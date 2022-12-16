Unser neuester Impact-Bericht zum Abschluss des Jahres 2022

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Zum Abschluss der Impact Week, in der wir viele neue Initiativen und Features angekündigt haben, über die wir uns sehr freuen, veröffentlichen wir heute unseren Impact-Bericht 2022.

Kurzum ist unser Impact-Bericht eine jährliche Zusammenfassung, die aufzeigt, wie wir dazu beitragen, ein besseres Internet zu schaffen. Er dokumentiert auch, welche Fortschritte wir bei unseren Prioritäten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance machen. Darin stellen wir die Erfolge von Cloudflare Impact-Programmen vor, feiern Auszeichnungen und Anerkennungen und erläutern unseren Ansatz für grundlegende Werte wie Transparenz und Datenschutz.

Wir sind davon überzeugt, dass ein besseres Internet prinzipientreu, für alle und nachhaltig ist; dies sind die drei Themen, um die wir den Bericht aufgebaut haben. Der Impact-Bericht dient auch als Quelle für die Offenlegung unserer Verpflichtungen gegenüber der Global Reporting Initiative (GRI), dem Sustainability Accounting Standards Board (SASB) und dem UN Global Compact (UNGC).

Lesen Sie den vollständigen Bericht und:

Erfahren Sie, wie wir den Wert und den Umfang unserer Cloudflare Impact-Programme erweitern

Informieren Sie sich über unsere neuesten Statistiken im Bereich der Diversität – und über unsere neueste Mitarbeiter-Ressourcengruppe

Verstehen Sie, wie wir humanitäre und Menschenrechtsprojekte unterstützen

Lesen Sie kurze Zusammenfassungen der Ankündigungen der Impact Week

Prüfen Sie, wie wir Emissionsdaten berechnen und validierenSo fantastisch das Jahr 2022 auch war, um Cloudflare Impact zu vergrößern und Fortschritte auf dem Weg zu einem besseren Internet zu machen, haben wir uns für 2023 noch höhere Ziele gesteckt. Um über die Entwicklungen im Laufe des Jahres informiert zu bleiben, folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn, und halten Sie Ausschau nach Updates auf unserer Cloudflare Impact-Seite.