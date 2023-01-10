Pourquoi les CIO choisissent-ils Cloudflare ?

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Pour les premiers clients qui faisaient appel à ses services, Cloudflare était le « fournisseur de pare-feu d'applications web » ou le fournisseur de leur réseau de diffusion de contenu avec atténuation des attaques DDoS. Nous avons remporté leur confiance en résolvant leurs problèmes dans ces catégories et des dizaines d'autres. Aujourd'hui, plus de 100 000 clients font confiance à Cloudflare pour sécuriser et mettre en œuvre leurs propriétés Internet.

Cependant, nos échanges avec les DSI ont évolué au cours des dernières années. Les discussions ont cessé de graviter autour d'un produit spécifique. Les DSI, et les responsables de la sécurité également, se sont adressés à nous avec le défi de gérer la connectivité et la sécurité de l'ensemble de leur entreprise. Que leur objectif fût le déploiement d'une architecture Zero Trust ou d'une solution SASE (Secure Access Service Edge), leurs appareils et solutions ponctuelles existants n'étaient plus à la hauteur. Nous avons donc créé Cloudflare One pour les aider.

À l'heure actuelle, plus de 10 000 entreprises font confiance à Cloudflare One pour connecter et sécuriser leurs utilisateurs, leurs appareils, leurs applications et leurs données. Dans le cadre de la CIO Week, nous avons discuté avec les dirigeants de certains de nos plus gros clients afin de mieux comprendre les raisons pour lesquelles ils ont sélectionné Cloudflare.

Leurs commentaires priorisaient six thématiques :

Cloudflare One offre une sécurité plus complète. Cloudflare One rend votre équipe plus réactive. Cloudflare One est plus facile à gérer. Les produits Cloudflare One fonctionnent mieux ensemble. Cloudflare One est la plus rentable des solutions SASE complètes. Cloudflare peut être votre fournisseur unique de sécurité.

Si vous découvrez Cloudflare, ou si vous connaissez mieux nos produits pour propriétés Internet, nous sommes ravis de vous expliquer de quelle manière d'autres clients ont abordé ce parcours et pourquoi ils se sont associés à Cloudflare. L'article que nous publions aujourd'hui analyse leurs commentaires dans le détail. Si vous préférez nous interroger en personne, rendez-vous directement au bas de la page ; nous serons heureux de prendre un moment pour échanger avec vous.

Cloudflare One offre une sécurité plus complète

Les premières conversations que nous avons eues avec des clients au sujet de la solution SASE ont commencé lorsqu'ils nous ont demandé comment nous assurions la sécurité de Cloudflare. Ils se fiaient à nous pour garantir la sécurité et la disponibilité de leurs propriétés Internet, et nos politiques affectaient leur décision de nous accorder leur confiance.

C'est une question légitime. Nous sommes une cible privilégiée d'attaques ; cependant, nous n'avons trouvé, dans le commerce, aucun produit qui puisse assurer notre sécurité sans nous ralentir. C'est pourquoi nous avons décidé d'utiliser notre réseau pour connecter les employés aux ressources internes et sécuriser la connexion de ces mêmes collaborateurs au reste de l'Internet.

Lorsqu'ils ont découvert ce que nous avions construit pour remplacer notre réseau privé, nos clients ont commencé à demander s'ils pouvaient l'utiliser, eux aussi. Les DSI suivaient le même parcours d'adoption de la sécurité Zero Trust que nous. Ils ont eu foi en notre engagement à proposer la solution de sécurité la plus exhaustive du marché pour leurs ressources accessibles au public, puis ils ont commencé à s'associer avec nous pour appliquer ce même principe à l'ensemble de leur entreprise.

