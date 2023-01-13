Récapitulatif CIO Week 2023

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Dans notre article Bienvenue dans la CIO Week 2023, nous avons expliqué que nous voulions commencer l'année en célébrant le travail accompli par les directeurs des systèmes d'information pour assurer la sécurité et la productivité de leurs organisations.

Au cours de la semaine passée, vous avez découvert des annonces couvrant toutes les facettes de votre pile technologique, notamment de nouveaux services, des versions bêta, des partenariats stratégiques, des intégrations de solutions tierces et bien davantage. Cet article de blog récapitulatif résume chaque annonce et indique quelles fonctionnalités sont proposées en disponibilité générale (GA), disponibles en version bêta ou figurent sur notre feuille de route.

Nous avons mis en œuvre les fonctionnalités essentielles demandées par nos clients, à l'image d'une protection encore plus exhaustive contre le phishing et d'intégrations approfondies avec l'écosystème Microsoft. Et en ce qui concerne l'avenir, nous avons également décrit notre feuille de route concernant des technologies émergentes telles que la solution Digital Experience Monitoring et notre vision consistant à rendre incroyablement simple l'acheminement de trafic depuis n'importe quelle source vers n'importe quelle destination, via le réseau de Cloudflare.

Tous les services que nous avons inaugurés sont conçus pour aider les directeurs des systèmes d'information à accélérer le déroulement de leur quête de transformation numérique. Dans cet article de blog, nous avons organisé nos résumés d'annonces autour des trois sentiments que nous souhaitons évoquer chez les directeurs des systèmes d'information lorsqu'ils réfléchissent à un partenariat avec Cloudflare :

Les directeurs des systèmes d'information disposent désormais d'une feuille de route simplifiée vers les architectures Zero Trust et SASE : nous avons annoncé de nouvelles fonctionnalités et des intégrations plus étroites, qui permettent aux organisations d'adopter plus facilement les bonnes pratiques de la sécurité Zero Trust et d'évoluer vers des architectures ambitieuses telles que Secure Access Service Edge (SASE). Les directeurs des systèmes d'information ont accès à des technologies et des partenaires de distribution performants : nous avons annoncé des intégrations et une programmation visant à aider les organisations à accéder à l'expertise désirée pour moderniser leur infrastructure et leur sécurité informatique à leur rythme, avec les technologies qu'elles utilisent déjà. Les directeurs des systèmes d'information peuvent rationaliser facilement une stratégie multi-cloud : nous avons annoncé de nouvelles façons de connecter, de sécuriser et d'accélérer le trafic dans différents environnements de cloud.

Nous vous remercions d'avoir suivi la CIO Week, la première de nombreuses semaines consacrées à l'innovation par Cloudflare en 2023. Il peut parfois être difficile de suivre le rythme auquel nous déployons des innovations, mais nous espérons que la lecture de ce blog et l'inscription à notre webinaire récapitulatif vous faciliteront la tâche !

Si vous souhaitez échanger avec nous pour apprendre comment moderniser votre infrastructure informatique et de sécurité et faciliter le quotidien du directeur des systèmes d'information de votre organisation, renseignez ce formulaire.

Simplifier votre parcours vers l'architecture Zero Trust et SASE

Sécuriser les accèsCes articles de blog décrivent comment rendre plus rapide, plus facile et plus sûre la connexion de tout utilisateur à toute application, avec les contrôles granulaires et la visibilité exhaustive indispensables à la mise en œuvre de l'architecture Zero Trust.

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Blog

Récapitulatif

Blog Summary Roadmap: How Cloudflare CASB and DLP work together to protect your data Cloudflare Zero Trust will introduce capabilities between our CASB and DLP services that will enable administrators to peer into the files stored in their SaaS applications and identify sensitive data inside them. Roadmap: How Cloudflare Area 1 and DLP work together to protect data in email Cloudflare is combining capabilities from Area 1 Email Security and Data Loss Prevention (DLP) to provide complete data protection for corporate email. GA: Cloudflare CASB: Scan Salesforce and Box for security issues Cloudflare CASB now integrates with Salesforce and Box, enabling IT and security teams to scan these SaaS environments for security risks.

