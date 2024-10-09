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Thomas Gauvin

Thomas Gauvin

Senior Product Manager

https://thomasgauvin.com/

Sécurisez la connectivité réseau privée pour tous : utilisateurs, nœuds, agents, Workers — Lancement de Cloudflare Mesh

2026-04-14

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La solution Cloudflare Mesh garantit un accès réseau sécurisé et privé aux utilisateurs, aux nœuds et aux agents IA autonomes. Grâce à l’intégration du service Workers VPC, les développeurs peuvent désormais accorder à leurs agents un accès ciblé aux bases de données privées et aux API, sans avoir à mettre en place de tunnels manuels. ...