La red troncal de la conectividad cloud de Cloudflare
2024-08-06
Descubre los últimos hitos y ampliaciones de la red troncal global de Cloudflare y cómo respalda nuestra conectividad cloud y nuestros servicios...Seguir leyendo »
2024-08-06
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2022-11-24
El enrutamiento en Internet sigue algunos principios básicos. Desafortunadamente, no todo en Internet es igual y añadir prefijos puede hacer más daño que bien. En esta publicación de blog, hablaremos sobre los problemas que la adición de prefijos busca resolver y algunas soluciones alternativas...
2022-11-23
En esta publicación de blog, presentaremos nuestro nuevo sistema diseñado para detectar filtraciones de rutas y su integración en Cloudflare Radar y su API pública...
2021-10-04
oy, a las 15:51 UTC, hemos abierto una incidencia interna con el título "Búsqueda de DNS de Facebook responde con el mensaje SERVFAIL" porque nos preocupaba que hubiera un error en nuestro solucionador de DNS 1.1.1.1....
2020-06-26
En este mundo en el que, cada vez más, las cargas de trabajo están migrando a la nube, suele ser difícil saber con certeza cómo se mueven los datos por Internet y en qué países se procesan. ...
18 de junio de 2019
La confianza en internet se debe fundamentalmente a la infraestructura de clave pública (PKI, Public Key Infrastructure). La PKI ofrece a los servidores la capacidad de brindar servicios a sitios web de forma segura mediante la emisión de certificados digitales, ...
24 de abril de 2018
En las últimas horas, han aparecido una docena de noticias sobre cómo un atacante ha intentado (y tal vez ha logrado) robar criptomonedas con una fuga del protocolo de puerta de enlace de frontera (Border Gateway Protocol o BGP por sus siglas en inglés)....