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Christiaan Smits

Christiaan Smits

Brussels

Spent over two decades in public affairs at EU level in Brussels, across a range of sectors. Dutch, and quite straightforward, but by now hopefully international enough to be diplomatic as well ;)