cloudflare Workers: la plataforma rápida sin servidor
Ahora Workers es un 30 % más rápido que hace tres años en el percentil 90. Y es un 210 % más rápido que Lambda@Edge y un 298 % más rápido que Lambda....
25 de marzo de 2021
Page Shield: protege los datos del usuario en el navegador
Nos complace anunciar Page Shield, un producto de seguridad del lado cliente que nuestros clientes pueden utilizar para detectar ataques en los navegadores de los usuarios finales...
27 de septiembre de 2019
Conclusión de la Semana de aniversario 2019
Esta semana celebramos el 9° aniversario de Cloudflare con el lanzamiento de una variedad de ofertas nuevas que apoyan nuestra misión: ayudar a construir un mejor Internet. A continuación se muestra un resumen de cómo celebramos la Semana del aniversario 2019....
25 de septiembre de 2019
WARP está aquí (lo siento, tomó mucho tiempo)
Hoy, después de una espera más larga de lo esperado, estamos lanzando WARP y WARP Plus al público en general. Si aún no ha escuchado al respecto, WARP es una aplicación móvil diseñada para todo el mundo que utiliza nuestra...
24 de septiembre de 2019
Presentación de Browser Insights
La velocidad sí importa. Sabemos que cuando su sitio web o aplicación se vuelve más rápido, los usuarios tienen una mejor experiencia, y usted obtiene más conversiones y más ingresos....
13 de agosto de 2019
Magic Transit hace que su red tenga un funcionamiento mejor, más inteligente, más potente y más económico
Hoy nos complace anunciar Cloudflare Magic Transit. Magic Transit ofrece una conectividad IP segura, eficiente y confiable a internet. Magic Transit, listo para usar, que se implementa frente a su red local, lo protege de los ataques DDoS...
13 de agosto de 2019
Magic Transit: Funciones de la red en la magnitud de Cloudflare
Hoy hemos anunciado Cloudflare Magic Transit, que hace que la red de Cloudflare esté disponible para cualquier tráfico de IP en internet. Hasta ahora, Cloudflare ha administrado principalmente servicios proxy: nuestros servidores finalizan sesiones HTTP, TCP y UDP con usuarios de...
18 de junio de 2019
Protección de la emisión de certificados mediante la validación de control de dominio multitrayecto
La confianza en internet se debe fundamentalmente a la infraestructura de clave pública (PKI, Public Key Infrastructure). La PKI ofrece a los servidores la capacidad de brindar servicios a sitios web de forma segura mediante la emisión de certificados digitales, ...
02 de junio de 2019
MultiCloud... flare
Si quiere iniciar una conversación intensa en los pasillos de Cloudflare, intente describirnos como una red de entrega de contenido “CDN”. Las CDN, por lo general, no le brindan equilibrio de carga, no le permiten implementar aplicaciones sin servidor y, ciertamente, no se instal...
22 de mayo de 2019
Mejoras estructurales de NGINX para optimizar el rendimiento de HTTP/2
Mi equipo: el equipo de PROTOCOLOS de Cloudflare se encarga de la terminación del tráfico HTTP en el perímetro de la red de Cloudflare. Nos ocupamos de las características relacionadas con lo siguiente: TCP, QUIC, TLS y la gestión de certificados seguros, HTTP/1 y HTTP/2. ...
20 de mayo de 2019
Algo más... nueva Página de velocidad
Felicitaciones por los logros en la Semana de la Velocidad. La semana pasada Cloudflare describió cómo nuestra red global acelera la internet, lanzó un modelo de priorización HTTP/2 que mejorará las experiencias web en todos los...
16 de mayo de 2019
El video en vivo ahora es más directo: Presentamos la aceleración simultánea de streaming
Hoy nos complace presentar la aceleración simultánea de streaming, una nueva técnica para reducir la latencia de un extremo a otro del video en vivo en la web cuando se usa Stream Delivery....