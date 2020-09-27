Willkommen zur Geburtstagswoche 2020!

Lesezeit: 2 Min.

Jedes Jahr feiern wir unsere Markteinführung am 27. September 2010 mit einer Woche voller Produktvorstellungen. Diese Woche nennen wir unsere Geburtstagswoche – anstatt uns beschenken zu lassen, verteilen wir die Geschenke. Dieses Jahr bleibt alles wie gehabt und doch ist alles anders, denn: Cloudflare wird 10 Jahre alt.

Bevor wir uns mit der kommenden Woche befassen, werfen wir einen Blick zurück auf die Produkteinführungen der vergangenen Geburtstagswochen.

An Cloudflares erstem Geburtstag (2011) haben wir automatische Unterstützung für IPv6 auf den Markt gebracht. Es war die erste einer langen Reihe von Features, mit denen wir die neuesten Technologien für alle zugänglich machen. Wenn Sie das Wachstum von Cloudflare verfolgt haben, werden Sie viele davon kennen: SPDY/HTTP/2, TLS 1.3, QUIC/HTTP/3, DoH und DoT, WebP. Unseren zweiten Geburtstag feierten wir mit einer Timeline unserer ersten beiden Jahre und der Tatsache, dass wir mit dem Service 500.000 Domains erreicht hatten. Ein Jahr später hatte sich diese Zahl bereits verdreifacht.

Im Jahr 2014 veröffentlichten wir Universal SSL und gaben allen unseren Kunden SSL-Zertifikate. In einem Zug haben wir das verschlüsselte Web massiv vergrößert und es kostenlos und einfach möglich gemacht, von http:// zu https:// zu wechseln. Außerdem haben wir HTTPS-bezogene Features eingeführt wie Automatic HTTPS Rewrites, Verschlüsselte SNI und unser CT-Protokoll.

Im Jahr 2017 haben wir einen eine Menge Goodies ausgepackt: Zeitlich unbeschränkte DDoS-Abwehr; unseren Video-Streaming-Dienst Cloudflare Stream; die Möglichkeit, mit dem Geo Key Manager zu kontrollieren, wo private SSL-Schlüssel gespeichert werden, und nicht zuletzt unsere äußerst beliebte serverlose Plattform Cloudflare Workers. Es ist kaum zu glauben, dass es schon drei Jahre her ist, seit wir unsere massiv verteilte, sichere und schnell zu aktualisierende Plattform auf den Markt brachten. Seitdem denken Menschen anders über Serverless.

Mit der Einführung unseres Dienstes Cloudflare Registrar zum Selbstkostenpreis wurde Cloudflare vor zwei Jahren selbst zum Domainregistrar. Außerdem stellten wir die Bandwidth Alliance vor, mit der wir hohe Cloud-Egress-Gebühren reduzieren oder ganz beseitigen wollten. Wir haben die Unterstützung für QUIC eingeführt, und Cloudflare Workers haben einen global verteilten Key-Value-Speicher erhalten: Workers KV.

Damit kommen wir zum letzten Jahr. Mit der Einführung von WARP Plus haben wir die „letzte Meile“ der Verbindung zwischen einem Gerät und dem Netzwerk von Cloudflare beschleunigt und sicherer gemacht, und mit Browser Insights können Kunden die Performance ihrer Website optimieren und sehen, wie jedes Cloudflare-Tool dazu beiträgt.

Wir haben unsere Bot-Management-Tools mit dem Bot Defend Mode erheblich verbessert und Workers Sites herausgebracht, um die Leistung von Workers und Workers KV auf ganze Websites zu übertragen.

Keine Spoiler

Hier einige Andeutungen dazu, was uns in diesem Jahr in der 10. Geburtstagswoche erwartet:

Montag: Wir werden Ihre Vorstellungen von Serverless grundsätzlich verändern

Wenn Sie Informatik studiert haben, kennen Sie wahrscheinlich Niklaus Wirths Buch „Algorithmen und Datenstrukturen“. Wir starten die Woche mit zwei Verbesserungen für Cloudflare Workers, die die Vorstellung von Serverless grundlegend verändern. Der Lambda-Kalkül ist eine schöne theoretische Grundlage, aber es sind die Turingmaschinen, die sich durchgesetzt haben. Wenn Sie große, echte Programme erstellen möchten, brauchen Sie Algorithmen und Datenstrukturen.

Am Dienstag und Mittwoch dreht sich alles ums Beobachten. Beobachten von Websites und Webapplikationen und vom Internet selbst. Und es geht um Datenschutz. Wir führen neue Funktionen ein, damit Sie zwar nachvollziehen können, was auf Ihren Websites vorgeht, dabei aber niemanden verfolgen müssen.

Donnerstag ist Sicherheitstag mit einem neuen Dienst, der den Teil Ihrer Website und Internetanwendung schützt, der sich hinter den Kulissen befindet. Und schließlich geht es am Freitag um Performance-Verbesserungen mit nur einem Klick. Sie nutzen dabei unser mehr als 200 Städte umfassendes Netzwerk, um statische und dynamische Inhalte zu beschleunigen.

Willkommen zur Geburtstagswoche 2020!