Marwan Fayed

Die unbeabsichtigten Folgen der Sperrung von IP-Adressen
2022-12-16
Eine Diskussion über IP-Sperren: warum es sie gibt, was sie sind, was sie bewirken, wen sie betreffen und warum es so problematisch ist, gegen Online-Inhalte vorzugehen...
2022-12-16
Eine Diskussion über IP-Sperren: warum es sie gibt, was sie sind, was sie bewirken, wen sie betreffen und warum es so problematisch ist, gegen Online-Inhalte vorzugehen...
2021-10-14
Bei großflächigem Einsatz behindert die IP-Adressierung die Innovation im Bereich netzwerk- und weborientierte Dienste. ...
2021-07-26
Die Hälfte der Weltbevölkerung hat keinen Internetzugang und viele weitere Menschen müssen sich mit schlechten, teuren und unzuverlässigen Verbindungen zufriedengeben. ...