Version bêta – Découvrez la solution Digital Experience Monitoring

La solution Cloudflare Digital Experience Monitoring proposera un tableau de bord tout-en-un qui aidera les directeurs des systèmes d'information à comprendre les performances des applications essentielles et des services Internet fonctionnent sur l'ensemble de leur réseau d'entreprise. Inscrivez-vous pour accéder à la version bêta.

Version bêta – Tissez votre réseau Zero Trust virtuel, privé et mondial sur Cloudflare grâce à la fonctionnalité WARP à WARP

En un clic, tout appareil exécutant le client pour appareils Cloudflare WARP au sein de votre organisation peut communiquer avec tout autre appareil exécutant WARP sur un réseau privé. Inscrivez-vous pour accéder à la version bêta.

Blog Summary GA: Expanding our Microsoft collaboration: Proactive and automated Zero Trust security for customers Cloudflare announced four new integrations between Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) and Cloudflare Zero Trust that reduce risk proactively. These integrated offerings increase automation, allowing security teams to focus on threats versus implementation and maintenance. Beta: API-based email scanning Now, Microsoft Office 365 customers can deploy Area 1 cloud email security via Microsoft Graph API. This feature enables O365 customers to quickly deploy the Area 1 product via API, with onboarding through the Microsoft Marketplace coming in the near future. GA: China Express: Cloudflare partners to boost performance in China for corporate networks China Express is a suite of offerings designed to simplify connectivity and improve performance for users in China and developed in partnership with China Mobile International and China Broadband Communications. Beta: Announcing the Authorized Partner Service Delivery Track for Cloudflare One Cloudflare announced the limited availability of a new specialization track for our channel and implementation partners, designed to help develop their expertise in delivering Cloudflare One services.

Disponibilité générale – De nouveaux moyens de résoudre les messages de blocage de Cloudflare Access

Enquêtez sur les décisions d'autorisation ou de blocage en fonction de la manière dont une connexion a été établie avec la même simplicité qui vous permet de résoudre les problèmes d'identité des utilisateurs sur la plateforme Zero Trust de Cloudflare.

Version bêta – Une sécurité des données en un clic pour vos applications internes et SaaS

Sécurisez les données sensibles grâce à notre fonction d'exécution des sessions d'application dans un navigateur isolé, et contrôlez les interactions des utilisateurs avec les données sensibles – désormais, en un seul clic. Inscrivez-vous pour accéder à la version bêta.

Disponibilité générale – Annonce de la prise en charge du protocole SCIM pour Cloudflare Access et Gateway

Les services ZTNA (Access) et SWG (Gateway) de Cloudflare offrent désormais la prise en charge du protocole SCIM (System for Cross-domain Identity Management), permettant aux administrateurs de gérer plus facilement les enregistrements d'identités sur différents systèmes.

Disponibilité générale – Cloudflare Zero Trust : le lancement le plus important depuis 1983

Les administrateurs de la solution Cloudflare Zero Trust peuvent utiliser des outils de débogage familiers conçus autour du protocole ICMP (comme Ping, Traceroute et MTR) pour tester la connectivité aux destinations sur les réseaux privés.

Défense contre les menacesCes articles de blog aspirent à aider les organisations à filtrer, inspecter et isoler le trafic afin de protéger les utilisateurs contre le phishing, les rançongiciels et d'autres menaces sur Internet.

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Blog

Récapitulatif

Disponibilité générale – L'isolement des liens contenus dans les e-mails : votre filet de sécurité contre les nouvelles attaques par phishing

La solution d'isolement des liens contenus dans les e-mails offre un filet de sécurité contre les liens suspects qui atteignent les boîtes de réception des utilisateurs et sur lesquels ils risquent de cliquer. Avec cette protection supplémentaire, Cloudflare Area 1 s'impose comme la solution de sécurité des e-mails la plus complète en termes de protection contre les attaques par phishing.

