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欢迎参加 2023 年生日周活动

2023-09-24

2 分钟阅读时间
这篇博文也有 EnglishDeutsch日本語한국어EspañolFrançais版本。

自 Cloudflare 创立之初，我一直在这里工作，难以相信已经过去十几年了。成立 13 周年之际，我们回顾一下 2010 年，当时 iPhone 4、第一代 iPad、第一代 Kinect 推出，《盗梦空间》(Inception)上映，《TiK ToK》 大热 （只不过，那是美国歌手 Kesha 演唱的歌曲）。考虑到这一切都年代久远，我很难预测未来的 13 年会如何，所以我将坚持以创造未来的方式预测未来（凭借 Cloudflare 团队的大力支持）。

Welcome to Birthday Week 2023

在某种程度上，建设未来就是“生日周”的主题。过去 13 年里，我们宣布了各种产品和服务，例如 Universal SSL （一夜之间将加密网络的规模翻了一番，并帮助迎来了我们都在使用的大部分加密网络；Cloudflare Radar 显示全世界 99% 的 HTTP 请求都是加密的），Cloudflare Workers （帮助改变人们构建和扩展应用的方式），或者 不计量 DDoS 保护 （帮助应对 DDoS 威胁）。

今年将同样如此。

回到我加入 Cloudflare 的那一年，我们发布了第一个生日周公告： 自动 IPv6 网关。 快进到今天，Cloudflare Radar 显示，到 Coudflare 的连接中有 37% 使用 IPv6 ，因此今年我们推出一个特别优惠来帮助 IPv6 更加普及，反击那些试图将我们绑定在 IPv4 上的人。让我们一起建设 IPv6 的未来吧。

去年，我们宣布了 Turnstile，这是我们保护隐私的 CAPTCHA 替代方案。今年，我们将填补加密互联网中的一个重要隐私漏洞，并展示如何使用密码学使测量结果匿名和私密。其次，从您的计算机到互联网的加密和匿名连接将进一步增加。在 Turnstile 本身的未来，以及帮助使字体更快、更私密方面，我们有更多内容。让我们一起构建一个保护隐私的互联网吧。

当然，人工智能是一个庞大的话题，本周的博客文章中有四分之一涉及人工智能、机器学习、GPU，以及构建、管理和测量使用人工智能和机器学习的应用。如果目前还不够明显的话，本周以后这一点将变得显而易见：未来，人工智能无处不在，在设备上、在云端、在 Cloudflare 全球网络的深处。

Cloudflare WARP 不是在生日周期间宣布的（和 1.1.1.1 一样，是 4 月 1 日发布的产品之一）， 但今年我们将从《星际迷航》转向《星球大战》，推出一款名为 Hyperdrive 的新产品。您得等到星期四才能读到有关内容。但如果您喜欢数据库，您会希望和我们一起跃迁到光速。

谈到速度……速度！人工智能、隐私保护和炫酷的产品不是全部。我们还需要继续我们的使命，探索陌生的新世界，帮助每个人更快地使用互联网。因此，我们将提供有关我们的网络性能的更新，讨论如何在不断变化的互联网环境中保持网络的平稳运行，帮助您以低延迟进行流式传输，并以新的智能方式使用缓存。

最后，我们将讨论 Cloudflare 对气候的影响以及我们的气候承诺。帮助应对气候变化是我们需要共同做的另一件事。

当然，还有其他很多丰富内容。但是，我不希望过早曝光这些博客文章的内容，以免破坏生日惊喜。

我们保护整个企业网络，帮助客户高效构建互联网规模的应用程序，加速任何网站或互联网应用程序抵御 DDoS 攻击，防止黑客入侵，并能协助您实现 Zero Trust 的过程

从任何设备访问 1.1.1.1，以开始使用我们的免费应用程序，帮助您更快、更安全地访问互联网。要进一步了解我们帮助构建更美好互联网的使命，请从这里开始。如果您正在寻找新的职业方向，请查看我们的空缺职位
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