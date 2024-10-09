Cloudflare erwirbt Outerbase, um die Möglichkeiten für Datenbank- und Agenten-Entwickler zu erweitern
2025-04-07
Cloudflare erwirbt Outerbase, um die Möglichkeiten für Datenbank- und Agenten-Entwickler zu erweitern...Weiterlesen »
2025-04-07
Cloudflare erwirbt Outerbase, um die Möglichkeiten für Datenbank- und Agenten-Entwickler zu erweitern...Weiterlesen »
2024-04-08
Die Developer Week 2024 ist nun offiziell zu Ende. Im Folgenden finden Sie eine kurze Zusammenfassung der Ankündigungen und detaillierten technischen Untersuchungen, die letzte Woche veröffentlicht wurden...
2024-04-01
D1, die SQL-Datenbank von Cloudflare, ist jetzt allgemein verfügbar. ...
2024-04-01
Ein zentraler Bestandteil jeder Full-Stack-Anwendung ist die Speicherung und Persistenz von Daten! Wir freuen uns, die Woche mit Ankündigungen zu beginnen, die Entwicklern helfen, zustandsbehaftete Anwendungen auf Cloudflare zu erstellen. Dazu gehört, dass D1, die SQL-Datenbank von Cloudflare......
2023-10-02
Sie brauchen eine kurze Zusammenfassung der vielen Neuigkeiten unserer Birthday Week oder eine kleine Erinnerung dazu? Dann ist dieser Rückblick das Richtige für Sie...
18. November 2022
Diese Woche gab es bei uns über 30 Ankündigungen. Falls Sie einige davon verpasst haben sollten, kommt hier eine kurze Zusammenfassung...
16. November 2022
In diesem Blogbeitrag wird erläutert, wie mit D1 einer statischen Blog-Website Kommentare hinzugefügt werden können. Dafür werden wir eine neue D1-Datenbank erstellen und eine einfache JSON-API entwickeln, mit der sich Kommentare verfassen und abrufen lassen...
27. September 2022
Erhalten Sie einen Einblick in die D1-Erfahrung von heute, erfahren Sie woran das Team derzeit arbeitet und was demnächst ansteht...