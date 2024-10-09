El futuro del Internet privado y protegido está en juego. Por eso, hoy hemos activado la criptografía poscuántica para todos nuestros clientes ...

Hoy, damos dos pasos importantes hacia este objetivo: la versión cloudflared 2022.9.1, añade la marca --poscuántica, que cuando se entrega, garantiza la protección de la conexión desde cloudflared a nuestra red (conexión 3) contra la amenaza de los ordenadores cuánticos ...

Hoy vamos a presentar algunas iniciativas que ayudarán a mejorar los protocolos de Internet con respecto a un aspecto que es importante para nuestros clientes y los usuarios de Internet en todo el mundo: la privacidad. ...

El tiempo vuela. La vulnerabilidad Heartbleed fue descubierta hace poco más de cinco años y medio. Heartbleed se convirtió en un nombre familiar, no solo porque fue uno de los primeros errores de programación con su propia página web y ...

El sistema de nombres de dominio (DNS) es la libreta de direcciones de Internet. Cuando visitas cloudflare.com o cualquier otro sitio, tu navegador le solicitará a un resolutor de DNS la dirección IP para encontrar el sitio web. ...

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