Ces dernières années, nous avons continué à investir dans Cloudflare One en nous fiant aux commentaires de nos équipes internes et des DSI avec lesquels nous avions échangé. Notre première priorité était de remplacer notre réseau interne par un modèle appliquant par défaut des contrôles Zero Trust. Nous avons créé des contrôles capables de s'adapter aux demandes des équipes de sécurité, sans nécessiter de modifications des applications. Nous avons ajouté des règles pour imposer l'utilisation de clés physiques avec certaines applications, restreindre l'accès à des pays spécifiques ou exiger des utilisateurs qu'ils demandent l'autorisation d'un administrateur. Cette flexibilité permettait d'examiner chaque requête et chaque connexion d'une manière qui correspondait à la sensibilité des outils internes.

Ensuite, nous avons appliqué ce scepticisme dans le sens inverse. Les clients qui accomplissaient ce parcours à nos côtés nous ont demandé : « Comment pourrions-nous étendre la sécurité Zero Trust au reste d'Internet ? ». Pour relever ce défi, nous avons tourné le réseau de Cloudflare dans le sens opposé. Nous avons développé notre produit de filtrage DNS en réunissant le résolveur DNS le plus rapide du monde avec notre vision unique des modèles de menaces sur Internet. Nous avons ajouté une solution Secure Web Gateway (SWG) exhaustive et un pare-feu réseau. Nous avons transféré les sites comportant un risque potentiel vers le navigateur isolé de Cloudflare, une solution exclusive qui incarne, en termes d'ergonomie, un véritable progrès dans le secteur de l'industrie.

Dernièrement, nous avons commencé à développer des outils qui facilitent le contrôle des données présentes dans les applications SaaS et contribuent à éviter que des données sensibles ne quittent l'entreprise. Nous avons été ravis de voir nos clients adopter chaque nouvelle évolution dans cette progression à nos côtés, mais nous avons continué à comparer, avec d'autres DSI et responsables de la sécurité, nos observations concernant le risque lié à un élément que la plupart des fournisseurs ne considèrent pas comme faisant partie de la pile SASE : les e-mails.

Nous avons également consacré de nombreuses heures à la surveillance d'attaques par phishing véhiculées par des e-mails ciblant Cloudflare. Pour relever ce défi, nous avons déployé Area 1 Email Security. L'efficacité de Area 1 a stupéfié notre équipe, à tel point que nous avons racheté la société afin de pouvoir proposer la même sécurité à nos clients dans le cadre de Cloudflare One.

Lorsque les DSI décrivent les défis qu'ils doivent relever en matière de sécurité, nous sommes en mesure de préconiser une solution complète, fondée sur notre expérience dans ce domaine. Nous ne pouvons accepter aucun compromis au regard de la façon dont nous sécurisons Cloudflare, et nous savons qu'il en va de même pour la sécurité des entreprises de nos clients.

Sécurité Zero Trust dans une entreprise de réseaux sociaux

Comme Cloudflare, les services de réseaux sociaux sont une cible privilégiée d'attaques. Lorsque l'équipe de sécurité de l'une des plus importantes plateformes de réseaux sociaux du monde a lancé un projet consistant à refondre ses contrôles d'accès, elle a réalisé une évaluation complète des fournisseurs capables de protéger sa plateforme contre les attaques par phishing et les mouvements latéraux. Elle a opté pour Cloudflare One, en raison du contrôle d'accès granulaire que permet notre réseau et des couches de politiques de sécurité pouvant être évaluées pour toute requête ou connexion, sans ralentir l'expérience des utilisateurs finaux.

Cloudflare One rend votre équipe plus réactive

Un grand nombre de nos clients commencent par nos produits de services pour applications, à l'instar de nos fonctionnalités de cache et de routage intelligent, parce qu'ils ont un besoin de rapidité. Les performances de leurs propriétés Internet affectent directement leurs revenus. Ces clients sont à l'affût des possibilités d'utiliser Cloudflare pour gagner de précieuses millisecondes.

Les DSI qui nous contactent pour résoudre leurs problèmes liés à l'architecture SASE ont tendance à privilégier la sécurité et la simplicité de maintenance aux performances. Lors des premières conversations, ils décrivent ainsi leurs objectifs de performances : « Suffisantes pour que mes utilisateurs ne se plaignent pas ».

