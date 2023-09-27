Anycast (CN)

Cloudflare 的系统在全球范围内动态路由流量的方式是什么
2023/09/25
介绍 Cloudflare 网络团队中最聪明的成员，其致力于确保您的在线状态保持不变，无论底层互联网基础设施发生何种情况...继续阅读 »
2023/09/25
介绍 Cloudflare 网络团队中最聪明的成员，其致力于确保您的在线状态保持不变，无论底层互联网基础设施发生何种情况...继续阅读 »
2021/12/06
今天，我们欣然宣布支持 IPsec 作为 Cloudflare One 的入口。作为客户，您应该能够根据需要使用任意方法将流量传输到 Cloudflare 的网络。我们听您说 IPsec 是您选择用于在网络层与我们连接的方法...
2019/08/13
今天我们发布了Cloudflare Magic Transit，它使Cloudflare的网络可被互联网上的任意IP流量使用。到目前为止，Cloudflare主要运营代理服务：我们的服务器终止与Internet用户的HTTP、TCP和UDP会话，并通过与原始服务器创建的新会话传递这些数据。通过Magic Transit，我们现在还在IP层进行运营：除了终止会话之外，我们的服务器还在逐个数据包的基础上应用一套网络功能（DoS缓解、防火墙、路由等等）。...
2019/05/18
最近，在布拉格Linux网络会议Netdev 0x13上，我做了一个简短的演讲，题目是“Cloudflare上的Linux”。演讲最后主要是关于BPF（柏克莱封包过滤器）的。似乎，不管问题是什么——BPF都是答案。...