Full Stack Weekへようこそ

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これを読んでいるあなたは、インターネットを利用しています。ちょっと立ち止まって考えてみてください。私たちは「インターネットで」何かを見つけることについて話し、タスクを実行するために「インターネットを使う」ことについて話します。私たちは基本的に、「私のコンピュータとサーバーの間にインターネットを介在させて、サーバー上でこれを探します」というようなことは言いません。

私たちはインターネットを、私たちが利用し、依存している単一の全体的な存在として考えています。そういう感覚が、「ネットワークはコンピュータである」というビジョンの背景にあります。大事なのは「インターネット」の構成部品ではなく、それらが集まって創り出しているものなのです。

それが、クラウドフレアのネットワークのビジョンでもあります。

私たちは、「Cloudflareのデータセンターにあるサーバーでコンテンツをキャッシュする」とか「（エッジと呼ばれる）上で動作するコードを書く」などとは考えてほしくありません。単純に、CDN、WAF、DDoS対策、ゼロトラスト、そして無限にスケーラブルなコードを書いて動作させる能力を提供する単一のグローバルネットワークと考えてほしいのです。

ソフトウェアのスケーリングは難しく、自分が開発したものに需要が高まったらどうなるかを心配することに時間を費やしたいプログラマーはまずいません。それが私たちの仕事です。あなたがコードを書けば、私たちがそれを地球上のあらゆる場所でスケーリングします。私たちのネットワークにデプロイするだけです。

そのために私たちは、人々が自分で作ったマシンにアセンブリ言語を書いたことに始まり、購入したマシンにOSをインストールし、そのOSを実行する仮想マシンに至るまでの軌跡をたどってきました。その先にあるのがサーバーレスです。つまり、基盤となるハードウェアやOSを気にする必要はありません。コードを書いて、それをデプロイするだけです。

クラウドフレアのネットワークは地球上のどこにでもあり、すべてのエンドユーザーの近くにあるため、デプロイしたコードはユーザーの近くにもあります。物理的に近く、ネットワーク的にも近い。つまり、高いパフォーマンスと低いレイテンシーが得られるということです。今週、携帯電話をコントローラーとして使用し、ゲームはコンピュータ上で実行されるゲームを作った人が登場しますが、コントローラーとゲームコンピュータの間の通信は、私たちのネットワークを介して行われています。とても驚きます。

このように、グローバルに展開され、Cloudflareによって安全に保持され、どこからでも非常に低いレイテンシーでアクセスできるコードがあるわけです。あなたはクラウドフレアのネットワーク上で何を書こうとしていますか？35万人以上の開発者がCloudflare Workersを使って、次の新しいものを作ってみませんか？

Cloudflareはブログをやっていて、そのコンテンツのネタ探しのためにサイドビジネスとしてネットワークを維持している、というジョークがありました。もちろん、そんな馬鹿げたことはありません。当社は、ブログ用コンテンツのネタを拾うためにネットワークを維持しているのではなく、ブログを_稼働_するためにネットワークを維持しているのです。:-)

冗談はさておき、私たちの努力の多くはネットワークに向けられていますが、Cloudflareのビジネスの中核となるソフトウェアには他にも多くの重要な部分があります。マーケティング サイト、ダッシュボード、APIとユーザー設定、開発者向けドキュメント、そしてCloudflareをCloudflareたらしめているすべてのインフラストラクチャです。

私たちはドッグフーディング（自社の製品やサービスを社内業務で日常的に使うこと）が重要だという信念を持っており、まさにこのブログで、Cloudflare上にCloudflareを構築する方法について語ってきました。2017年にWorkersがリリースされて以来、私たちの多くのチームはWorkers上で構築することでベロシティを加速することができました。しかし、コンピュートだけでは十分ではありません。

今週は、Innovation Weeksで行っているように、コンピュートの未来をどのように見ているかのビジョンを描くための一連の発表を行い、開発者が次のアプリケーションを当社のネットワーク上で構築するために必要なツールを提供します。

まずは、最も基本的な構成要素であるデータから始めます。今年のBirthday Weekに、当社はR2 Object Storageを発表しました。開発者が格納したいものを何でも格納できるようにしたR2 Object Storageは、新たな重要構成要素です。ただ、私たちも含め、開発者がアクセスを必要とするデータストアの種類は他にも多々あります。

バックエンドからフロントエンドへ話を移すと、昨年は静的サイトの構築に最適なCloudflare Pagesを発表しました。しかし、それだけで終わらせてはいけないと考えました。バックエンドとフロントエンドの距離を縮めるような発表をしたいと考えています。

私たちが見逃していたものは？動画、画像、決済など。心配しないで、私たちがカバーします。

もちろん、アプリケーションを作る上で最も重要なのは、開発者であるあなたです。 私たちは、あなたが最も速く、最も安全なアプリケーションを作ることができるだけでなく、それを楽しむことができるようにしたいと考えています。あなたが最初に書いたコードから、本番環境への最初のプッシュまで、私たちはあなたがコードを操作する際に可能な限り最高の体験をしてもらいたいと思っています。

開発者向けプラットフォームを構築する最大の醍醐味は、お客様が構築したものを見ることです。私たちは、コミュニティメンバーにスポットライトを当て、彼らが私たちと一緒に構築した素晴らしいアプリケーション（250万件以上！）を紹介したいと思います。ブログで特集するほか、Cloudflare TVでも取り上げますので、ぜひご覧ください。これから1週間をお楽しみに。