Ces plaintes entraînent une augmentation du nombre de tickets transmis au service d'assistance informatique, mais les DSI ont l'habitude de privilégier la sécurité au détriment de la rapidité. Nous pensons qu'ils ne devraient pas avoir à accepter de compromis. Les DSI choisissent Cloudflare One parce que les performances de notre réseau améliorent l'expérience de leurs utilisateurs finaux et réduisent les frais généraux encourus par leurs administrateurs informatiques.

Nous accélérons l'expérience de vos utilisateurs dès les premiers instants de leur connexion. Lorsque les membres de votre équipe visitent une destination sur Internet, leur expérience commence par une requête DNS permettant d'obtenir l'adresse du site web. Cloudflare gère le résolveur DNS le plus rapide du monde, 1.1.1.1, et les fonctions de filtrage DNS de notre solution SASE utilisent la même technologie.

Ensuite, les appareils de vos utilisateurs ouvrent une connexion et transmettent une requête HTTP à leur destination. Pour cela, l'agent Cloudflare présent sur leur appareil utilise BoringTun, notre déploiement open source de WireGuard basé sur Rust. WireGuard nous permet de fournir un accès Internet direct (on-ramp) très performant par l'intermédiaire de notre réseau, sans compromettre l'autonomie de la batterie ou la sécurité. Cette même technologie nous permet de servir les millions d'utilisateurs qui choisissent d'utiliser notre solution grand public WARP. Nous restons à l'écoute de leurs commentaires et optimisons continuellement WARP afin d'améliorer la façon dont nos utilisateurs professionnels se connectent.

Enfin, les utilisateurs comptent sur notre réseau pour les connecter à leur destination et leur renvoyer les réponses. Parmi les 3 000 plus grands réseaux du monde, mesurés en fonction du nombre d'adresses IPv4 annoncées, celui de Cloudflare est le plus rapide sur 1 310. Une fois la connexion établie, nous appliquons notre technologie de routage intelligent pour acheminer les utilisateurs sur notre réseau afin d'identifier le chemin le plus rapide vers et depuis leur destination.

Nous développons de nouvelles technologies afin d'améliorer la vitesse de Cloudflare One, mais nous ne pouvons changer la vitesse de la lumière. Au lieu de cela, nous réduisons la distance en rapprochant les sites web de vos utilisateurs. Cloudflare est le proxy inverse de plus de 20 % de l'Internet HTTP. Nous servons ces sites web depuis les mêmes datacenters au sein desquels vos employés se connectent à notre solution Secure Web Gateway. Dans de nombreux cas, nous pouvons diffuser du contenu depuis un serveur situé à quelques centimètres de l'endroit où est appliqué le filtrage de Cloudflare One, ce qui nous permet de gagner de précieuses millisecondes et de réduire le nombre de sauts.

Un filtrage DNS plus rapide pour le gouvernement fédéral des États-Unis

La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) opère en qualité de « conseiller national en matière de risque » au sein du département de la Sécurité intérieure des États-Unis.1 L'année dernière, elle a lancé un programme visant à sélectionner un résolveur DNS protecteur pour les administrations civiles. Ces agences et départements sont présents dans tout le pays, dans les grandes villes comme dans les zones rurales, et avaient besoin d'une solution capable d'assurer des résolutions DNS rapides à proximité de l'endroit où se trouvent leurs utilisateurs. Au terme d'une évaluation approfondie, Cloudflare a été choisie, en partenariat avec Accenture Federal Services, en tant résolveur DNS protecteur pour le pays.