Disponibilité générale – Utilisez vos propres certificats dans Cloudflare Gateway

Les administrateurs peuvent utiliser leurs propres certificats personnalisés pour appliquer des politiques de filtrage HTTP, DNS, CASB, DLP, RBI et autres.

Disponibilité générale – Annonce des profils DLP personnalisés

Le service de prévention de pertes de données (Data Loss Prevention, DLP) de Cloudflare propose désormais la possibilité de créer des mesures de détection personnalisées, afin de permettre aux entreprises d'inspecter le trafic à la recherche de leurs données les plus sensibles.

Disponibilité générale – Cloudflare Zero Trust pour les fournisseurs de services gérés

Découvrez comment le gouvernement fédéral américain et d'autres grands fournisseurs de services gérés utilisent l'API Tenant de Cloudflare pour mettre en œuvre des politiques de sécurité telles que le filtrage DNS au sein des organisations qu'ils gèrent.

Environnements SaaS sécurisésCes articles de blog examinent le maintien d'une sécurité et d'une visibilité cohérentes au sein des environnements d'applications SaaS, notamment dans le but d'empêcher les fuites de données sensibles.

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Récapitulatif

Feuille de route – Comment les solutions Cloudflare CASB et DLP agissent de concert pour protéger vos données

La solution Cloudflare Zero Trust présentera des fonctionnalités de communication entre notre CASB et nos services DLP, qui permettront aux administrateurs d'examiner les fichiers stockés dans leurs applications SaaS et d'identifier les données sensibles qu'ils contiennent.

Feuille de route – Comment les solutions Cloudflare Area 1 et DLP agissent de concert pour protéger les données contenues dans les e-mails

Cloudflare allie les capacités des services Area 1 Email Security et Data Loss Prevention (DLP) afin de proposer une protection complète des données pour les e-mails des entreprises.

Disponibilité générale – Analysez Salesforce et Box à la recherche de problèmes de sécurité

Cloudflare CASB s'intègre désormais à Salesforce et Box, permettant aux équipes informatiques et de sécurité d'analyser ces environnements SaaS à la recherche de risques de sécurité.

Accélérer et sécuriser la connectivitéEn plus des fonctionnalités de produits, les articles de blog de cette section soulignent la rapidité et les autres avantages stratégiques dont les organisations bénéficient avec Cloudflare.

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Blog

Récapitulatif

Pourquoi les CIO choisissent-ils Cloudflare ?

Dans le cadre de la CIO Week, nous avons discuté avec les dirigeants de certains de nos plus grands clients afin de mieux comprendre les raisons pour lesquelles ils ont sélectionné Cloudflare One. Découvrez six raisons thématiques expliquant leur choix.

Cloudflare est plus rapide que Zscaler

Les expériences Zero Trust proposées par Cloudflare sont 38 à 55 % plus rapides que celles de Zscaler, comme le confirment des tests réalisés par des tiers.

Disponibilité générale – Détection de réseau et profils de configuration pour l'agent Cloudflare One

Le client sur appareil de Cloudflare (WARP) peut désormais détecter en toute sécurité les emplacements préconfigurés et rediriger le trafic en fonction des besoins de l'entreprise pour cet emplacement.

Simplifier l'utilisation de CloudflareCes articles de blog présentent les innovations dans l'ensemble du portefeuille de Cloudflare, ainsi que hors des catégories Zero Trust et SASE, afin d'aider les organisations à sécuriser et accélérer le trafic en toute simplicité.

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Blog

Récapitulatif

Profitez d'un aperçu de n'importe quel produit Cloudflare dès aujourd'hui

Les clients Enterprise peuvent désormais commencer à bénéficier d'un aperçu des services auxquels ils n'ont pas souscrit, d'un simple clic sur le tableau de bord.

Disponibilité générale – Mesures améliorées de contrôle des accès : l'API Access peut désormais être désactivée de manière sélective

Cloudflare facilite aux propriétaires de compte les tâches visant à consulter et à gérer les accès de leurs utilisateurs à un compte donné en leur permettant de limiter l'accès des API à ce dernier.

