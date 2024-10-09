MÁS PUBLICACIONES
28 de octubre de 2019
Compatible con la última versión del protocolo de Privacy Pass
En Cloudflare, nos comprometemos a apoyar y desarrollar nuevas tecnologías de protección de la privacidad que beneficien a todos los usuarios de Internet. En noviembre de 2017, anunciamos un soporte por parte del servidor para el protocolo de Privacy Pass,...
21 de junio de 2019
Presentación de time.cloudflare.com
Cloudflare siempre ha sido líder en la implementación de versiones seguras de protocolos de internet inseguros y los pone a disposición de manera gratuita para cualquier usuario. ...
18 de junio de 2019
Protección de la emisión de certificados mediante la validación de control de dominio multitrayecto
La confianza en internet se debe fundamentalmente a la infraestructura de clave pública (PKI, Public Key Infrastructure). La PKI ofrece a los servidores la capacidad de brindar servicios a sitios web de forma segura mediante la emisión de certificados digitales, ...
17 de junio de 2019
Liga de la Entropía: No todos los héroes usan capas
Para iniciar la Criptosemana 2019, nos complace anunciar una nueva solución a un antiguo problema en la criptografía. Para entender mejor la parte técnica de este problema, consulte la próxima publicación para profundizar más sobre el tema....
24 de septiembre de 2018
Cifrar o perder: cómo funciona la indicación de nombre de servidor (SNI) cifrada
Hoy anunciamos el soporte para la SNI cifrada, una extensión para el protocolo TLS 1.3 que optimiza la privacidad de los usuarios de internet al impedir que los observadores en la ruta de acceso...
20 de septiembre de 2018
Presentamos el servicio de Onion de Cloudflare
Esta semana hace dos años que Cloudflare introdujo Opportunistic Encryption (el cifrado oportunista), una característica que ofrecía ventajas adicionales de seguridad y rendimiento a sitios web que todavía no se habían cambiado a HTTPS. ...
17 de septiembre de 2018
Cloudflare se hace interplanetario: presentamos la puerta de enlace a IPFS (InterPlanetary File System o Sistema de Archivos Interplanetario en español) de Cloudflare
Hoy estamos encantados de presentar la puerta de enlace a IPFS de Cloudflare, una manera fácil de acceder al contenido de IPFS, que no requiere instalar ni ejecutar ningún software especial en tu ordenador....
05 de junio de 2018
Presentamos el Resolutor de DNS para Tor
Por si no lo sabías todavía, Cloudflare lanzó un servicio de resolutor de DNScon la privacidad como prioridad el 1 de abril. ¡Va muy en serio!...
24 de abril de 2018
Fugas de BGP y criptomonedas
En las últimas horas, han aparecido una docena de noticias sobre cómo un atacante ha intentado (y tal vez ha logrado) robar criptomonedas con una fuga del protocolo de puerta de enlace de frontera (Border Gateway Protocol o BGP por sus siglas en inglés)....
06 de noviembre de 2017
Aleatoriedad 101: LavaRand en producción
Como algunos quizás ya sabéis, en el vestíbulo de nuestra oficina de San Francisco hay una pared con lámparas de lava que usamos para la criptografía....
26 de septiembre de 2017
Geo Key Manager: Cómo funciona
Hoy hemos anunciadoGeo Key Manager, una función que ofrece a los clientes un control sin precedentes sobre dónde se almacenan sus claves privadas cuando se cargan en Cloudflare. ...