Cloudflare注册商介绍：你可能会喜欢的域名注册

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有人曾经说过“我喜欢我的域名注册商”吗？其实在2010年9月Cloudflare成立之前，我们的早期测试版客户曾经请求我们：“你们可以推出域名注册服务吗？！” 如今我们就做了这件事，推出了第一个我们希望你们会喜欢的注册商。信任，安全和始终公平的定价是我们注册商的原则，且对所有Cloudflare客户受用。

我们需要安全的域名注册

Cloudflare实际上已经做了一段时间的域名注册服务。就像我们许多最好的产品一样，它最初是用于解决我们的内部问题。因为Cloudflare有几个关键任务域名，如果这些域名的注册遭到破坏将会非常糟糕。

所以多年来，我们一直与我们最初的域名注册商合作以确保这些域名尽可能锁定。不幸的是，在2013年，一名黑客入侵了我们使用的注册商的几个系统，差点就接管了我们的一些域名。

这让我们开始寻找更好的注册商。然而我们发现，即使是收取巨额费用并且承诺非常安全的注册商，其安全性也相当糟糕。因此最后我们决定自己建立一个注册商，这样才能达到我们所需要的安全级别。

超高端的定制域名保护

我们的一些客户注意到我们有自己的注册服务并向我们询问了相关信息。这些对话使得我们推出了带有定制域名保护的企业级域名注册服务产品，适用于我们最注重安全的客户。每个使用定制域名保护的客户端都规定了自己的更新记录流程。打个比方，如果定制域名保护客户端希望我们不更改其DNS记录，除非6个不同的人按顺序通过一组预定义的电话号码打给我们，每个人都说出复杂而唯一的密码，并告诉我们他们最喜欢的冰淇淋口味，并且这一天正好是星期二也是满月，我们才会执行更改其DNS记录的动作。不夸张。

显然，这类服务的价值是很难衡量的。所以我们会对带有定制域名保护服务的产品收取高额费用。（如果您感兴趣，可以点击此处了解更多信息。）然而这项服务帮助我们定义了一套我们认为所有注册商都应该遵循的最佳实践示范。这让我们开始思考：我们能否成为一个更好的注册商？

消费者对现在的注册商有何不满

为了知道如何建立一个更安全的注册商，我们向客户询问他们对当前注册商不满意的地方。客户的回答中有两个词不断出现：“诱导销售”和“无休止的增销。”如果您曾经注册过域名，您就知道是怎么回事。首次注册时您会得到一次折扣价，但每次续订时价格都会飙升。最好的情况下，飙升后的价格大约是原始报价的两倍。在最坏的情况下，甚至超过二十倍。很不仁道。除此之外，其他产品也出现增销的现象，这些产品要么本来应该免费提供（例如DNSSEC），要么就是你不需要的服务（例如毫无价值的可信站点密封）。

问题是，域名注册是一种商品。现有大众市场的所有域名注册服务之间没有任何实质性区别。每个顶级域名注册管理机构（如.com .org .info .io等顶级域名）都设定了域名注册批发价。这些价格是已知的并且会随着时间的推移保持相对稳定。注册商所做的就是将您记录为特定域名的所有者，这个动作只需要他们对API发送一些命令就能完成。换句话说，域名注册商向我们收取了中介费，而实际上他们所交付的毫无价值。我们看到的越多，就越知道这个市场有多么疯狂。

上次我们看到这样的市场乱象是在我们调查SSL证书市场的时候。早在2014年，我们认为人们需要付费才能在网上加密是很不合理的。在那一年的Cloudflare周年庆活动中，我们成为第一批提供免费加密的服务商之一，即使是在我们的免费计划中。从那以后出现了一场加密革命，我们很自豪，因为几乎所有具有前瞻的服务免费提供SSL。如果您正在使用的某些加密服务仍然需要额外收费，那么它们就是在剥削你。

当然，域名注册的经济效益有些不同，但也只有一点点。TLD需要确保没有两个人注册同一域名，并且设定门槛让人不单纯通过随意组合字母来注册域名。这是有道理的。但是，为什么注册服务商会对TLD（顶级域名）收费之外再收取附加费用呢？这对我们来说是不可理喻的，因为证书颁发机构仅负责运行一点点数学计算。因此我们想为这个破裂的市场做些什么。

