Thomas Gauvin

Sécurisez la connectivité réseau privée pour tous : utilisateurs, nœuds, agents, Workers — Lancement de Cloudflare Mesh

2026-04-14

La solution Cloudflare Mesh garantit un accès réseau sécurisé et privé aux utilisateurs, aux nœuds et aux agents IA autonomes. Grâce à l’intégration du service Workers VPC, les développeurs peuvent désormais accorder à leurs agents un accès ciblé aux bases de données privées et aux API, sans avoir à mettre en place de tunnels manuels. ...