Disponibilité générale – le contrôle de version de zone est désormais en disponibilité générale

Le service de contrôle de version de zone permet aux clients de gérer en toute sécurité la configuration de zones ; ils bénéficient désormais d'un contrôle des versions des changements et peuvent choisir comment et quand déployer ces changements dans des environnements de trafic définis.

Feuille de route – Les services pour applications de Cloudflare destinés aux réseaux privés vous permettent d'accomplir davantage avec les outils que vous adorez déjà

Cloudflare propose de nouvelles synergies opérationnelles en développant des intégrations entre ses services pour applications, permettant de protéger les sites web accessibles depuis Internet, et sa plateforme Cloudflare One, permettant de protéger les réseaux d'entreprise.

Collaborer avec les meilleurs partenaires

Parallèlement à la nouvelle programmation à l'intention de nos partenaires de distribution, ces articles de blog décrivent les intégrations techniques approfondies qui aident les entreprises à travailler plus efficacement avec les outils informatiques et de sécurité qu'elles utilisent déjà.

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Récapitulatif

Disponibilité générale – Élargissement de notre collaboration avec Microsoft : sécurité Zero Trust proactive et automatisée pour les clients

Cloudflare a annoncé quatre nouvelles intégrations entre Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) et Cloudflare Zero Trust, offrant une réduction proactive des risques. Ces offres intégrées étendent l'automatisation, permettant aux équipes de sécurité de se concentrer sur la gestion des menaces, plutôt que le déploiement et la maintenance.

Version bêta – Analyse des e-mails basée sur API

Désormais, les clients de Microsoft Office 365 peuvent déployer la solution de sécurité des e-mails dans le cloud Area 1 via l'API Microsoft Graph. Cette fonctionnalité permet aux clients d'Office 365 de déployer rapidement la solution Area 1 via l'API, l'intégration via Microsoft Marketplace étant prévue dans un avenir proche.

Disponibilité générale – China Express : les partenaires de Cloudflare dynamisent les performances des réseaux d'entreprise en Chine

China Express est une suite d'offres conçues pour simplifier la connectivité et améliorer les performances pour les utilisateurs en Chine, développée en partenariat avec China Mobile International et China Broadband Communications.

Version bêta – Annonce de notre parcours Partenaires de diffusion de services autorisés pour Cloudflare One

Cloudflare a annoncé la disponibilité limitée d'un nouveau parcours de spécialisation pour nos partenaires de distribution et de déploiement, conçu pour les aider à développer leur expertise dans la mise en œuvre des services Cloudflare One.

Rationalisation de votre stratégie multicloud

Ces articles de blog soulignent les innovations qui permettent aux organisations de se connecter plus facilement au réseau de Cloudflare et de transmettre du trafic depuis n'importe quelle source vers n'importe quelle destination.

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Récapitulatif

Version bêta – Annonce du connecteur Magic WAN : l'accès direct le plus simple vers votre réseau de nouvelle génération

Cloudflare facilite encore la connexion grâce au connecteur Magic WAN, un package logiciel léger que vous pouvez installer sur n'importe quel réseau physique ou cloud afin de connecter, rediriger et façonner automatiquement n'importe quel trafic IP. Inscrivez-vous à l'accès anticipé.

Disponibilité générale – La solution Cloud CNI connecte vos clouds de manière privée à Cloudflare

Les clients utilisant Google Cloud Platform, Azure, Oracle Cloud, IBM Cloud et Amazon Web Services peuvent désormais ouvrir des connexions directes de leurs instances cloud privées vers Cloudflare.

Une protection Cloudflare pour l'ensemble de vos directions cardinales

Cet article de blog récapitule de quelle manière les définitions du trafic des réseaux d'entreprise ont évolué, ainsi que la protection apportée par la solution Cloudflare One à l'ensemble de vos flux de trafic, indépendamment de leur source ou leur destination.