Performances pour une société du classement Fortune 500 dans le secteur de l'énergie

Une entreprise américaine du secteur de l'énergie a tenté de déployer Zscaler, mais s'est heurtée à une expérience frustrante après avoir passé huit mois à essayer d'intégrer et de gérer des systèmes qui ralentissaient l'expérience de ses utilisateurs. L'organisation avait déjà observé la capacité de Cloudflare à accélérer son trafic avec son produit de protection contre les attaques DDoS sur la couche réseau, et a mis en place un projet pilote avec Cloudflare One. Au terme d'un essai exhaustif, l'équipe a constaté des améliorations considérables des performances, notamment avec le produit de navigateur isolé de Cloudflare, et a décidé de remplacer Zscaler en consolidant son infrastructure autour de Cloudflare.

Les produits Cloudflare One sont plus faciles à gérer

La gestion des outils que remplace une solution SASE telle que Cloudflare One est une tâche fastidieuse. Le déploiement initial des équipements matériels ou virtuels demande du travail, et leur maintenance et leur mise à niveau nécessitent un investissement continu. La migration vers d'autres fournisseurs de solutions SASE cloud peut permettre de réduire les complexités auxquelles se heurtent certaines équipes informatiques, mais ce n'est un progrès phénoménal.

Les DSI nous disent que la simplicité de gestion de la solution est presque aussi importante que les résultats pour la sécurité. Si le déploiement de la solution qu'ils ont choisie s'avère difficile, la migration traîne en longueur et décourage l'adoption de fonctionnalités plus avancées. Et si la solution se révèle difficile à utiliser ou à gérer, les membres de l'équipe se débrouillent pour éviter de l'utiliser ou les administrateurs informatiques perdent leur temps.

Nous avons développé Cloudflare One pour rendre les technologies SASE les plus avancées accessibles aux équipes de toute taille, notamment à celles qui ne disposent pas d'un service informatique complet. Nous avons investi dans la construction d'un système pouvant être configuré et déployé sans frais d'exploitation. Aujourd'hui, plus de 10 000 équipes se fient à Cloudflare One. Ce même engagement en faveur de la facilité d'utilisation s'étend aux équipes de services informatiques et de sécurité pour entreprises, qui gèrent les déploiements de Cloudflare One pour certaines des plus grandes organisations du monde.

Nous proposons également des fonctionnalités adaptées aux commentaires que nous recueillons auprès des DSI et de leurs équipes concernant les défis uniques que comporte la gestion de déploiements de plus grande ampleur, à l'échelle mondiale. Dans certains cas, leurs équipes doivent mettre à jour des centaines de politiques, ou leurs départements mondiaux comptent sur dizaines d'administrateurs pour coordonner les modifications. Nous proposons la prise en charge d'API pour la gestion de chaque fonctionnalité de Cloudflare One, et nous gérons également un fournisseur Terraform pour les équipes qui désirent recourir à une gestion Configuration-as-Code sous la supervision de pairs.

Facilité d'utilisation chez un fournisseur de télécommunications du classement Fortune 500

Nous mettons nos offres gratuites et payantes à la disposition de toute personne possédant une carte de crédit, afin de rendre ces technologies accessibles aux équipes de toute taille. Parfois, les plus grandes équipes du monde commencent elles aussi avec ces offres. Une société européenne de télécommunications figurant au classement Fortune 500 a commencé à adopter notre plateforme Zero Trust dans le cadre d'un abonnement mensuel lorsque sa solution VPN existante a fini par faire perdre patience à son équipe DevOps (Developer Operations). Les développeurs de toute l'entreprise se plaignaient que le réseau privé hérité ralentissait l'accès aux outils dont ils avaient besoin pour effectuer leur travail.

Ses administrateurs DevOps ont adopté Cloudflare One après qu'ils soient parvenus à configurer la solution en quelques minutes seulement, sans échanger avec un représentant commercial de Cloudflare. La société se fie désormais à Cloudflare One pour sécuriser ses ressources internes et son accès à Internet pour plus de 100 000 employés.

Les produits Cloudflare One fonctionnent mieux ensemble

Les DSI qui commencent à évaluer une solution SASE aspirent souvent à remplacer une collection de solutions ponctuelles. Le travail que nécessite « l'assemblage » de ces produits demande davantage de temps aux services informatiques, et les écarts présents entre ces outils constituent autant d'angles morts en termes de sécurité.

