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Cloudflare 成功缓解每秒 2600 万次请求的 DDoS 攻击

2022-06-14

3 分钟阅读时间
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**续 2022 年 6 月 24 日更新：**我们已将发动这一每秒 2600 次请求（2600 万 rps）DDoS 攻击的僵尸网络命名为 “Mantis”（螳螂），因为它也像Mantis Shrimp（螳螂虾）一样，形体小但非常强大。Mantis 在过去一周尤其活跃，对 VoIP 和加密货币互联网资产发动的 HTTP DDoS 攻击规模高达 900 万 rps。

在上周，Cloudflare 自动检测并缓解了一次 2600 万 rps 的 DDoS 攻击，这是有史以来最大规模的 HTTPS DDoS 攻击。

这次攻击的目标是一个使用 Cloudflare Free 计划的客户网站。类似于此前的 1500 万 rps 攻击，这次攻击也主要源于云服务提供商，而非居民互联网服务提供商，表明其使用了劫持的虚拟机和强大的服务器来产生攻击，而不是弱得多的物联网（IoT）设备。

破纪录的攻击

Graph of the 26 million request per second DDoS attack

过去一年来，我们目击了一次又一次破纪录的攻击。2021 年 8 月，我们就披露了一次 1720 万 rps 的 HTTP DDoS 攻击，在更近期的 4 月，则是一次 1500 万 rps 的 HTTPS DDoS 攻击。我们由自主边缘 DDoS 防护系统驱动的 HTTP DDoS Managed Ruleset 自动检测并缓解了所有这些攻击。

这次 2600 万 rps DDoS 攻击源自一个小规模但强大的僵尸网络，其中有 5067 个设备。平均而言，每个节点产生的请求峰值约为 5200 rps。与此形成鲜明对比的是，我们一直在跟踪的另一个僵尸网络规模要大得多，拥有超过 73 万个设备，但要弱得多。后者每秒产生的请求不超过 100 万次，相当于平均每个设备每秒 1.3 次请求。简单地说，由于使用了虚拟机和服务器，这个僵尸网络的平均强度是后者的 4000 倍。

此外，值得一提的是，这次攻击是通过 HTTPS 发动的。由于建立安全 TLS 加密连接的成本较高，HTTPS DDoS 攻击在计算资源方面的开销更大。因此，攻击者发起攻击的成本更高，而受害者缓解攻击的成本也更高。我们在过去看到过非常大规模的（未加密的）HTTP 攻击 ，但鉴于其规模所需要的资源，这次攻击特别引人注目。

在不到 30 秒内，这个僵尸网络从 121 个国家的 1500 多个网络中产生了超过 2.12 亿次 HTTPS 请求。最主要的国家是印度尼西亚、美国、巴西和俄罗斯。大约 3% 的攻击来自 Tor 节点。

最主要的来源网络是法国的 OVH （自治系统编号 - ASN 16276）、印尼的 Telkomnet（ASN 7713）、美国的 iboss（ASN 137922）和利比亚的 Ajeel （ASN 37284）。

Chart of the top source countries of the attack

DDoS 威胁格局

Chart of the top source networks of the attack

在考虑 DDoS 防护时，了解攻击格局非常重要。在我们近期的 DDoS 趋势报告中，可以看到大多数攻击都是小规模的，例如网络破坏行为。然而，即使是小型攻击也会严重影响不受保护的互联网资产。另一方面，大型攻击在规模和频率上都不断增长——但仍然是短时间和快速的。攻击者集中其僵尸网络的力量，试图通过一次快速的致命攻击来造成破坏，尝试避免检测。

虽然 DDoS 攻击是由人类发动的，但实际攻击是机器产生的。等到人类能够对攻击做出响应时，攻击已经结束了。而且，即使攻击很短暂，网络和应用的故障事件有可能在攻击过后长时间持续，给您的收入和声誉造成损失。因此，建议您为互联网资产部署始终开启的自动保护服务，这种服务不需要依赖人类来检测和缓解攻击。

帮助构建更好的互联网

在 Cloudflare，我们所做的一切都基于我们的使命：帮助建设更好的互联网。DDoS 团队的愿景源于这个使命，我们的目标是使 DDoS 攻击的影响成为历史。我们提供不计量、无限的保护。与攻击的规模、次数、持续时间无关。在攻击规模越来越大、频率越来越高的今天，这一点尤其重要。

还没有使用 Cloudflare？立即开始使用我们的 Free 和 Pro 计划来保护您的网站， 也可以联系我们，使用 Magic Transit 为您的整个网络提供全面的 DDoS 保护。

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