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Cloudflare 的 WAF 榮獲 2021 年「客戶之選」稱號

2021-03-30

閱讀時間：2 分鐘
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Cloudflare 負責打造 Web 應用程式防火牆（WAF）的團隊，過去幾年一直在持續創新。今天，我們辛勤的工作終於獲得大眾認可。

Cloudflare’s WAF is recognized as customers’ choice for 2021

Cloudflare WAF 所提供的控制功能易於使用、擴展和創新，廣受客戶好評。因此，我們榮獲了 2021 年 WAF 領域的 Gartner Peer Insights 客戶之選稱號。您可以在這裡免費下載這份報告的副本。

Gartner Peer Insights 客戶之選會評選出獲得客戶高度評價的廠商與產品。所收集的資料代表著 IT 企業專業人士評價最高的一系列頂級廠商軟體產品。

Cloudflare’s WAF is recognized as customers’ choice for 2021

我們收到的正面意見回饋相當一致，而且也符合 Cloudflare 的產品原則。客戶對 Cloudflare WAF 的評價：

  • 「一個優秀的託管 WAF，以及一家更像合作夥伴而不是廠商的公司。」服務業的首席網站可靠性架構師 [完整評論]；

  • 「一個簡單且高效率的 WAF 解決方案。」— 金融業副總裁 [完整評論]；

  • 「簡單又強大，並且提供出色的支援」— 零售業技術副總裁 [完整評論]；

  • 「安全、直觀，令人愉悅的 Web 安全性和加速。」— 製造業技術產品管理資深總監 [完整評論]；

2020 年，Cloudflare 發佈了大量網路安全產品。比如：

  • IP 清單透過可重複使用的頂級資料結構來提供更大的配置彈性，方便管理網路清單；

  • 負載加密可讓客戶針對取證用途來記錄遭 WAF 封鎖之要求的完整負載，同時保有使用者的隱私；

  • 客戶可以直接在其 SIEM 中，以近乎即時的方式串流網路安全事件

  • Data Localization Suite 可讓企業在邊緣設定有關在何處儲存和保護其資料的規則和控制；

  • 可同時針對 HTTP 標頭HTTP 內文使用完整 regex 功能來撰寫防火牆規則；

  • API Shield 可讓您在 API 端點上輕鬆部署雙向 TLS 驗證；

  • 現在可透過 gRPC 代理支援保護 gRPC 流量的安全；

我們很高興獲得 2021 年 Gartner Peer Insights 客戶之選的榮譽。我們在此代表整個團隊，由衷感謝所有客戶不斷的支持。

如需更多有關 Cloudflare WAF 的資訊，請在此聯絡我們；如需 Cloudflare 的實作評估，請在此註冊。

Gartner Peer Insights 「客戶的聲音」：Web 應用程式防火牆，2021 年 3 月 25 日。GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS’ CHOICE 徽標是 Gartner, Inc. 和/或其附屬公司的商標和服務標識，在此使用已獲許可。保留所有權利。Gartner Peer Insights 「客戶的聲音」是採用書面方法得出的個人最終使用者評價、評分和資料的主觀意見；這些意見並不代表 Gartner 及其附屬公司的意見，也不受 Gartner 及其附屬公司認可。Gartner Peer Insights 評論是各最終使用者基於其自身體驗而產生的主觀意見，並不代表 Gartner 或其關聯公司的觀點。

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