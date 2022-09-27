领先的风险投资公司投资 12.5 亿美元支持基于 Cloudflare Workers 建立的初创公司

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从成立之初开始，Cloudflare 就率先带领大家建设更美好的互联网，让所有人都可以访问。我们使命的核心是，帮助志同道合者轻松实现这个使命，让大家不再因为基础设施过于昂贵或使用困难而望而却步。

这一理念最重要的体现 — 也是对互联网影响最大的方面，就是我们的开发人员平台 Cloudflare Workers。简单来说，Workers 是开发人员和企业家在第一天起步要用到的工具。它是一个一应俱全的开发人员平台，云存储、网站托管、SQL 数据库应有尽有；当然，还有业界领先的无服务器产品。该平台的易用性和可访问的定价（从各种方案一直到免费），对于推动我们完成使命至关重要。对于初创公司来说，这意味着快速、轻松地部署和迭代，可以通过可预测、透明且具有成本效益的定价无缝扩展。我们都知道，从零开始建立一家大企业已经够难了！因此，我们的目标是将应用程序基础设施去繁存简。

宣布推出 Workers Launchpad 基金计划

今天，我们朝着目标更进一步，让初创公司更轻松地建立自己梦想中的企业。我们与一些世界领先的风险投资公司合作，宣布推出一项价值 [10] 亿美元的 Workers Launchpad 基金计划。任何基于 Workers 的初创公司都可以申请参与该计划。与 Workers 平台本身的情况一样，为了最大程度简化申请流程，我们做了很多尝试：不到五分钟就能在 Workers Launchpad 门户提交申请。

**如何提交申请？**获得基金计划参与资格的唯一条件是您在 Workers 上构建了自己的核心基础设施。如果您不熟悉 Cloudflare 和 Cloudflare Workers，请查阅我们的初创公司方案开始使用这个平台。希望这些资源对所有初创公司有所帮助，能帮助大家共同营造公平的竞争环境，无论我们身在何处，背景如何。

待您提交申请后，我们的 Launchpad 团队将审核您的申请，其中一些人本身就是前企业家和风险投资人。他们会将有前途的申请人与对您所属领域了解最深的风险投资合作伙伴进行匹配（更多信息请参见下文）。每个季度，我们都会公布 Launchpad 计划的获胜者。获胜者（即我们的“Workers 创始人”）将有机会在风险投资合作伙伴面前推销自己，这些风险投资合作伙伴都是我们为您挑选的二者契合度高的合作伙伴。这是一个双赢的局面。风险投资家们获得投资这些企业的机会，而且他们明确知道这些企业建立在一个高瞻远瞩的世界级发展平台上。让企业家与世界级的风险投资家建立联系。对于第一类获胜者，我们将提供一些额外的福利（我们将在下文详细介绍）。

当我们向风险投资社区的朋友提出我们对 Workers Launchpad 的愿景时，我们收到了令人难以置信的积极反馈，也感受到了他们的兴奋。许多人通过自己的投资组合公司亲眼目睹了在 Workers 的基础之上进行构建的竞争优势。此外，Cloudflare 是地球上最大的开发人员社区之一的拥有者，我们网络上大约有全球 20% 的网站。因此，我们可以发挥独特的作用，将伟大的企业家与伟大的风险投资家相匹配，不仅推进 Workers 平台，同时也为每个人推进互联网生态系统发展。

我们很荣幸地宣布，本计划获得世界级 VC Launch Partners 团队在 Workers 上成立的初创公司生态系统的支持：

那么我们为什么要这样做？答案很简单，就是因为我们为 Workers 开发平台感到自豪，坚信谁用谁获益。Workers 能提高企业的发货_速度_、减少工作量_并_降低成本；同时以一种_开拓未来的方式构建您的基础设施_：

_速度快。_开发速度不仅能为企业家带来便利，也是一个巨大的竞争优势。事实上，开发速度是 Cloudflare 的竞争优势之 — 之所以开发速度快，是_因为_我们有 Workers。使用 Workers 开发，您无需花时间选择配置 DNS 记录、维护证书、扩展集群或构建复杂的部署管道。专注于开发应用程序就好，其余的就交给 Cloudflare 处理。

