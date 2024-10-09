Resumen de la Speed Week 2023
2023-06-26
Repasamos todos los anuncios realizados durante la Speed Week 2023...Seguir leyendo »
2023-06-26
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2023-06-23
Hoy, mejoramos la compatibilidad con la compresión Brotli que permite la compresión de contenidos web de extremo a extremo. La compresión es clave en la reducción de bytes durante las transferencias de datos, ya que garantiza descargas más rápidas y una experiencia de navegación más sencilla. ...
2023-06-23
La nueva página de rendimiento en Cloudflare Radar proporciona información a nivel país y a nivel red (sistema autónomo) acerca del rendimiento (ancho de banda) y la calidad (latencia, fluctuación) de la conexión a Internet a lo largo del tiempo. Esta información se basa en los datos de pruebas de...
2023-06-22
Cloudflare anuncia la versión beta de Digital Experience Monitoring (DEX), una solución Zero Trust diseñada para mejorar la visibilidad que tienen los equipos informáticos y de red de los problemas de conectividad y rendimiento de los usuarios finales....
2023-06-22
El día de hoy, anunciamos nuevas funciones de Constellation y explicamos por qué es la primera plataforma de IA distribuida a nivel global y por qué es beneficioso desplegar tus tareas de aprendizaje automático en nuestra red global...
21 de junio de 2023
Cloudflare prevalece sobre los demás proveedores con la puerta de enlace web segura más rápida en el 42 % de los escenarios de prueba. En los escenarios de acceso a la red Zero Trust, Cloudflare es un 46 % más rápido que Zscaler, un 56 % más rápido que Netskope y un 10 % más rápi...
21 de junio de 2023
Cloudflare Snippets ya está disponible en la versión Alpha. Snippets es una forma sencilla de ejecutar un pequeño fragmento de Javascript en determinadas solicitudes HTTP, utilizando la lógica de filtrado del Motor del conjunto de reglas...
20 de junio de 2023
Hoy estamos encantados de anunciar Cloudflare Observatory, nuestra nueva pestaña Speed mejorada. Los clientes de Cloudflare ahora pueden acceder a un conjunto de potentes herramientas que simplifican la supervisión del rendimiento y ofrecen recomendaciones mejoradas de productos...
19 de junio de 2023
Nos complace anunciar que estamos automatizando las funciones Early Hints y Fetch Priorities gracias a la potencia de la red de Cloudflare....
18 de junio de 2023
Cloudflare demuestra que somos los más rápidos en lo que hacemos. Y facilitamos al máximo que nuestros usuarios logren esas cifras....
13 de septiembre de 2021
Ahora Workers es un 30 % más rápido que hace tres años en el percentil 90. Y es un 210 % más rápido que Lambda@Edge y un 298 % más rápido que Lambda....
22 de mayo de 2019
Mi equipo: el equipo de PROTOCOLOS de Cloudflare se encarga de la terminación del tráfico HTTP en el perímetro de la red de Cloudflare. Nos ocupamos de las características relacionadas con lo siguiente: TCP, QUIC, TLS y la gestión de certificados seguros, HTTP/1 y HTTP/2. ...
20 de mayo de 2019
Felicitaciones por los logros en la Semana de la Velocidad. La semana pasada Cloudflare describió cómo nuestra red global acelera la internet, lanzó un modelo de priorización HTTP/2 que mejorará las experiencias web en todos los...
16 de mayo de 2019
Hoy nos complace presentar la aceleración simultánea de streaming, una nueva técnica para reducir la latencia de un extremo a otro del video en vivo en la web cuando se usa Stream Delivery....
14 de mayo de 2019
HTTP/2 prometió una web mucho más rápida y Cloudflare lanzó el acceso HTTP/2 para todos nuestros clientes hace mucho, mucho tiempo. Pero una característica de HTTP/2, ...
13 de mayo de 2019
¡Bienvenido a la Semana de la Velocidad! Cada uno de los días de esta semana, hablaremos de algo que Cloudflare está haciendo para que internet sea significativamente más rápida para todos....