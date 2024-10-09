Patrick Meenan (Guest Author)

Mejor priorización de HTTP/2 para una web más rápida
2019-05-14
HTTP/2 prometió una web mucho más rápida y Cloudflare lanzó el acceso HTTP/2 para todos nuestros clientes hace mucho, mucho tiempo. Pero una característica de HTTP/2, ...
South Riding, VA
Web performance @cloudflare; Chrome committer; Formerly web performance @google; Created WebPageTest.
2019-05-14
HTTP/2 prometió una web mucho más rápida y Cloudflare lanzó el acceso HTTP/2 para todos nuestros clientes hace mucho, mucho tiempo. Pero una característica de HTTP/2, ...