Cloudflare注册商承诺

今天，在Cloudflare成立八周年之际，我们为所有客户准备了一份礼物：一个他们可能会喜欢的注册服务。

以下是Cloudflare域名注册的承诺：我们将遵循最佳安全范例并为您提供最优惠的价格。那是什么意思？从安全方面来说，Cloudflare承诺我们允许您启用双重身份验证，默认情况下我们会锁定您的域名注册，并自动启用DNSSEC等最佳范例安全服务。

从价格方面来说，它的规则甚至更简单：我们承诺永远不会向您收取任何超过每个TLD批发价的额外费用。第一年如此，并且每年都如此。如果您在Cloudflare Registrar注册您的域名，您将始终只需支付批发价格而无需加价。

例如，管理.com TLD的Verisign目前每年收取7.85美元用于注册.com域名。除了注册的每个域名，ICANN每年都会收取0.18美元的费用。现在，如果您将.com域名转移到Cloudflare，那我们向您收取的费用是：每年8.03美元。没有额外费用。我们所做的只是ping一个API，我们没有增加成本，那么为什么需要你支付批发价以外的费用呢？

您可能在某些其他地方的促销活动中找到更便宜的价格。但是由于注册商仍然需要支付一定的批发价，所以你会被迫参与诱导销售 – 他们会通过无止尽的增销抬高价格。

Cloudflare注册商还将免费提供符合当前ICANN 准则的 WHOIS个人数据修订服务。因为使用WHOIS服务广播注册人联系信息，会招致大量垃圾邮件发送到您的个人地址上。因此我们将提供符合ICANN准则的WHOIS服务来保护您的隐私，而且跟域名注册一样，我们不会对此额外收费。

Cloudflare域名注册服务推出

您暂时还无法通过Cloudflare注册商注册新域名。目前，该服务仅限于我们的客户将其现有域名转移到Cloudflare。如果您之前在转移域名时遇到问题，请稍等：我们正尽力让这个过程更便捷顺利。

我们预计会有相当多的客户需求，因此我们将慢慢推出邀请函，以确保我们提供极佳的过渡体验。想要在邀请函保留您的位置，您需要成为Cloudflare客户并注册Early Access。根据忠诚度，邀请将在接下来的几周内发布：您使用Cloudflare的时间越长，您就越早收到邀请。这是我们感谢最忠诚的客户并帮助他们节省域名注册费用的方式。

一个注意点：我们提供了另一种跳转到队列前端的方法。正如我们要感谢并奖励我们最衷心的客户一样，我们也希望向那些试图在我们行业中发挥重大作用的组织提供支持。其中一个组织是 Girls Who Code，旨在帮助缩小技术行业的性别差距。为了支持该组织的工作，我们邀请客户在早期访问注册过程中向Girls Who Code捐赠，捐赠者会移动到我们的Early Access邀请队列的前面。

注册Early Access！

欢迎所有人使用您可能会喜欢的域名注册服务

我们估计，如果我们的每个客户都将其域名迁移到Cloudflare注册商，那么他们每年可以节省超过5000万美元。结合昨天我们的带宽联盟公告，我们希望这个生日周的公告内的项目将来为我们的客户每年节省超过1亿美元的资金。

如果您还不是Cloudflare客户，但想要使用Cloudflare Registrar，我们建议您立即注册我们的核心服务。我们不会根据您向我们支付的金额 - 或者您是否向我们付款 – 决定优先顺序，因此即使是新的免费客户也会加入排队队列。

在我们为现有Cloudflare客户提供从Cloudflare Registrar获益的机会之后，我们将更广泛地开放Cloudflare Registrar。到那时，我们也将开放新的域名注册。但是，无论您何时注册，我们的承诺都将始终如一：最安全的范例以及批发注册的价格。Cloudflare Registrar，一个您可以信赖的域名注册服务，同时我们希望，这是一个您可以喜欢上的的域名注册服务。

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