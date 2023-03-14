DescalerプログラムでZscalerからCloudflare Oneへの面倒なマイグレーションが不要に

5分で読了

本日、Cloudflareは、既存のZscalerのお客様をCloudflare Oneに移行するための摩擦のないパスであるDescalerプログラムの開始を発表します。Cloudflareは、企業のお客様がセキュリティとネットワークトランスフォーメーションのための、より速く、よりシンプルで、より機敏な基盤への切り替えをさらに容易にするものです。

Zscalerのお客様からは、目標を達成するために複数のソリューションを管理しなければならないことや、提示される商取引条件に不満があるとの声が増えています。Cloudflare Oneは、より大規模なネットワーク、サービスチェーンがない、驚異的な速度でイノベーションを可能にする「シングルスタック」ソリューションであり、これは、多くの新製品や機能のリリースを意味します。

Descalerプログラムは、その中核として、変化のデリスクを支援します。スムーズな移行を実現するための技術リソースや、移行が組織の目標を達成するための戦略的なコンサルティングなど、シンプルでわかりやすい設計になっています。お客様は、業務に支障をきたすことなく、数週間でCloudflare Oneの利用を開始することが可能です。

知識のある人々。クリアなプロセス。魔法のようなテクノロジー。人、プロセス、テクノロジーを正しく理解することは、変革を成功させるために非常に重要です。だからこそ、Cloudflare Oneへのスムーズな移行を支援するために、それぞれの長所を結集しました。

Cloudflare Oneは当社のセキュアアクセスサービスエッジ（SASE）プラットフォームであり、最も速く、最も回復力があり、最も構成力を備えたグローバルネットワークを活用し、ネットワーク接続サービスとZero Trustセキュリティサービスを組み合わせています。このプラットフォームは、ユーザーを企業のリソースに動的に接続し、IDベースのセキュリティ制御をユーザーの近くに、どこにいても提供します。

資格

ZIAやZPAなど、Zscalerの競合セキュリティ製品を使用している、従業員数1,000人以上の企業組織が参加対象となります。Descalerプログラムは、技術的な成功に焦点を当てたものと、ビジネス的な成功に焦点を当てたものという2つの関連するパスについて、Cloudflareのエキスパートによるリソースとタッチポイントを構築しています。

テクノロジーの成功

管理者の喜び。Descalerプログラムには、スムーズな技術的移行に必要なツール、プロセス、パートナーが含まれています。

アーキテクチャーワークショップ。当社のエキスパートとお客様が、デジタルトランスフォーメーションを実現するために、現在の状況と今後2～3年の間に進むべき方向性を改めて検討します。Cloudflareのエキスパートによるこのインタラクティブなセッションでは、お客様の組織にとって最も有意義な移行パスに焦点を当て、Cloudflareへの移行をさらに容易にするために利用できるサポートテクノロジーの導入検討に役立ちます。 この相互的に時間を投資することで得られる成果として、カスタムマイグレーションプラン、Descalerツールキットへのアクセス、Cloudflareの専用リソースの利用があり、ネットワークとセキュリティ技術によって促進されるお客様の短期、中期、長期のビジネス目標に焦点を絞りながらシームレスな移行を促進します。インターネットネイティブなSASEプラットフォームへのマイグレーションパスをより深く理解し、さらに重要なこととして、Zero TrustとSASEのコンセプトをどのようにあなたのビジネスに具体化することができるかを理解することができます。 技術的な移行ツール。Cloudflareは、お客様の移行をサポートすることに重点を置いた人員とプロセスの提供に加え、数回のクリックで、Cloudflare Oneに移行するために、すでに導入されているZscaler製品の設定と構成を自動的にエクスポートする一連の技術ツールとスクリプトの活用を支援します。このツールキットは、不必要なポイント＆クリックの無駄な時間を数え切れないほど節約できる位置づけにあります。 このフローの魅力は、そのシンプルさにあります。抽出、変換、ロード（ETL）のベストプラクティスに従い、現在のアカウントへのサポートされ文書化されたAPIコールを使用して、DescalerツールキットはZIAまたはZPAから現在の構成と設定をエクスポートし、それらをCloudflare One互換に変換してから新しいCloudflare Oneアカウントに移行します。例えばZPAアプリケーションの場合、Descalerツールキットはアプリケーション名、ドメイン/SNI、IP、許可されたポート、許可されたプロトコル、ユーザーグループなどの既存の設定を調べてから、新しいCloudflare Oneアカウントにエクスポート、変換、インポートします。時間が重要な状況では、価値ある移行を迅速に行うことができます。例えば、緊急のZIA移行に直面した場合、DNSを切り替えて保護のベースラインを確保し、Zscalerをオフにし、WARPと完全なSecure Web Gatewayを短期間で展開するプロセスを管理すればよいのです。 ツールキットを使い始めるまず、ZIAまたはZPAのアカウントで新しいAPIキーを作成するよう求められます。そこからCloudflareチームはツールキットを共有し、お客様のシステム管理者の一人がローカルで実行し、質問がある場合はCloudflareチームのメンバーがサポートします。Cloudflareは、お客様のAPIキーを必要とせず、出力だけを要求します。Cloudflareは、出力を使って構成を変換し、新しくプロビジョニングされたCloudflare Oneアカウントにロードします。 Descalerツールキットは、お客様のZscalerアカウントへの読み取りとリストAPIリクエストのみを実行します。移行したいシステムやサービスが1:1にマッピングされないシナリオでは、Cloudflareチームと当社の認定パートナーが待機し、移行プロセスを可能な限り円滑にするためのサポートを提供します。 信頼できるパートナーの関与。Cloudflare Partner Networkには、セキュリティ、信頼性、パフォーマンスのソリューションを幅広い付加価値サービスで提供するサービスパートナーおよび実装パートナーが含まれています。当社のテクノロジーパートナーは、クラウドスタック内の補完的なソリューションをお客様に提供し、必要に応じてキーボードのハンズオン支援を行います。1月にAuthorized Partner Service Delivery Track for Cloudflare Oneを発表し、プロフェッショナルなサービス提供に対するクラウドフレアの高い基準を満たす認定パートナーとお客様をつなぐことができることに興奮しています。 Descalerプログラムは、顧客認定コースを備えた完全な技術トレーニング、社内専門サービスのサポート、認定パートナー専門サービスの提供など、成長を目的とし、マイグレーションプロセスをさらに容易にするための検討が進められています。これは、Cloudflareへの移行を検討しているお客様が利用できる技術リソースのほんの始まりに過ぎません。

