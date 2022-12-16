Wie sich Cloudflare für ein besseres Internet einsetzt

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Unser Einsatz für ein besseres Internet hat viele Facetten. Manchmal geht es um die Demokratisierung von Technologien, die bisher nur den reichsten und technologisch versiertesten Unternehmen zur Verfügung standen, manchmal um den Schutz der am stärksten gefährdeten Gruppen vor Cyberangriffen und Online-Verfolgung. Und das Internet existiert nicht in einem Vakuum.

Als globales Unternehmen sehen wir, wie die Zukunft des Internets von Regierungen, Vorschriften und Menschen beeinflusst wird. Wenn wir dazu beitragen möchten, ein besseres Internet zu schaffen, müssen wir sicherstellen, dass wir im Raum sind und die Sichtweise von Cloudflare an den vielen Orten kommunizieren, an denen wichtige Gespräche über das Internet geführt werden. Und deshalb glauben wir fest an den Wert der öffentlichen Politik.

Wir sahen diese Woche als eine gute Gelegenheit, die Grundsätze von Cloudflare und unsere Thesen für politisches Engagement zu erläutern. Denn im Kern muss ein politischer Ansatz reflektieren, wie sich ein Unternehmen in seinen Taten und seiner Kommunikation darstellt. Und als Unternehmen sind wir davon überzeugt, dass es äußerst wertvoll ist, Regierungen dabei zu helfen, zu verstehen, wie Unternehmen arbeiten, und unseren Mitarbeitern zu helfen, zu verstehen, wie Regierungen und Gesetzgeber arbeiten. Besonders jetzt, in einer Zeit, in der viele Länder weitreichende Gesetze verabschieden, die die Zukunft des Internets bestimmen, von Gesetzen zur Moderation von Inhalten bis hin zu neuen und anspruchsvolleren Vorschriften zur Cybersicherheit.

Prinzipientreu, neugierig, transparent

Bei Cloudflare haben wir drei zentrale Unternehmenswerte: Wir sind prinzipientreu, neugierig und transparent. Unter prinzipientreu verstehen wir, dass wir den richtigen Weg überlegt, konsequent und langfristig planen. Mit neugierig meinen wir, dass wir uns großen Herausforderungen stellen und das Warum und Wie hinter den Dingen verstehen wollen. Unter Transparenz verstehen wir schließlich, dass wir sowohl intern als auch extern deutlich machen, warum und wie wir uns für eine bestimmte Vorgehensweise entscheiden.

Unsere Herangehensweise an die öffentliche Politik zielt darauf ab, diese drei Werte in unsere Zusammenarbeit mit den Stakeholdern zu integrieren. Wir gehen mit Bedacht vor, wenn es darum geht, die richtigen Prioritäten zu setzen, und sind konsequent, wenn wir uns einmal für einen Standpunkt zu einem bestimmten Thema entschieden haben. Wir sind neugierig auf die wichtigen politischen Gespräche, die Regierungen und Institutionen auf der ganzen Welt über die Zukunft des Internets führen, und wollen die verschiedenen Standpunkte in dieser Debatte verstehen. Und wir bemühen uns um größtmögliche Transparenz, wenn wir über unsere politischen Positionen sprechen, z. B. durch das Verfassen von Blogs, das Einreichen von Stellungnahmen zu öffentlichen Konsultationen oder die Teilnahme an Gesprächen mit politischen Entscheidungsträgern und unseren Branchenkollegen. Und, wie zum Beispiel mit diesem Blog, wollen wir auch transparent sein, was unsere tatsächliche Lobbyarbeit angeht.

Was zeichnet Cloudflare aus?

Etwa 20 Prozent der Websites nutzen unseren Service, einschließlich derjenigen, die unser kostenloses Angebot nutzen. Cloudflare schützt also eine Vielzahl von Kunden vor Cyberangriffen. Unser Geschäftsmodell beruht auf Skaleneffekten und darauf, dass Kunden sich dafür entscheiden, unseren Basisschutz für Cybersicherheit durch weitere Produkte und Dienstleistungen zu ergänzen. Daher ist unsere politische Perspektive breit gefächert: Wir setzen uns für ein besseres Internet für unsere Kunden ein, bei denen es sich um Fortune-1000-Unternehmen handelt, ebenso wie für einzelne Entwickler mit Hobby-Blogs oder Websites für kleine Unternehmen. Zudem ist auch unser Blickwinkel ein anderer: Wir haben ein einzigartiges Geschäftsmodell und damit eine Perspektive, die von anderen oft nicht vertreten wird.

Strategie

Wir sind nicht naiv: Wir glauben nicht, dass ein wachsendes Unternehmen die gleiche Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann wie einige Internet-Giganten oder die Fähigkeit hat, sich in so vielen Bereichen zu engagieren wie diese größeren Unternehmen. Wie setzen wir also Prioritäten? Wie entscheiden wir also, wie und wann wir uns engagieren?

