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Cloudflare ブログ

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Vivek Ganti

Vivek Ganti

2021年第4四半期におけるDDoS攻撃の傾向

2022-01-10

DDoS攻撃傾向RadarRDDoSREvilVoIPMerisDDoSレポートランサム攻撃

2021年上半期には、世界中の重要なインフラストラクチャの複数の側面（米国最大の石油パイプラインシステム運営会社の1つを含む）を妨害する大規模なランサムウェアとランサムDDoS攻撃キャンペーンや、学校、公共機関、旅行団体、信用金庫などを対象としたIT管理ソフトの脆弱性などの問題が発生しました...

2021年第3四半期におけるDDoS攻撃の傾向

2021-11-04

DDoS攻撃RadarRDDoSREvilVoIPMerisDDoSレポートランサム攻撃

2021年第3四半期はDDoS攻撃の多い四半期でした。Cloudflareでは、記録的なHTTP DDoS攻撃、テラビット級のネットワーク層への攻撃、過去に展開された中で最大級のボットネット（Meris）、そして最近では世界中のVoIPサービスプロバイダーとそのネットワークインフラに対するランサムDDoS攻撃と、数々の攻撃を検知し、緩和しました。...

2021年第2四半期におけるDDoS攻撃の傾向

2021-07-20

DDoS傾向セキュリティRadarFancy BearLazarus groupランサム攻撃

ここ数週間、世界中で重要なインフラストラクチャを中断させる大規模なランサムウェアとランサムDDoS（分散サービス妨害）攻撃キャンペーンを目の当たりにしました。その中には、石油パイプラインの最大手や世界最大の食肉加工業者への攻撃もありました。今四半期の始め、ベルギーでは政府および国会のWebサイトやその他のサービスを含めて200以上の企業が、DDoS攻撃を受けました。...

2020年第2四半期ネットワーク層DDoS攻撃の動向

2020-08-05

DDoS傾向COVID-19セキュリティDDoSレポート

2020年の第1四半期には、数週間ほどの間に、私たちの生活様式が変わりました。私たちは、これまで以上にオンラインサービスに依存しています。リモートワークが可能な人は、自宅で働いていて、あらゆる年齢、学年の生徒たちがオンラインで授業を受けています。...