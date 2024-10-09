MÁS PUBLICACIONES
14 de diciembre de 2023
Uso del DNS para evaluar el estado mundial de la adopción de IPv6
En la última década, la adopción de IPv6 del lado cliente ha pasado de menos del 1 % al 30-40 % (el porcentaje varía según quien elabore el informe), pero también está el otro extremo de la ecuación: el lado servidor....
28 de febrero de 2023
Cómo utilizamos Rust y Wasm en el solucionador 1.1.1.1 de Cloudflare
Nueva plataforma DNS en la que se basa el solucionador 1.1.1.1 y otros productos...
25 de mayo de 2022
Multiplicamos por más de 4 000 la velocidad de creación de registros DNS
Cómo hemos rediseñado nuestra canalización del DNS para mejorar significativamente su velocidad de propagación en todas las zonas...
13 de noviembre de 2021
Cloudflare bloquea un ataque DDoS multivector de casi 2 TB/s
A principios de esta semana, Cloudflare detectó y mitigó de manera automática un ataque DDoS que alcanzó un pico de tráfico apenas debajo de 2 TB/s, el mayor que hemos visto hasta la fecha...
04 de octubre de 2021
Cómo Facebook se desconectó de Internet
oy, a las 15:51 UTC, hemos abierto una incidencia interna con el título "Búsqueda de DNS de Facebook responde con el mensaje SERVFAIL" porque nos preocupaba que hubiera un error en nuestro solucionador de DNS 1.1.1.1....
08 de diciembre de 2020
Hacia una nueva generación de protocolos respetuosos con la confidencialidad.
Hoy vamos a presentar algunas iniciativas que ayudarán a mejorar los protocolos de Internet con respecto a un aspecto que es importante para nuestros clientes y los usuarios de Internet en todo el mundo: la privacidad....
08 de diciembre de 2020
Cómo mejorar la privacidad del DNS con Oblivious DoH en 1.1.1.1
Oblivious DoH no solo permite que las consultas DNS mediante HTTPS (DoH) sean seguras, sino también privadas. Se trata de un nuevo estándar propuesto que separa las direcciones IP de las consultas para que ninguna entidad pueda ver ambas al mismo tiempo....
08 de diciembre de 2020
Adiós, ESNI, ¡hola, ECH!
Un recorrido exhaustivo por Encrypted Client Hello, un estándar que encripta parámetros confidenciales enviados por el cliente como parte del protocolo de enlace TLS....
29 de octubre de 2019
Explicación del cifrado de DNS
El sistema de nombres de dominio (DNS) es la libreta de direcciones de Internet. Cuando visitas cloudflare.com o cualquier otro sitio, tu navegador le solicitará a un resolutor de DNS la dirección IP para encontrar el sitio web....
25 de septiembre de 2019
WARP está aquí (lo siento, tomó mucho tiempo)
Hoy, después de una espera más larga de lo esperado, estamos lanzando WARP y WARP Plus al público en general. Si aún no ha escuchado al respecto, WARP es una aplicación móvil diseñada para todo el mundo que utiliza nuestra...
18 de junio de 2019
Protección de la emisión de certificados mediante la validación de control de dominio multitrayecto
La confianza en internet se debe fundamentalmente a la infraestructura de clave pública (PKI, Public Key Infrastructure). La PKI ofrece a los servidores la capacidad de brindar servicios a sitios web de forma segura mediante la emisión de certificados digitales, ...
01 de abril de 2019
Presentación de WARP: Cómo mejorar el funcionamiento y la seguridad de internet móvil
El 1 de abril es un mal día en casi toda la comunidad de internet. Si bien la mayoría de los días la comunidad de internet está llena de promesas e innovación, el 1 de abril (Día de los Inocentes) un puñado de empresas de tecnología de ...
11 de noviembre de 2018
Una cosa que puedes hacer para que Internet sea más seguro y más rápido
On April 1st, 2018, we announced 1.1.1.1, the fastest public DNS resolver in the world. Today, we are launching the 1.1.1.1 mobile app to make it incredibly easy to use 1.1.1.1 on your phone....
24 de septiembre de 2018
Cifrar o perder: cómo funciona la indicación de nombre de servidor (SNI) cifrada
Hoy anunciamos el soporte para la SNI cifrada, una extensión para el protocolo TLS 1.3 que optimiza la privacidad de los usuarios de internet al impedir que los observadores en la ruta de acceso...
24 de septiembre de 2018
Cifrar el SNI: solución de uno de los errores principales de Internet
Cloudflare se lanzó el 27 de septiembre de 2010. Desde entonces, hemos considerado el 27 de septiembre nuestro cumpleaños. Este jueves cumplimos 8 años de edad....