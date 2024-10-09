MÁS PUBLICACIONES
14 de noviembre de 2023
Transmisión y mayores longitudes de contexto para modelos de lenguaje de gran tamaño en Workers AI
Workers AI admite ahora respuestas de texto de transmisión para modelos de lenguaje de gran tamaño de nuestro catálogo, incluido Llama-2, con el uso de eventos enviados por el servidor...
04 de octubre de 2023
Fallos de la búsqueda de 1.1.1.1 del 4 de octubre de 2023
El 4 de octubre de 2023, Cloudflare sufrió problemas en la resolución de DNS. Algunos usuarios haber recibido respuestas SERVFAIL DNS a consultas válidas. En esta publicación del blog, hablaremos acerca de en qué consistió el fallo, por qué se produjo y qué estamos haciendo para...
28 de febrero de 2023
Cómo utilizamos Rust y Wasm en el solucionador 1.1.1.1 de Cloudflare
Nueva plataforma DNS en la que se basa el solucionador 1.1.1.1 y otros productos...
20 de junio de 2022
Indicadores de amenazas de 'Area 1', ahora disponibles en Cloudflare Zero Trust
Los conjuntos de datos masivos de Area 1 sobre las tácticas, técnicas y procedimientos de las campañas de phishing, la infraestructura semilla y los modelos de amenazas se combinan ahora con la red masiva de Cloudflare...
27 de septiembre de 2019
Conclusión de la Semana de aniversario 2019
Esta semana celebramos el 9° aniversario de Cloudflare con el lanzamiento de una variedad de ofertas nuevas que apoyan nuestra misión: ayudar a construir un mejor Internet. A continuación se muestra un resumen de cómo celebramos la Semana del aniversario 2019....
25 de septiembre de 2019
WARP está aquí (lo siento, tomó mucho tiempo)
Hoy, después de una espera más larga de lo esperado, estamos lanzando WARP y WARP Plus al público en general. Si aún no ha escuchado al respecto, WARP es una aplicación móvil diseñada para todo el mundo que utiliza nuestra...
25 de septiembre de 2019
Los desafíos técnicos de la creación de Cloudflare WARP
With WARP our goal was to secure and improve the connection between your mobile devices and the Internet. ...
01 de abril de 2019
Presentación de WARP: Cómo mejorar el funcionamiento y la seguridad de internet móvil
El 1 de abril es un mal día en casi toda la comunidad de internet. Si bien la mayoría de los días la comunidad de internet está llena de promesas e innovación, el 1 de abril (Día de los Inocentes) un puñado de empresas de tecnología de ...
11 de noviembre de 2018
Una cosa que puedes hacer para que Internet sea más seguro y más rápido
On April 1st, 2018, we announced 1.1.1.1, the fastest public DNS resolver in the world. Today, we are launching the 1.1.1.1 mobile app to make it incredibly easy to use 1.1.1.1 on your phone....
24 de septiembre de 2018
Cifrar el SNI: solución de uno de los errores principales de Internet
Cloudflare se lanzó el 27 de septiembre de 2010. Desde entonces, hemos considerado el 27 de septiembre nuestro cumpleaños. Este jueves cumplimos 8 años de edad....
05 de junio de 2018
Presentamos el Resolutor de DNS para Tor
Por si no lo sabías todavía, Cloudflare lanzó un servicio de resolutor de DNScon la privacidad como prioridad el 1 de abril. ¡Va muy en serio!...
01 de abril de 2018
Anunciando 1.1.1.1: el servicio DNS para consumidores más rápido y centrado en la privacidad
La misión de Cloudflare es ayudar a construir un mejor Internet. Estamos entusiasmados por dar un paso más hacia esta misión con el lanzamiento de 1.1.1.1, el servicio DNS para el consumidor más rápido y privado de Internet. ...
01 de abril de 2018
Presentamos el Resolutor de DNS, 1.1.1.1 (no es una broma)
La misión de CloudFlare es ayudar a construir un mejor Internet, y hoy lanzamos nuestro resolutor de DNS, 1.1.1.1: un servicio de DNS recursivo. ...