Ausgangspunkt unserer Überlegungen sind die politischen Entwicklungen, die die größten Auswirkungen auf unsere eigenen Aktivitäten haben. Welche Probleme könnten uns zwingen, unser Modell zu ändern? Erhebliche (finanzielle) Auswirkungen verursachen? Die Anreize für mehr Cybersicherheit verzerren? Dann stellen wir uns diese Fragen noch einmal, diesmal mit der Überlegung, ob sich unsere Sichtweise auf diese politische Frage von der anderer Unternehmen der Branche wesentlich unterscheidet. Ist es uns wichtig, aber sehen wir das genauso wie andere Cybersicherheits-, Infrastruktur- oder Cloud-Unternehmen? Wir passen. Zum Beispiel könnte eine Änderung der Körperschaftssteuersätze zwar erhebliche finanzielle Auswirkungen auf unser Geschäft haben, aber im Grunde sehen das alle anderen Unternehmen genauso. Also wird es von der Liste gestrichen. Aber Datenschutz? Wir sind der Meinung, dass wir als Unternehmen, das systematisch Datenschutz umsetzt (gemäß unserer „Privacy by Design“-Richtlinie) und Standards unterstützt und entwickelt, die dazu beitragen, den Datenschutz im Internet zu gewährleisten, hier eine besondere Sichtweise haben. Und vor allem: Wir glauben, dass der Datenschutz für die Zukunft des Internets entscheidend sein wird. Wir befassen uns also mit politischen Ideen, die den Datenschutz betreffen. Und dann ist da noch unser einzigartiger Blickwinkel, der sich aus unserem globalen Netzwerk ergibt. Dadurch erhalten wir oft wichtige Einblicke und Daten, die wir nutzen können, um die politischen Entscheidungsträger über relevante Themen zu informieren.

Über welche Kanäle wir uns einbringen

Unser Public Policy-Team setzt sich aus Personen zusammen, die vor ihrer Tätigkeit bei Cloudflare in staatlichen Einrichtungen, Anwaltskanzleien und in der Tech-Industrie gearbeitet haben. Die informellen Netzwerke, beruflichen Beziehungen und das Fachwissen, das sie im Laufe ihrer Karriere aufgebaut haben, sind entscheidend dafür, dass Cloudflare an wichtigen politischen Gesprächen über das Internet beteiligt ist. Wir haben kein politisches Handlungsgremium (Political Action Committee), und wir machen keine politischen Spenden.

Wie bereits erwähnt, versuchen wir, uns auf die Themen zu konzentrieren, bei denen wir etwas bewirken können, bei denen wir ein einzigartiges Interesse, eine besondere Sichtweise und Fachkenntnisse haben. Nichtsdestotrotz gibt es viele Richtlinien und Vorschriften, die nicht nur uns bei Cloudflare, sondern das gesamte Internet-Ökosystem betreffen könnten. Um die politischen Entwicklungen weltweit im Auge zu behalten und sicherzustellen, dass wir in der Lage sind, Informationen auszutauschen, sind wir Mitglied in einer Reihe von Verbänden und Koalitionen.

Einige dieser Interessenvertretungen repräsentieren eine bestimmte Branche, z. B. Softwareunternehmen oder Technologiefirmen mit Sitz in den USA, und setzen sich mit den Gesetzgebern über eine Vielzahl von relevanten politischen Themen für ihren jeweiligen Sektor auseinander. Andere Gruppen konzentrieren sich dagegen auf ein spezifisches politisches Thema.

Zusätzlich zu den formellen Mitgliedschaften in Handelsverbänden treten wir gelegentlich Koalitionen von Unternehmen oder zivilgesellschaftlichen Organisationen bei, die sich für bestimmte Zwecke zusammengeschlossen haben. So arbeiten wir beispielsweise regelmäßig mit der Stronger Internet Coalition zusammen, um uns gegenseitig über weltweite politische Entwicklungen in den Bereichen Verschlüsselung, Datenschutz und freie Meinungsäußerung auszutauschen und zu informieren.

Wir verpflichten uns als Unternehmen zu höchster Transparenz. Selbstverständlich erfüllen wir darum – in völliger Übereinstimmung mit unserem eigenen Ethikkodex und der Einhaltung von Gesetzen – alle einschlägigen Vorschriften zur Interessenvertretung in den verschiedenen Rechtsordnungen der Welt. Sie können uns auch in den Transparenzregistern staatlicher Stellen finden, sofern diese vorhanden sind. Da wir transparent machen wollen, wie wir uns für ein besseres Internet einsetzen, haben wir heute eine Übersicht über die Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, auf unserer Website.