Cependant, de nombreux fournisseurs de solutions SASE proposent une plateforme qui, concrètement, réunit simplement un ensemble disparate de solutions ponctuelles. Le client ne reçoit qu'une seule facture, mais les habituels problèmes d'interopérabilité et de sécurité subsistent. Nous échangeons avec des DSI et des responsables de la sécurité qui élargissent le rayon de recherche d'un fournisseur lorsqu'ils prennent conscience que l'alternative dans le cloud à leur fournisseur d'équipements actuel comporte toujours ces défis.

Lorsque les DSI optent pour Cloudflare One, ils choisissent une solution SASE unique et complète. Nous pensons qu'aucun produit ou fonctionnalité ne doit être « un îlot ». Le résultat doit être supérieur à la somme des composants. Chaque fonctionnalité que nous développons dans Cloudflare One ajoute de la valeur aux capacités déjà disponibles, sans ajouter de frais de maintenance.

Lorsqu'une entreprise sécurise ses applications avec notre solution de contrôle des accès Zero Trust, un simple bouton lui permet d'activer le fonctionnement interne du pare-feu d'applications web (WAF) de Cloudflare. Lorsque des utilisateurs cliquent sur un lien inconnu, le site web correspondant est ouvert dans notre navigateur isolé, sans qu'aucune étape supplémentaire ne soit nécessaire. Prochainement, grâce à notre CASB (Cloud Access Security Broker) piloté par API, les administrateurs pourront appliquer aux données au repos les règles élaborées pour les filtres de données en transit dans notre solution de prévention des pertes de données (DLP).

Intégration de produits chez un fournisseur national de services résidentiels

Il y a quelques mois seulement, un fournisseur national américain de services résidentiels, tels que la plomberie et la réparation de systèmes de climatisation, a choisi Cloudflare One, car la solution lui permet de consolider en une solution unique sa pile disparate de fournisseurs existants de sécurité dans le cloud. Après avoir évalué d'autres fournisseurs qui assemblent des solutions ponctuelles disparates sous une marque unique, l'entreprise a privilégié le déploiement de la solution d'accès réseau Zero Trust de Cloudflare avec ses produits de filtrage des flux sortants pour des milliers d'employés.

Cloudflare One est la plus rentable des solutions SASE complètes

Certains DSI s'adressent à Cloudflare pour remplacer leur collection d'équipements qui exécutent (ou tentent d'exécuter) des fonctions Zero Trust. La décision de migrer vers une solution dans le cloud peut permettre de réaliser des économies immédiates en éliminant le coût du renouvellement des licences et de la maintenance de ces équipements, ou en évitant la nécessité de consacrer de nouvelles dépenses d'investissement à l'achat de la dernière génération d'équipements pouvant tenter de mieux soutenir la réalisation des objectifs SSE.

Nous serons ravis de vous aider à vous débarrasser des encombrants boîtiers de ces solutions « de fortune ». Au cours de la dernière décennie, nous avons aidé plus de 100 000 organisations à délaisser leurs équipements informatiques au profit d'une solution plus rapide, plus sûre et plus rentable. Cependant, des DSI se sont adressés à nous l'année dernière, car ils sont confrontés à une forme plus récente de ce problème : les renouvellements. Les DSI qui, il y a deux ou trois ans de cela, figuraient parmi les primo-adoptants d'une solution SSE dans le cloud décrivent maintenant des augmentations de prix exorbitantes imposées par leurs fournisseurs actuels.

À la différence de Cloudflare, beaucoup de ces fournisseurs dépendent d'équipements dédiés, qui s'adaptent difficilement à l'augmentation du trafic. Pour répondre à la demande, ils ont acheté d'autres équipements et doivent maintenant trouver un moyen d'intégrer ce coût dans le prix qu'ils facturent à leurs clients, existants et nouveaux. D'autres revendeurs dépendent de fournisseurs de Cloud public pour exécuter leurs services. Lorsque ces fournisseurs augmentent leurs coûts, ces revendeurs les répercutent sur leurs clients, à un taux variable en fonction de l'utilisation.

