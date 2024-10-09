Hace ocho años, lanzamos 1.1.1.1 para mejorar la velocidad y la privacidad en Internet. Hoy compartimos los resultados de nuestra última evaluación independiente. El resultado: nuestras medidas de protección de la privacidad funcionan exactamente como prometimos. ...

Sistemas centrales con Rust, actualizaciones poscuánticas, acceso para desarrolladores disponible para estudiantes, integración con PlanetScale, asociaciones de código abierto y 1111 becarios en 2026. ...

Hoy lanzamos en Cloudflare Radar una nueva página "Información sobre IA" que incluye este gráfico e incorpora métricas adicionales. ...

Cloudflare amplía el uso de nuestro solucionador de DNS público mediante la asociación con proveedores de acceso a Internet y proveedores de red para ofrecer una experiencia de navegación más segura directamente a las familias. Únete a nosotros para proteger a todos los usuarios de Internet frente al contenido no seguro, con solo un clic, con la tecnología 1.1.1.1 for Families. ...

Es posible que el pasado 27 de junio de 2024, un número reducido de usuarios en todo el mundo experimentara un empeoramiento del servicio 1.1.1.1 o incluso la imposibilidad total de acceso ...