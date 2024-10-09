Por qué las comunidades BGP son mejores que los prefijos de ruta de AS

2022-11-24

El enrutamiento en Internet sigue algunos principios básicos. Desafortunadamente, no todo en Internet es igual y añadir prefijos puede hacer más daño que bien. En esta publicación de blog, hablaremos sobre los problemas que la adición de prefijos busca resolver y algunas soluciones alternativas ...