Cloudflare, The Forrester New Wave의 Edge 개발 플랫폼 부문 '리더'로 선정

2분 읽기

Forrester New Wave의 Edge 개발 플랫폼 부문의 리더가 발표되었습니다. 당사는 Cloudflare가 리더로 선정되었다는 소식에 큰 자부심을 느낍니다(해당 보고서 사본을 여기에서 무료로 다운로드 가능).

Cloudflare는 처음부터 웹에서 솔루션을 구축하는 개발자들을 돕는 것을 목표로 하였고, 2017년 Workers를 소개한 이후로 Cloudflare는 개발자들이 Edge에 응용 프로그램을 배포할 수 있도록 지원해 왔습니다.

Forrester의 부사장이자 수석 분석가인 Jeffrey Hammond의 보고서에 따르면 Cloudflare는 “강력한 컴퓨팅, 데이터 서비스, 웹 개발 기능 등을 제공합니다. Workers와 함께, Workers KV는 Edge 데이터 스토리지를 추가해주고, Pages, Stream, Images는 최신 웹 워크로드에 부합하는 더 높은 수준의 플랫폼 서비스를 제공합니다. Cloudflare는 직관적인 개발자 경험, 빠르고 전역적인 업데이트 코드 배포, 최소한의 Cold Start 시간을 자랑합니다.”

최신 웹에 맞는 개발 혁신

웹 솔루션 구축은 많은 진전을 보였습니다. 웹사이트를 구축하려면 물리적인 시스템을 구입해야 한다는 것은 이제 납득하기 어려운 이야기가 되었습니다. 클라우드는 개발자들이 일을 좀 더 쉽게 시작할 수 있게 되는 데 결정적인 역할을 했습니다. 하지만 클라우드가 등장한 이후로 여러 일들이 정체되어 왔던 것도 사실입니다. 혁신도 주춤하는 모습을 보이고 있죠. 개발자들은 서버 _구입_을 고려할 필요가 없어졌지만, 여전히 세계 어디에 서버를 둘지, 증가하는 트래픽을 처리하기 위한 동시 실행 기능을 어떻게 추가할지, 그리고 어떻게 보안을 보장할지를 해결해야 합니다.

이런 내용을 간략하게 정리해 보겠습니다. 우리의 목표는 개발자들이 오직 개발하고 싶은 응용 프로그램에 대해서만 집중할 수 있게 된다면 어떻게 될지를 그려보는 것입니다. 확장, 속도, 규정 준수 등은 우리에게 모두 맡겨둔 채로 말입니다.

물론 모든 것을 새롭게 시작하려면 늘 두렵기 마련입니다. 새로운 방식이 성공적인 결과를 가져다줄지 누구도 보장할 수 없기 때문이죠. 말그대로 믿음의 도약이 필요한 법입니다.

우리의 플랫폼을 찾아주는 개발자들을 보면 항상 반갑습니다. 개발자들이 확장성과 대기 시간의 제약 없이 개발한 응용 프로그램들이 혁신적인 성능들을 발휘하는 모습을 지켜보는 것도 기분 좋은 일입니다.

업계 최고의 분석 기업 중 하나인 Forrester에서 Edge 개발 플랫폼 부문의 리더로 선정해준 일 역시 기쁘게 생각합니다. 이러한 결과는 우리가 지난 4년간 매진해온 방식을 업계에서 인정해준 것이라 생각합니다.

평가 대상이었던 모든 벤더 중에서 가장 차별화되었던 Cloudflare

우리는 다음 부문에서 차별화된 평가를 받았습니다.

개발자 경험

프로그래밍 모델

플랫폼 실행 모델

"2일 차" 경험

통합

로드맵

비전

시장 접근법

Cloudflare의 네트워크에서 당사의 플랫폼을 구축하면 처음부터 대기 시간을 없애는 이점을 누릴 수 있지만, 개발자들이 새로운 방식을 고려하도록 하는 데는 그것만으로는 충분치 않다는 것을 알고 있었습니다. Workers 출시 이후 우리는 온보딩 당일, 2일차, 그리고 그 이후까지 모든 단계에서 새로운 응용 프로그램을 최대한 간단하게 개발할 수 있도록 하기 위해 가진 역량을 모두 집중했습니다.

이 접근법은 도구 제공의 수준을 넘어 개발자들이 응용 프로그램을 완성하는 데 필요한 추가 서비스를 고려하는 방법까지 모두 포함했죠. 한 예로, Edge에서 데이터 솔루션을 제공하는 방법을 고민하면서 우리는 개발자들이 이를 고민하게 만드는 대신 다시 한번 시스템의 분산 특성이 자연스레 작동하도록 만들고 싶었습니다. 그렇게 해서 Durable Objects를 개발하게 되었죠. Durable Objects를 통해 Cloudflare는 데이터를 저장할 위치를 결정할 때 개발자에게 이를 떠넘기는 대신 액세스 패턴(또는 규정 준수 — 두 가지 중 개발자에게 가장 중요한 것)을 기반으로 스마트한 결정을 내릴 수 있습니다.

솔루션이 확장되어 가면서 개발자들이 문제를 직관적이고 쉽게 해결할 수 있도록 지속적으로 지원하는 일도 중요해졌습니다.

이제 시작일 뿐입니다

우리는 여기에서 멈추지 않습니다. 회사 공동창업자 Michelle이 즐겨 하는 말처럼, 이제 시작일 뿐입니다. 우리는 전체 스택을 Edge로 옮겨가는 여정이 이제 막 시작되었다는 것을 잘 알고 있습니다. 앞으로 몇 주간 더 흥미로운 소식을 가지고 찾아뵙겠습니다. 지켜봐 주세요!