使用方便**。**创业团队和创始人是地球上最忙碌的一撮人。您不必考虑 IT 基础设施相关的事情，也不需要做出复杂的决定。诸如“我应该选择哪个区？”或者“我能否及时扩展我的基础设施，为我们的下一次病毒式营销活动做好准备？”之类的问题就不会再来烦您！因为 Workers 平台会自动将您和您的团队编写的代码统一且迅速地部署到 100 多个国家/地区超过 275 个城市的 Cloudflare 全球网络中。Cloudflare 将您的用户以安全且可扩展的方式连接到您的应用程序，无论这些应用程序托管在哪个位置或有多少用户突然注册您的产品。开发人员可以通过可编程网络轻松管理分布在全球的应用程序，该网络能够连接到他们需要与之通信的任何服务。

_面向未来的基础设施和资金投入。_Cloudflare 庞大的全球网络分布在 100 多个国家/地区的超过 275 个城市，无论您的业务发展到多大，都能随您的业务扩展。当您在全球范围内扩展时，我们还可以让您更轻松地遵守当地法律和法规，并提供 Workers 对 Durable Objects 的管辖权限制等功能。您可以在晚上睡个好觉，不必担心如何在不断变化的法规中升级您的基础设施，同样重要的是，您知道您不会因为任何意外账单而惊醒。我们中的许多人都有过云提供商意外收取费用和/或费用畸高的经历。例如，提供商通常会让您轻松免费地载入您的应用程序或数据，但在您想移出时收取高昂的费用（出口费）。Cloudflare 永远不会收取出口费。我们的定价很简单，无论您的业务发展到多大，我们都始终以低成本的提供商标准要求自己。

对我们自己的产品进行内部测试

我们为 Workers 感到兴奋，不仅因为我们在其上构建了自己的基础设施，还因为看到其他人构建了令人称奇的产品。事实上，我们去年年底收购了一家完全建立在 Workers 之上的公司。这家以色列初创公司 Zaraz，主营保护和加速第三方 Web 工具。通过 Workers，Zaraz 实现了用一个请求替换在网站上运行的每个工具的多个网络请求，将杂乱的扩展 Web 有效简化为一个轻量级应用程序。这次收购让我们看到了建立在我们平台上的全球社区的力量，让我们有动力帮助建立在 Workers 基础上的初创公司找到资金、指导和支持，发展自己的企业。

我们刚刚谈到了 Workers 具备的种种优势，为了方便初创公司享受到这些优势，如果您筹集的外部资金总额少于 300 万美元，Workers Launchpad 计划的申请人就有机会选择是否接受 Cloudflare 的初创公司方案。该方案包括 Cloudflare 的 Pro 和 Business 方案的所有要素（年价值 2,400 美元）以及 Stream 视频产品、我们的 Teams Zero Trust 安全套件和 Workers 平台更高级别的福利。为了确保初创公司可以访问我们开发人员平台的全部内容，我们最近将该方案中可用的产品数量增加了两倍多，目前包括电子邮件安全性、R2、Pages、KV 等众多产品。

此外，所有在 2022 年 10 月 31 日之前申请的初创公司都将有资格入选 2022 年冬季 Workers Founders 类别，这将解锁额外的_支持_、_指导_和_营销_机会。被选为 Workers Founders 将让您有机会在虚拟 Workers Founders Bootcamp Week 期间与投资者练习推销，与 Cloudflare 的领导者互动，并获得有关如何打造成功企业以及招聘、营销、销售等主题方面的建议。该计划将在虚拟演示日达到高潮，您可以在这一天向世界展示您正在构建的东西。我们正在努力帮助有前途的企业家加入我们的使命，帮助建立更好的互联网。

无论我们在 Cloudflare 做了什么，可访问性和易用性是核心。保持我们的产品和平台易于使用且价格合理是我们不懈努力的目标，即使是最小的企业或业余爱好者也可以轻松使用它们。我们希望 Workers Launchpad 基金计划鼓励世界各地来自不同背景的企业家开始在 Workers 上发展自己的业务，让您更轻松地筹到建立梦想企业所需的资金。

前往 Workers Launchpad 页面，申请并加入 Cloudflare Developer Discord，与 Workers 社区互动。如果您是一位有兴趣支持该计划的风险投资人，请联系 [email protected]。

Cloudflare 不提供任何资金或做出任何资金决定，也不保证任何特定公司将通过该计划获得资金。所有资金决定将由参与该计划的风险投资公司做出。Cloudflare 不是注册经纪交易商、投资顾问或其他类似中介。