Cloudflare erwirbt Outerbase, um die Möglichkeiten für Datenbank- und Agenten-Entwickler zu erweitern ...

Die Developer Week 2024 ist nun offiziell zu Ende. Im Folgenden finden Sie eine kurze Zusammenfassung der Ankündigungen und detaillierten technischen Untersuchungen, die letzte Woche veröffentlicht wurden ...

D1, die SQL-Datenbank von Cloudflare, ist jetzt allgemein verfügbar. ...

Ein zentraler Bestandteil jeder Full-Stack-Anwendung ist die Speicherung und Persistenz von Daten! Wir freuen uns, die Woche mit Ankündigungen zu beginnen, die Entwicklern helfen, zustandsbehaftete Anwendungen auf Cloudflare zu erstellen. Dazu gehört, dass D1, die SQL-Datenbank von Cloudflare... ...

Sie brauchen eine kurze Zusammenfassung der vielen Neuigkeiten unserer Birthday Week oder eine kleine Erinnerung dazu? Dann ist dieser Rückblick das Richtige für Sie ...