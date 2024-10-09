Zwei Jahre Cloudflare Research: eine Zwischenbilanz
2021-10-10
Bei Cloudflare haben wir uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, ein besseres Internet zu schaffen....
San Francisco
Nick Sullivan was Head of Research (& Cryptography) at Cloudflare until 2023. He is passionate about improving security and privacy through cutting-edge research and the development of open standards.
2021-10-10
Bei Cloudflare haben wir uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, ein besseres Internet zu schaffen....
2020-12-08
Heute stellen wir mehrere Ansätze zur Verbesserung von Internet-Protokollen vor, die etwas respektieren, das unseren Kunden und Internetnutzern rund um den Erdball am Herzen liegt: Datenschutz....
2019-11-01
Wie die Zeit vergeht. Die Heartbleed-Sicherheitslücke wurde vor etwas mehr als fünfeinhalb Jahren entdeckt. Heartbleed wurde nicht nur deshalb zum Begriff, weil es sich um einen der ersten Bugs mit einer eigenen ...
2019-09-13
Heute war ein großer Tag für Cloudflare, da wir unser Unternehmen in eine Aktiengesellschaft an der New York Stock Exchange (NYSE: NET) umgewandelt haben. ...
2017-09-26
Heute haben wir den Geo Key Manager vorgestellt: Eine Funktion, die Kunden eine noch nie dagewesene Kontrolle darüber gibt, wo ihre privaten Schlüssel gespeichert werden, wenn sie zu Cloudflare hochgeladen werden....