Descubre los últimos hitos y ampliaciones de la red troncal global de Cloudflare y cómo respalda nuestra conectividad cloud y nuestros servicios ...

Express Cloudflare Network Interconnect acelera y simplifica la conexión de tu red a Cloudflare. Ahora los clientes pueden solicitar Express CNI directamente desde el panel de control de Cloudflare, y en solo 3 minutos ya lo tendrán disponible. Express CNI también simplifica la configuración ...

Protección flexible contra DDoS a HTTP: disponible para los clientes de WAF/​CDN del plan Enterprise que también estén suscritos al servicio Protección de DDoS avanzada ...

Hoy ampliamos la disponibilidad de Magic Transit a los clientes con redes más pequeñas ofreciendo espacio de dirección IP protegido por Magic Transit y gestionado por Cloudflare ...

Nos complace anunciar hoy Magic Firewall™, un firewall a nivel de red que se ejecuta en Cloudflare para proteger tu empresa. Magic Firewall protege a tus usuarios remotos, sucursales, centros de datos e infraestructura en la nube ...