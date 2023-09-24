欢迎参加 2023 年生日周活动

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自 Cloudflare 创立之初，我一直在这里工作，难以相信已经过去十几年了。成立 13 周年之际，我们回顾一下 2010 年，当时 iPhone 4、第一代 iPad、第一代 Kinect 推出，《盗梦空间》(Inception)上映，《TiK ToK》 大热 （只不过，那是美国歌手 Kesha 演唱的歌曲）。考虑到这一切都年代久远，我很难预测未来的 13 年会如何，所以我将坚持以创造未来的方式预测未来（凭借 Cloudflare 团队的大力支持）。

在某种程度上，建设未来就是“生日周”的主题。过去 13 年里，我们宣布了各种产品和服务，例如 Universal SSL （一夜之间将加密网络的规模翻了一番，并帮助迎来了我们都在使用的大部分加密网络；Cloudflare Radar 显示全世界 99% 的 HTTP 请求都是加密的），Cloudflare Workers （帮助改变人们构建和扩展应用的方式），或者 不计量 DDoS 保护 （帮助应对 DDoS 威胁）。

今年将同样如此。

回到我加入 Cloudflare 的那一年，我们发布了第一个生日周公告： 自动 IPv6 网关。 快进到今天，Cloudflare Radar 显示，到 Coudflare 的连接中有 37% 使用 IPv6 ，因此今年我们推出一个特别优惠来帮助 IPv6 更加普及，反击那些试图将我们绑定在 IPv4 上的人。让我们一起建设 IPv6 的未来吧。

去年，我们宣布了 Turnstile，这是我们保护隐私的 CAPTCHA 替代方案。今年，我们将填补加密互联网中的一个重要隐私漏洞，并展示如何使用密码学使测量结果匿名和私密。其次，从您的计算机到互联网的加密和匿名连接将进一步增加。在 Turnstile 本身的未来，以及帮助使字体更快、更私密方面，我们有更多内容。让我们一起构建一个保护隐私的互联网吧。

当然，人工智能是一个庞大的话题，本周的博客文章中有四分之一涉及人工智能、机器学习、GPU，以及构建、管理和测量使用人工智能和机器学习的应用。如果目前还不够明显的话，本周以后这一点将变得显而易见：未来，人工智能无处不在，在设备上、在云端、在 Cloudflare 全球网络的深处。

Cloudflare WARP 不是在生日周期间宣布的（和 1.1.1.1 一样，是 4 月 1 日发布的产品之一）， 但今年我们将从《星际迷航》转向《星球大战》，推出一款名为 Hyperdrive 的新产品。您得等到星期四才能读到有关内容。但如果您喜欢数据库，您会希望和我们一起跃迁到光速。

谈到速度……速度！人工智能、隐私保护和炫酷的产品不是全部。我们还需要继续我们的使命，探索陌生的新世界，帮助每个人更快地使用互联网。因此，我们将提供有关我们的网络性能的更新，讨论如何在不断变化的互联网环境中保持网络的平稳运行，帮助您以低延迟进行流式传输，并以新的智能方式使用缓存。

最后，我们将讨论 Cloudflare 对气候的影响以及我们的气候承诺。帮助应对气候变化是我们需要共同做的另一件事。

当然，还有其他很多丰富内容。但是，我不希望过早曝光这些博客文章的内容，以免破坏生日惊喜。