ビジネスコンポーネント

CxOにとって、企業の収益に影響を与える具体的なビジネス価値とコスト削減を示すことは、これ以上ないほど重要なことです。

投資利益率（ROI）計算。私たちは、Cloudflare Oneから得られる価値を伝えるだけでなく、示すことを大切にしています。Cloudflare Oneプラットフォームへのマイグレーションによって実現する可能性のある定量的なビジネスインパクトを、マイグレーションを計画するお客様に認識していただきたいと思っています。 既存の契約を長期的なセキュリティの近代化の妨げにしてはいけません。つまり、お客様がZscalerから脱出し、Cloudflareに安全に着陸するためのツールや柔軟な財務オプションです。更新時にこの導入を是非ご検討ください。 Zero Trustロードマップアセスメント、ZeroからZero Trustへ移行するということは、現在の状況を具体的に理解した上で、次に何が起こるかを見据えるということです。ビジネスリーダーにとって、それは、ベンダーにとらわれないZero Trustロードマップのようなリソースを使い、アーキテクトやエンジニア、その他のビジネスリーダーの助けを借りて、今日の将来の取り組みをマップ化することを意味します。

インターネットパイプがすべて詰まっている場合は、Descalerプログラムを使用して、より速いフローを獲得しましょう。

[2] https://blog.cloudflare.com/ja-jp/network-performance-update-cio-edition-ja-jp/, SWG = セキュアWebゲートウェイ、RBI = リモートブラウザ分離、ZTNA = Zero Trustネットワークアクセス。

ZscalerからCloudflare Oneへの移行をお勧めする理由

セキュリティの近代化のために、ZscalerではなくCloudflareを選択する企業が増えていますが、その際、いくつかの主要な評価基準において当社の強みを挙げるのが一般的です。

お客様がCloudflareを選択する、さらに詳しい理由やお客様の声をお知りになりたい方は、こちらの最近のブログ記事をご覧ください。

Descalerプログラムの利用に関し、社内の賛同を得るための支援をお探しの場合、より直接的な比較対象として、このインフォグラフィックまたは当社のWebサイトをご確認されることをお勧めします。

使用開始手順

Descalerプログラムへの参加は、以下のリンクから簡単に登録することができます。その後、Cloudflareチームから、さらなる登録の詳細についてご連絡させていただきます。現在のZscalerの導入状況、現在抱えている課題、将来のZero TrustやSASEの目標などを詳しく教えていただければ、すぐにでも対応させていただきます。

Descalerプログラムにより、お客様がCloudflare Oneに移行するための明確な道筋を提供できることを嬉しく思っています。まずは、こちらからご登録ください。