Agents Week 2026 ha llegado a su fin. Echemos un vistazo a todo lo que hemos anunciado, desde los procesos y la seguridad hasta la caja de herramientas de agente, las herramientas de la plataforma y la web agéntica emergente. Todo lo que lanzamos para la nube agéntica. ...

Proporciona a tus agentes, desarrolladores y automatizaciones un lugar para el código y los datos. Ya hemos lanzado Artifacts, un sistema de almacenamiento con control de versiones compatible con Git, diseñado para agentes. Crea decenas de millones de repositorios, bifurca desde cualquier remoto y entrega una URL a cualquier cliente Git. ...

Presentamos un avance de la próxima edición del SDK de agentes: de las primitivas ligeras a una plataforma "todo incluido" para agentes de IA que piensan, actúan y persisten. ...

Cloudflare Mesh proporciona acceso seguro y privado a la red a los usuarios, los nodos y los agentes de IA autónomos. La integración con Workers VPC permite a los desarrolladores conceder a los agentes un acceso limitado a las API y las bases de datos privadas sin necesidad de túneles manuales. ...

Anunciamos Durable Object Facets, que permite a Dynamic Workers crear instancias de Durable Objects con sus propias bases de datos SQLite aisladas. Esto permite a los desarrolladores crear plataformas que ejecutan código persistente y con estado generado sobre la marcha. ...