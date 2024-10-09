Resumen de la Speed Week 2023
2023-06-26
Repasamos todos los anuncios realizados durante la Speed Week 2023...
England, United Kingdom
Director of Product Management, Cloudflare.
Responsible for CDN and Web Performance
2023-06-26
Repasamos todos los anuncios realizados durante la Speed Week 2023...
2023-06-20
Hoy estamos encantados de anunciar Cloudflare Observatory, nuestra nueva pestaña Speed mejorada. Los clientes de Cloudflare ahora pueden acceder a un conjunto de potentes herramientas que simplifican la supervisión del rendimiento y ofrecen recomendaciones mejoradas de productos...
2023-06-18
Cloudflare demuestra que somos los más rápidos en lo que hacemos. Y facilitamos al máximo que nuestros usuarios logren esas cifras....
2022-11-17
Hoy anunciamos Cloudflare Snippets. Snippets son una forma sencilla de ejecutar un pequeño fragmento de Javascript en determinadas solicitudes HTTP, utilizando la lógica de filtrado del motor del conjunto de reglas...
2022-09-27
Conoce cuatro nuevos productos que con el tiempo sustituirán a Reglas de página, poniendo más poder en manos de los usuarios...