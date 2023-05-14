Willkommen zur Developer Week 2023

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Was für eine unglaublich spannende Zeit für uns Entwickler!

Die Frameworks, Bibliotheken und Entwicklertools, auf die wir vertrauen, entwickeln sich ständig weiter. Dadurch können wir noch effizienter arbeiten und entwickeln. Zudem verwenden wir KI-gestützte Tools wie ChatGPT und GitHub Copilot, um Code schneller bereitzustellen, als viele von uns es sich je hätten vorstellen können. Wir müssen weniger Zeit mit Standardcode und Einrichtung von Tools verbringen. Endlich haben wir mehr Zeit, den Code zu schreiben, der unsere Anwendungen wirklich einzigartig macht.

In dieser spannenden Zeit verfügen wir nicht nur über die Tools, die uns neuen Erfolg ermöglichen. Nein, wir finden auch jede Menge Inspiration in den aufregenden Entwicklungen, die sich um uns herum ergeben. Es scheint, als verginge kein Tag, an dem wir nicht von einem atemberaubenden Durchbruch oder Fortschritt in der Welt der KI hören. Tagtäglich eröffnen sich uns neue Möglichkeiten für die Vielfalt und das Ausmaß der Programme und Lösungen, die wir entwickeln können. Bei Meetups, Konferenzen, in Chatrooms und an jedem anderen Ort, an dem wir uns als Entwickler treffen, spornen wir uns gegenseitig an, unsere Vorstellungen von dem, was möglich ist, zu erweitern.

So viel Euphorie und Geschäftigkeit in der weltweiten Entwickler-Community: Es könnte keinen besseren Zeitpunkt für den Start der Cloudflare Developer Week geben.

Das Entwicklererlebnis im Fokus

Ein großer Teil jeder Innovation Week bei Cloudflare besteht darin, neue Produkte vorzustellen, die Sie testen bzw. mit denen Sie experimentieren können. Und dieses Jahr wird es nicht anders sein. In den nächsten sieben Tagen werden viele neue Produkte auf Sie zukommen. Wir können es kaum erwarten, dass Sie sie endlich erkunden und ausprobieren können. Entwickler freuen sich natürlich über neue, praktische Tools. Aber noch lieber ist es ihnen, wenn sich das Nutzererlebnis der von ihnen bereits heute verwendeten Tools nochmals verbessert. Das wissen wir natürlich. Deshalb haben wir uns bei der Planung dieser Developer Week besonders darauf konzentriert, wie wir unser Entwicklererlebnis noch besser gestalten können. Hierfür haben wir viele der von Ihnen am meisten gewünschten Funktionen und Korrekturen berücksichtigt.

Damit unser Entwicklererlebnis noch nahtloser wird, müssen wir sicherstellen, dass Sie alle die Technologien, die Sie bereits kennen und lieben, auf Cloudflare einsetzen können. Besonders häufig haben wir von Ihnen gehört, dass Sie JAMstack-Anwendungen auf Cloudflare einsetzen möchten: Wenn Sie ein Frontend-Framework verwenden und JAMstack-Anwendungen erstellen, werden Sie die für diese Woche geplanten Ankündigungen besonders erfreuen.

Eine Plattform aus dem KI-Zeitalter

Entwickler sollten auf Cloudflare alles entwickeln können, was sie begeistert. Eine Sache, die viele von uns gerade besonders begeistert, sind KI-Anwendungen. KI war vom ersten Tag an ein wichtiger Bestandteil des Cloudflare-Fundaments. Wir sind ein Unternehmen, das im Zeitalter der KI entstanden ist. Unsere Mission ist es, ein besseres Internet zu schaffen. Ein zentraler Bestandteil dabei ist der Einsatz von Machine Learning, um Ihre Anwendungen zu schützen.

In dieser Woche möchten wir Ihnen die Tools und das Wissen in die Hand geben, das wir rund um KI und Machine Learning gesammelt haben. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie Cloudflare mit einigen Ihrer liebsten KI-Entwicklertools nutzen können. Wir werden Beispielcode, Tutorials, Tipps und bewährte Verfahren bereitstellen. Sie erhalten aber nicht nur unser Wissen. Sie werden auch die Erfahrungsberichte zahlreicher Kunden hören, die auf Cloudflare entwickelt haben, und so die Möglichkeit haben, von den Unternehmen zu lernen, die uns inspirieren.

Warum ich zu Cloudflare gestoßen bin

Für mich ist es eine ganz besondere Developer Week: meine erste Developer Week bei Cloudflare. Ich bin seit etwas mehr als einem Monat an Bord und leite unser Team für Developer Relations & Community.

Als feststand, dass ich bei Cloudflare arbeiten würde, rief ich einen meiner engsten Freunde und Mentoren an, um ihm die frohe Botschaft zu überbringen. Er fragte mich sofort: „Was willst du denn da machen? Die Entwickler verwenden ja alle schon Cloudflare. Egal, wie groß oder klein das Projekt ist, das ich gerade entwickle: Ich verwende immer Cloudflare. Es ist das letzte Tool, das ich vor der Bereitstellung einrichte.“ Genau aus diesem Grund freue ich mich so, in der Developer Week dabei sein zu können. Und genau darauf wird diese Woche einer unserer Schwerpunkte liegen: die Tools, die Sie heute bereits nutzen.

Viele Entwickler kennen uns wegen unseres DNS. Wir sind eines der letzten Elemente ihrer Infrastruktur, die Sie für Ihr Projekt einrichten und konfigurieren. Seit der Einführung von Cloudflare Workers im Jahr 2017 entwickeln wir Tools, die Sie nicht nur am Ende Ihres Entwicklungszyklus unterstützen, sondern von dem Moment an, in dem Sie mit der Entwicklung eines neuen Projekts beginnen. Ich und mein Team stehen bereit, um Ihnen zu helfen, alle unsere Entwicklertools zu entdecken und erfolgreich zu nutzen. Wir sind für Sie da. Vom ersten Moment an. Vom Moment, in dem Sie mit der Entwicklung beginnen, über die Produktion, bis hin zur Skalierung Ihrer Anwendung auf Millionen von Nutzern in aller Welt.

Ganz gleich, ob Sie zu den über eine Million Entwicklern gehören, die bereits auf Cloudflare setzen, oder ob Sie während der Developer Week zum ersten Mal mit uns arbeiten: Ich freue mich schon sehr darauf, Sie kennenzulernen.

Willkommen zur Developer Week 2023

Wir freuen uns, eine neue Developer Week zu eröffnen. Diese Woche informieren wir Sie über die neuen Tools, die wir auf den Markt bringen, und berichten darüber, wie viele davon entwickelt wurden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie sie nutzen können, und berichten von Kunden, die unsere Entwicklerplattform bereits heute einsetzen. Wir hoffen, dass Sie sich an der Diskussion beteiligen werden, sei es auf Discord, Cloudflare TV, community.cloudflare.com, oder in den sozialen Medien.