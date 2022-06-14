Cloudflare 成功缓解每秒 2600 万次请求的 DDoS 攻击

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**续 2022 年 6 月 24 日更新：**我们已将发动这一每秒 2600 次请求（2600 万 rps）DDoS 攻击的僵尸网络命名为 “Mantis”（螳螂），因为它也像Mantis Shrimp（螳螂虾）一样，形体小但非常强大。Mantis 在过去一周尤其活跃，对 VoIP 和加密货币互联网资产发动的 HTTP DDoS 攻击规模高达 900 万 rps。

在上周，Cloudflare 自动检测并缓解了一次 2600 万 rps 的 DDoS 攻击，这是有史以来最大规模的 HTTPS DDoS 攻击。

这次攻击的目标是一个使用 Cloudflare Free 计划的客户网站。类似于此前的 1500 万 rps 攻击，这次攻击也主要源于云服务提供商，而非居民互联网服务提供商，表明其使用了劫持的虚拟机和强大的服务器来产生攻击，而不是弱得多的物联网（IoT）设备。

破纪录的攻击

过去一年来，我们目击了一次又一次破纪录的攻击。2021 年 8 月，我们就披露了一次 1720 万 rps 的 HTTP DDoS 攻击，在更近期的 4 月，则是一次 1500 万 rps 的 HTTPS DDoS 攻击。我们由自主边缘 DDoS 防护系统驱动的 HTTP DDoS Managed Ruleset 自动检测并缓解了所有这些攻击。

这次 2600 万 rps DDoS 攻击源自一个小规模但强大的僵尸网络，其中有 5067 个设备。平均而言，每个节点产生的请求峰值约为 5200 rps。与此形成鲜明对比的是，我们一直在跟踪的另一个僵尸网络规模要大得多，拥有超过 73 万个设备，但要弱得多。后者每秒产生的请求不超过 100 万次，相当于平均每个设备每秒 1.3 次请求。简单地说，由于使用了虚拟机和服务器，这个僵尸网络的平均强度是后者的 4000 倍。

此外，值得一提的是，这次攻击是通过 HTTPS 发动的。由于建立安全 TLS 加密连接的成本较高，HTTPS DDoS 攻击在计算资源方面的开销更大。因此，攻击者发起攻击的成本更高，而受害者缓解攻击的成本也更高。我们在过去看到过非常大规模的（未加密的）HTTP 攻击 ，但鉴于其规模所需要的资源，这次攻击特别引人注目。

在不到 30 秒内，这个僵尸网络从 121 个国家的 1500 多个网络中产生了超过 2.12 亿次 HTTPS 请求。最主要的国家是印度尼西亚、美国、巴西和俄罗斯。大约 3% 的攻击来自 Tor 节点。

最主要的来源网络是法国的 OVH （自治系统编号 - ASN 16276）、印尼的 Telkomnet（ASN 7713）、美国的 iboss（ASN 137922）和利比亚的 Ajeel （ASN 37284）。

DDoS 威胁格局

在考虑 DDoS 防护时，了解攻击格局非常重要。在我们近期的 DDoS 趋势报告中，可以看到大多数攻击都是小规模的，例如网络破坏行为。然而，即使是小型攻击也会严重影响不受保护的互联网资产。另一方面，大型攻击在规模和频率上都不断增长——但仍然是短时间和快速的。攻击者集中其僵尸网络的力量，试图通过一次快速的致命攻击来造成破坏，尝试避免检测。

虽然 DDoS 攻击是由人类发动的，但实际攻击是机器产生的。等到人类能够对攻击做出响应时，攻击已经结束了。而且，即使攻击很短暂，网络和应用的故障事件有可能在攻击过后长时间持续，给您的收入和声誉造成损失。因此，建议您为互联网资产部署始终开启的自动保护服务，这种服务不需要依赖人类来检测和缓解攻击。

帮助构建更好的互联网

在 Cloudflare，我们所做的一切都基于我们的使命：帮助建设更好的互联网。DDoS 团队的愿景源于这个使命，我们的目标是使 DDoS 攻击的影响成为历史。我们提供不计量、无限的保护。与攻击的规模、次数、持续时间无关。在攻击规模越来越大、频率越来越高的今天，这一点尤其重要。

还没有使用 Cloudflare？立即开始使用我们的 Free 和 Pro 计划来保护您的网站， 也可以联系我们，使用 Magic Transit 为您的整个网络提供全面的 DDoS 保护。