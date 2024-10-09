La red troncal de la conectividad cloud de Cloudflare
2024-08-06
Descubre los últimos hitos y ampliaciones de la red troncal global de Cloudflare y cómo respalda nuestra conectividad cloud y nuestros servicios...Seguir leyendo »
2024-08-06
Descubre los últimos hitos y ampliaciones de la red troncal global de Cloudflare y cómo respalda nuestra conectividad cloud y nuestros servicios...Seguir leyendo »
2024-03-06
Express Cloudflare Network Interconnect acelera y simplifica la conexión de tu red a Cloudflare. Ahora los clientes pueden solicitar Express CNI directamente desde el panel de control de Cloudflare, y en solo 3 minutos ya lo tendrán disponible. Express CNI también simplifica la configuración...
2022-09-19
Protección flexible contra DDoS a HTTP: disponible para los clientes de WAF/CDN del plan Enterprise que también estén suscritos al servicio Protección de DDoS avanzada...
2022-03-17
Hoy ampliamos la disponibilidad de Magic Transit a los clientes con redes más pequeñas ofreciendo espacio de dirección IP protegido por Magic Transit y gestionado por Cloudflare...
2020-10-16
Nos complace anunciar hoy Magic Firewall™, un firewall a nivel de red que se ejecuta en Cloudflare para proteger tu empresa. Magic Firewall protege a tus usuarios remotos, sucursales, centros de datos e infraestructura en la nube...
12 de octubre de 2020
Nos complace compartir hoy Cloudflare One™, nuestra visión para abordar el complejo trabajo de la seguridad y las redes corporativas. Ejecuta y protege tu red en Cloudflare...
13 de agosto de 2019
Hoy nos complace anunciar Cloudflare Magic Transit. Magic Transit ofrece una conectividad IP segura, eficiente y confiable a internet. Magic Transit, listo para usar, que se implementa frente a su red local, lo protege de los ataques DDoS...
13 de agosto de 2019
Hoy hemos anunciado Cloudflare Magic Transit, que hace que la red de Cloudflare esté disponible para cualquier tráfico de IP en internet. Hasta ahora, Cloudflare ha administrado principalmente servicios proxy: nuestros servidores finalizan sesiones HTTP, TCP y UDP con usuarios de...