Le réseau de Cloudflare offre un modèle différent, qui permet à Cloudflare One de proposer une offre SASE complète, plus rentable que toutes les solutions disponibles sur le marché. Plutôt que de déployer des appareils dédiés, Cloudflare déploie des équipements grand public capables d'exécuter n'importe quel service de Cloudflare, ce qui nous permet d'accroître ou de réduire notre capacité pour faire face à n'importe quel scénario d'utilisation – de nos fonctionnalités de gestion des bots à nos instances Workers, ainsi qu'à nos produits SASE. Nous achetons également des équipements de serveur dotés d'une configuration parfaitement identique auprès de différents fournisseurs, ce qui nous permet de bénéficier d'une chaîne logistique flexible et réduit le risque qu'un composant matériel unique d'un fournisseur particulier entraîne une hausse du coût de nos équipements matériels.

Si nous sommes obnubilés par l'efficacité des coûts de traitement de ces équipements, c'est parce que nous n'avons pas le choix : plus de 20 % de l'Internet HTTP mondial repose aujourd'hui sur ce matériel. Puisque chaque service, notamment Cloudflare One, peut s'exécuter sur chaque serveur, cet investissement dans l'efficacité informatique profite également à Cloudflare One. Nous évitons également la nécessité d'acheter plus de matériel dans le seul but d'accroître la capacité de Cloudflare One. Nous avons construit notre réseau afin qu'il soit capable d'évoluer avec les exigences de certaines des plus grandes propriétés Internet du monde. Ce modèle nous permet d'absorber les pics de trafic liés à n'importe quel déploiement d'une solution SASE pour entreprise, sans même en avoir conscience.

Cependant, Cloudflare One, à l'instar de tous nos produits exploitant notre réseau, comporte un autre facteur de coût : le transit. Nous devons acheminer de manière fiable le trafic de vos employés jusqu'à sa destination. Et bien que cette destination se trouve toujours plus fréquemment sur notre réseau, si elle utilise notre proxy inverse, vos employés peuvent parfois avoir besoin d'accéder à d'autres sites web.

Heureusement, nous avons passé la dernière décennie à réduire, voire à éliminer le coût du transit. Dans de nombreux cas, notre proxy inverse incite les échanges et les FAI à renoncer, pour nous, aux frais de transit. Il est dans leur intérêt de fournir à leurs utilisateurs le chemin le plus rapide et le plus fiable vers le nombre toujours croissant de sites web qui utilisent notre réseau. Et lorsque nous tournons notre réseau dans le sens inverse, pour les clients de notre solution SASE, nous bénéficions toujours des mêmes économies.

Économies dans une société d'infrastructure africaine

Au début de l'année, une société d'infrastructure établie en Afrique du Sud s'est adressée à Cloudflare, précisément pour résoudre ce problème. Le fournisseur de leur solution cloud Secure Web Gateway, Zscaler, imposait une augmentation considérable de ses tarifs pour les mêmes services, et menaçait de désactiver le système si le client ne les acceptait pas. Cette société d'infrastructure, qui faisait déjà confiance à notre réseau pour ses propriétés Internet, a alors décidé de remplacer intégralement la solution SASE de son fournisseur existant par le modèle plus rentable de Cloudflare One, sans que cela n'entraîne de perte de fonctionnalités.

Cloudflare peut être votre fournisseur unique de sécurité et de connectivité

Nous entendons toujours plus de DSI nous dire qu'ils souhaitent réduire le nombre de factures qu'ils règlent et de fournisseurs qu'ils gèrent. Des centaines d'entreprises qui ont adopté notre plateforme SASE étaient, à l'origine, clientes de nos produits de services pour applications et de sécurité des applications.

