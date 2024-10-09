Zack Bloom

Los desafíos técnicos de la creación de Cloudflare WARP
2019-09-25
With WARP our goal was to secure and improve the connection between your mobile devices and the Internet. ...
2019-09-25
With WARP our goal was to secure and improve the connection between your mobile devices and the Internet. ...
2019-06-02
Si quiere iniciar una conversación intensa en los pasillos de Cloudflare, intente describirnos como una red de entrega de contenido “CDN”. Las CDN, por lo general, no le brindan equilibrio de carga, no le permiten implementar aplicaciones sin servidor y, ciertamente, no se instalan en su teléfono. ...
2019-04-17
La promesa del proyecto AMP ((Accelerated Mobile Pages, “Páginas aceleradas para móviles” en español) era hacer que la web, y en particular la web móvil, fueran más cómodas para navegar. ...
2018-11-09
Cloudflare cuenta con una plataforma de computación en la nube llamada Workers. A diferencia de prácticamente cualquier otra plataforma de computación en la nube que conozco, esta no usa contenedores o máquinas virtuales....