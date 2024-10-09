MÁS PUBLICACIONES
13 de abril de 2026
Los agentes tienen sus propios ordenadores con Sandboxes (disponibilidad general)
Cloudflare Sandboxes proporcionan a los agentes de IA un entorno persistente y aislado: un ordenador real con un shell, un sistema de archivos y procesos en segundo plano que se inician bajo demanda y continúan exactamente donde se quedaron....
12 de abril de 2026
Te damos la bienvenida a la Agents Week
La misión de Cloudflare siempre ha sido ayudar a mejorar Internet. A veces, eso significa desarrollar para Internet tal y como es en la actualidad. A veces significa desarrollar para Internet tal y como será en breve.
Esta semana, inauguramos la Agents Week, dedicada a lo que v...
29 de septiembre de 2025
15 años mejorando Internet: un repaso a la Semana aniversario 2025
Sistemas centrales con Rust, actualizaciones poscuánticas, acceso para desarrolladores disponible para estudiantes, integración con PlanetScale, asociaciones de código abierto y 1111 becarios en 2026....
01 de mayo de 2025
MCP Demo Day: cómo 10 empresas líderes en IA desarrollaron servidores MCP en Cloudflare
Nos hemos asociado con Anthropic, Asana, Atlassian, Block, Intercom, Linear, PayPal, Sentry, Stripe y Webflow para lanzar nuevos servidores MCP remoto en Cloudflare, que permitirán...
14 de abril de 2025
Resumen de la Developer Week 2025
Hemos concluido la Developer Week 2025. Aquí podrás consultar un resumen de los anuncios y los análisis técnicos detallados que se publicaron durante la semana....
11 de abril de 2025
Iniciativa destacada: Desarrollo de agentes de IA y aceleración de la innovación con el grupo n.º 5
Descubre cómo los desarrolladores usan Cloudflare para escalar las cargas de trabajo de IA y agilizar la automatización, y conoce las startups del Grupo 5 y los logros del Grupo 4 de Workers Launchpad...
08 de abril de 2025
Tu frontend, backend y base de datos, ahora en un solo Cloudflare Worker
Ya puedes implementar sitios estáticos y aplicaciones integrales en Cloudflare Workers. Ya están disponibles la compatibilidad con React Router v7, Astro, Vue y más y nuestro complemento para Vite. ...
06 de abril de 2025
Te damos la bienvenida a la Developer Week 2025
Arrancamos la Developer Week 2025 de Cloudflare, nuestra semana de la innovación dedicada a los anuncios para desarrolladores....
20 de marzo de 2025
Novedad: Cloudy, el agente de IA de Cloudflare para simplificar configuraciones complejas
El primer agente de IA de Cloudflare, Cloudy, ayuda a que las configuraciones complicadas sean fáciles de entender para los administradores de Cloudflare....
30 de septiembre de 2024
Otra Semana aniversario ha llegado a su fin
Repasamos todos los importantes anuncios realizados durante la Semana aniversario de 2024....
26 de septiembre de 2024
Revisión del Programa para startups: crea y desarrolla en Cloudflare con hasta 250 000 dólares en créditos
El Programa para startups de Cloudflare ofrece ahora hasta 250 000 dólares en créditos a empresas que desarrollen sus proyectos en nuestra plataforma para desarrolladores. El relanzamiento del programa utiliza créditos claros y predecibles para que puedas ver fácilmente cómo el u...
24 de septiembre de 2024
Generación automática del proveedor Terraform de Cloudflare
El mantenimiento del proveedor Terraform de Cloudflare solía ser manual. Con la ayuda de nuestro proceso actual de generación de código OpenAPI, ahora generamos automáticamente...
22 de mayo de 2024
AI Gateway, interfaz unificada para gestionar y escalar tus cargas de trabajo de IA generativa, ya disponible de forma general
AI Gateway es una plataforma de operaciones de IA que mejora la velocidad, la fiabilidad y la observabilidad de tus aplicaciones de IA. Con una sola línea de código, puedes acceder a funciones eficaces como la limitación de velocidad, el almacenamiento en caché personalizado, los...
08 de abril de 2024
Conclusión de la Developer Week 2024
Developer Week 2024 ha llegado oficialmente a su fin. Aquí podrás consultar un resumen de los anuncios y los análisis técnicos detallados que se publicaron la semana pasada...
05 de abril de 2024
Disponibilidad general de la API Browser Rendering, implementación de Cloudflare Snippets, SWR y, por último, Workers for Platforms, que ya está al alcance de todos los usuarios
La API Browser Rendering ya está disponible para todos los clientes de pago de Workers y hemos mejorado la gestión de sesiones...