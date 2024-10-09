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Nick Sullivan

Nick Sullivan

San Francisco

Nick Sullivan was Head of Research (& Cryptography) at Cloudflare until 2023. He is passionate about improving security and privacy through cutting-edge research and the development of open standards.

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