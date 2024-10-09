Magic Transit: Funciones de la red en la magnitud de Cloudflare

2019-08-13

Hoy hemos anunciado Cloudflare Magic Transit, que hace que la red de Cloudflare esté disponible para cualquier tráfico de IP en internet. Hasta ahora, Cloudflare ha administrado principalmente servicios proxy: nuestros servidores finalizan sesiones HTTP, TCP y UDP con usuarios de internet ...