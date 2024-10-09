Hace ocho años, lanzamos 1.1.1.1 para mejorar la velocidad y la privacidad en Internet. Hoy compartimos los resultados de nuestra última evaluación independiente. El resultado: nuestras medidas de protección de la privacidad funcionan exactamente como prometimos. ...

Cloudflare amplía el uso de nuestro solucionador de DNS público mediante la asociación con proveedores de acceso a Internet y proveedores de red para ofrecer una experiencia de navegación más segura directamente a las familias. Únete a nosotros para proteger a todos los usuarios de Internet frente al contenido no seguro, con solo un clic, con la tecnología 1.1.1.1 for Families. ...

Estamos encantados de anunciar el sistema Advanced DNS Protection, un sólido mecanismo de defensa diseñado para proteger contra los ataques DDoS más sofisticados al DNS ...

Te damos la bienvenida a la 16ª edición del informe sobre las amenazas DDoS de Cloudflare. Esta edición incluye las tendencias y las conclusiones principales en materia de ataques DDoS durante el 4º y último trimestre del año 2023, así como un análisis de las dinámicas observadas a lo largo del año ...