Cloudflare 的 WAF 榮獲 2021 年「客戶之選」稱號

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Cloudflare 負責打造 Web 應用程式防火牆（WAF）的團隊，過去幾年一直在持續創新。今天，我們辛勤的工作終於獲得大眾認可。

Cloudflare WAF 所提供的控制功能易於使用、擴展和創新，廣受客戶好評。因此，我們榮獲了 2021 年 WAF 領域的 Gartner Peer Insights 客戶之選稱號。您可以在這裡免費下載這份報告的副本。

Gartner Peer Insights 客戶之選會評選出獲得客戶高度評價的廠商與產品。所收集的資料代表著 IT 企業專業人士評價最高的一系列頂級廠商軟體產品。

我們收到的正面意見回饋相當一致，而且也符合 Cloudflare 的產品原則。客戶對 Cloudflare WAF 的評價：

「一個優秀的託管 WAF，以及一家更像合作夥伴而不是廠商的公司。」 — 服務業的首席網站可靠性架構師 [ 完整評論 ]；

「一個簡單且高效率的 WAF 解決方案。」 — 金融業副總裁 [ 完整評論 ]；

「簡單又強大，並且提供出色的支援」 — 零售業技術副總裁 [ 完整評論 ]；

「安全、直觀，令人愉悅的 Web 安全性和加速。」— 製造業技術產品管理資深總監 [完整評論]；

2020 年，Cloudflare 發佈了大量網路安全產品。比如：

我們很高興獲得 2021 年 Gartner Peer Insights 客戶之選的榮譽。我們在此代表整個團隊，由衷感謝所有客戶不斷的支持。

如需更多有關 Cloudflare WAF 的資訊，請在此聯絡我們；如需 Cloudflare 的實作評估，請在此註冊。

Gartner Peer Insights 「客戶的聲音」：Web 應用程式防火牆，2021 年 3 月 25 日。GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS’ CHOICE 徽標是 Gartner, Inc. 和/或其附屬公司的商標和服務標識，在此使用已獲許可。保留所有權利。Gartner Peer Insights 「客戶的聲音」是採用書面方法得出的個人最終使用者評價、評分和資料的主觀意見；這些意見並不代表 Gartner 及其附屬公司的意見，也不受 Gartner 及其附屬公司認可。Gartner Peer Insights 評論是各最終使用者基於其自身體驗而產生的主觀意見，並不代表 Gartner 或其關聯公司的觀點。