Sesiones de cliente Zero Trust
2022-03-18
A partir de hoy, puedes crear reglas Zero Trust que requieran autenticación periódica para controlar el acceso a la red...Seguir leyendo »
2022-03-18
A partir de hoy, puedes crear reglas Zero Trust que requieran autenticación periódica para controlar el acceso a la red...Seguir leyendo »
2019-08-13
Hoy hemos anunciado Cloudflare Magic Transit, que hace que la red de Cloudflare esté disponible para cualquier tráfico de IP en internet. Hasta ahora, Cloudflare ha administrado principalmente servicios proxy: nuestros servidores finalizan sesiones HTTP, TCP y UDP con usuarios de internet...
2019-05-18
Recientemente, en Netdev 0x13, la conferencia sobre Redes en Linux en Praga, di una breve charla titulada “Linux en Cloudflare”. La charla terminó siendo casi en su totalidad sobre el BPF. ...
2018-01-15
En Cloudflare, tenemos mucha experiencia en la operación de servidores en la internet de libre circulación. Sin embargo, siempre tratamos de optimizar nuestro dominio de este arte negro....