Insights (CN)

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2023 年第三季度 DDoS 威胁报告

2023/10/26

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在上一季度，DDoS 攻击激增了 65%。游戏和赌博公司受到的攻击最多，Cloudflare 缓解了数千次超体积 DDoS 攻击。最大的一次峰值达到 2.01 亿 rps。在上一季度，由于 Cloudflare 缓解了数千次针对 HTTP/2 Rapid Reset 漏洞的超容量耗尽攻击，DDoS 攻击激增了 65%。阅读我们的报告，了解各地区和各行业最新的 DDoS 攻击趋势...

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