Nous constatons que cette démarche revêt deux formes. Sous la première forme, les DSI décrivent le défi que représente l'assemblage de plusieurs solutions de sécurité ponctuelles et disparates sous la forme d'un déploiement SASE unique. Ils choisissent notre réseau pour les raisons décrites ci-dessus ; l'équipe du DSI bénéficie de fonctionnalités qui se révèlent meilleures ensemble, et elle évite la nécessité d'assurer la maintenance de plusieurs systèmes.

Sous la deuxième forme, l'adoption de services plus fortement orientés cloud dans des scénarios d'utilisation allant de l'architecture SASE aux infrastructures de cloud public a entraîné une augmentation excessive du nombre de fournisseurs. Nous entendons des clients nous dire qu'ils ont des difficultés à inventorier les fournisseurs auxquels leur équipe a recours, et même les services qu'ils utilisent réellement.

Cette prolifération de fournisseurs entraîne des coûts supplémentaires, tant en termes d'argent que de temps. En termes financiers, le modèle contractuel de chaque fournisseur pourrait impliquer de nouveaux frais, tels que des coûts fixes d'utilisation de la plateforme, qui pourraient être éliminés par le recours à un fournisseur unique. En termes de gestion, chaque nouveau fournisseur sollicité ajoute un gestionnaire de compte de plus à contacter en cas de problème ou un fournisseur de plus à impliquer lors de la résolution d'un incident susceptible d'affecter plusieurs systèmes.

En groupant Cloudflare One avec nos offres de services pour applications et de sécurité des applications, votre organisation peut compter sur un fournisseur unique pour chaque connexion qu'elle doit sécuriser et accélérer. Vos équipes peuvent se fier à un plan de contrôle unique pour toutes les fonctionnalités, de la personnalisation des règles de cache de votre site web à l'examen d'éventuelles lacunes dans votre déploiement Zero Trust. Les DSI disposent d'un point de contact unique, un responsable Customer Success de Cloudflare, auquel ils peuvent s'adresser s'ils ont besoin d'aide pour faire remonter une demande – une démarche qui nécessitait auparavant de contacter des dizaines de fournisseurs potentiels.

Consolidation des fournisseurs dans une société de publication de recherches employant 10 000 personnes

Une grande entreprise américaine spécialisée dans l'analyse de données a choisi Cloudflare One dans le cadre de cette même démarche. Elle a d'abord fait appel à Cloudflare pour faciliter l'équilibrage de la charge de ses applications et protéger ses sites contre les attaques DDoS. Après s'être familiarisée avec notre plateforme, et après avoir découvert qu'elle pouvait proposer à ses ressources internes les fonctionnalités d'amélioration des performances qu'elle utilisait pour ses applications accessibles au public, elle a opté pour Cloudflare One, plutôt que Zscaler et Cisco.

Et ensuite ?

Tous les DSI ne partagent cependant pas les mêmes motivations. L'une des raisons présentées ci-dessus peut être plus importante pour vous, en fonction de votre entreprise, de votre secteur d'activité ou de votre stade d'adoption de la sécurité Zero Trust.

Et ce n'est pas un problème pour nous ! Nous serions ravis d'en apprendre davantage sur ce qui motive votre recherche et ce que nous pouvons faire pour vous aider. Nous disposons d'une équipe dédiée qui est à l'écoute des organisations qui évaluent actuellement leur choix de solutions SASE et les aide à comprendre et découvrir Cloudflare One. Si vous souhaitez vous lancer, dites-le-nous ici et nous prendrons contact avec vous.

Vous préférez éviter de parler à quelqu'un pour l'instant ? Pratiquement toutes les fonctionnalités de Cloudflare One sont disponibles gratuitement pour 50 utilisateurs maximum. Bon nombre de nos plus grands clients entreprises commencent par explorer eux-mêmes les produits dans le cadre de notre offre gratuite ; nous vous invitons à en faire autant en suivant ce lien.

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1https://www.cisa.gov/about-cisa