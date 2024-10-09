MÁS PUBLICACIONES
04 de marzo de 2024
Transformamos la industria con los principios de seguridad por diseño de la CISA
Las cuestiones de seguridad deben ser una parte integral del diseño de software, no algo que deba dejarse al azar. Descubre cómo Cloudflare se adhiere a los principios de seguridad por ...
12 de febrero de 2024
Cloudflare derrota judicialmente al secuestrador de patentes Sable
El jueves pasado, en una mañana despejada y soleada en Waco (Texas), un jurado emitió un veredicto tras menos de dos horas de deliberaciones. El jurado estimó que Cloudflare no había infringido la patente reivindicada contra Cloudflare por los secuestradores de patentes Sable IP ...
25 de septiembre de 2023
La adopción de Cloudflare puede permitir reducir hasta un 96 % las emisiones de carbono de tu red (y SBTi)
Nos complace compartir un informe independiente publicado esta semana que ha revelado que trasladar los servicios de red empresarial de los dispositivos locales a los servicios de Cloudflare puede red...
16 de diciembre de 2022
Cerramos 2022 con nuestro último informe Impact
Nuestro informe Impact es un resumen anual que destaca cómo intentamos mejorar Internet. También presenta los avances que estamos realizando en nuestras prioridades medioambientales, sociales y de ...
16 de diciembre de 2022
Cómo Cloudflare promueve la mejora de Internet
En esta publicación, explicamos cómo abogamos por la mejora de Internet en nuestras interacciones con los gobiernos y los legisladores, en las muchas jurisdicciones donde operamos...
16 de diciembre de 2022
Las consecuencias imprevistas del bloqueo de direcciones IP
Un análisis del bloqueo de direcciones IP: por qué se produce, qué es, a quién afecta y por qué es una forma tan problemática de abordar el contenido en línea...
15 de diciembre de 2022
Nos asociamos con la sociedad civil para documentar los bloqueos del acceso a Internet con Radar Alerts y API
Descubre cómo Cloudflare colabora con organizaciones de la sociedad civil para documentar los bloqueos del acceso a Internet mediante las herramientas Radar Alerts y API...
14 de diciembre de 2022
Un estudio independiente lo demuestra: la adopción de Cloudflare puede reducir tu huella de carbono
Los resultados del estudio preliminar concluyen que el producto de Cloudflare es hasta un 90 % más eficiente en materia de emisiones de carbono que el hardware local equivalente...
13 de diciembre de 2022
Nos sumamos al proyecto "Internet para todos" del Gobierno de EE. UU.
El Gobierno de EE. UU. financia un programa de 65 000 millones de dólares para facilitar el acceso de los estadounidenses a Internet. Una gran iniciativa...
13 de diciembre de 2022
Proyecto Safekeeping: protección de las infraestructuras más vulnerables del mundo con Zero Trust
La misión de Cloudflare es ayudar a mejorar Internet. A partir del 13 de diciembre de 2022, ayudaremos a respaldar estas infraestructuras vulnerables proporcionándoles nuestra solución de cibersegurid...
12 de diciembre de 2022
Democratización del acceso a Zero Trust con el proyecto Galileo
Descubre cómo las organizaciones del proyecto Galileo utilizan Cloudflare Zero Trust para protegerse de los ciberataques...
12 de diciembre de 2022
Incorporamos la seguridad del correo electrónico de Area 1 al proyecto Athenian
Nos complace anunciar la incorporación de Area 1, nuestro conjunto de soluciones de seguridad del correo electrónico, a la oferta de servicios incluidos en el proyecto Athenian, ...
03 de septiembre de 2022
Bloqueamos el sitio web de Kiwifarms
Hemos bloqueado a Kiwifarms. Los visitantes que intenten acceder a los sitios de Kiwifarms que utilicen alguno de los servicios de Cloudflare verán una página de bloqueo de Cloudflare y un enlace a esta publicación. ...
31 de agosto de 2022
Políticas y enfoque de Cloudflare contra el abuso
Cloudflare comenzó su andadura hace casi doce años. Desde nuestros inicios, nuestro conjunto de servicios han ganado en complejidad. Con ello en mente, hemos desarrollado políticas sobre cómo hacemos frente al abuso de las diferentes funciones de Cloudflare....
09 de junio de 2022
Nuevo portal para los participantes del proyecto Galileo
Para ofrecer a los participantes de Galileo un lugar donde acceder a recursos, consejos de configuración, explicaciones sobre productos y mucho más, hemos creado el Portal de proyecto...