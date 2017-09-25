非計量緩解：無限制的 DDoS 防護

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本週我們迎來了 Cloudflare 的第七個生日。在這一週，每天推出一系列產品並使我們的客戶擁有多個主要的全新優勢，已經成為我們的優良傳統。首先推出的便是我特別引以為豪的產品：非計量緩解。

CC BY-SA 2.0 影像，拍攝者：Vassilis

Cloudflare 營運著世界上最大的網路之一。DDoS 緩解是其中一個關鍵的服務，我們每三分鐘就會抵禦一次針對我們客戶的新型 DDoS 攻擊。我們能夠做到這一點，是因為我們擁有每秒超過 15 TB 的 DDoS 緩解能力。這比我們知道的所有其他 DDoS 緩解服務公開宣佈的能力總和還要多。並且我們將繼續投資於網路來加速擴充這一能力。

激增定價

如果您不幸成為攻擊目標，則幾乎每個 Cloudflare 競爭對手都會給您寄出一份數額更大的帳單。我們已經見過一些小型企業的例子，他們在大規模攻擊中存活了下來，然後卻被其他 DDoS 緩解廠商寄給他們的帳單拖垮了。自有史以來，Cloudflare 從不認為受到攻擊就必須支付更多的費用。那種做法幾乎不比勒索強多少。

我們透過今天的公告，消除了 DDoS 攻擊的這一「激增定價」的產業標準。為什麼客戶只是想保護自己，卻要支付更多的費用？讓客戶在體驗攻擊痛苦的同時支付更多的費用是不對的；這就像在下雨天且共乘客戶最需要搭車時激增價格會傷害他們一樣。

FINT 結束

這就是說，從早期開始，如果客戶收到的攻擊大到足以影響其他客戶，我們有時會讓他們退出我們的網路。在內部，我們將這種情況稱為 FINT（表示內部失敗）客戶。

何時 FINT 客戶的標準則取決於具體情況。根據他們使用的方案，我們有大致的閾值，但一般規則是保持客戶在線上，除非攻擊的規模影響到其他客戶。對於使用更高層級方案的客戶，當我們的自動化系統無法自行處理攻擊時，我們的技術運營團隊可以採取手動步驟來保護他們。

每天早上，我會收到前一天 FINT 的所有客戶的清單。在過去四年中，FINT 數量已經有所減少。事實是，得力於我們現在的網路規模，即便是最大的 DDoS 攻擊，我們也能夠緩解，而不會讓攻擊影響其他客戶。這幾乎始終都是自動處理。而且，即使需要人工干預，我們的技術運營團隊已經掌握了足夠的技能，不會太過費力。

滿足客戶需求

今天，在我們生日週慶祝活動的第一天，我們向所有客戶正式宣佈：Cloudflare 將不再終止客戶服務，無論他們受到的 DDoS 攻擊規模多大，也不管他們使用的是哪種方案級別。而且，與業內的主流做法不同，我們永遠不會在攻擊之後提高您的帳單價格。老實說，這樣做是有悖常理的。

CC BY-SA 2.0 影像，拍攝者 Dennis Jarvis

我們將其稱為非計量緩解。這種做法源於一個基本的理念：您本不應該為了防禦讓您在線上靜默的惡霸而支付更多的費用。無論您使用哪種 Cloudflare 方案 — 免費、Pro、Business 或 Enterprise — 我們永遠不會對您說，請您離開或您必須為攻擊規模支付更多費用。

更高層級的 Cloudflare 方案將繼續提供更精確的報告、工具及客戶支援服務，來更好地調整我們的保護措施，以抵禦您在線上所面臨的任何威脅。但是現在，我們正式推出了無限制、非計量的巨流量 DDoS 緩解。

設定新標準

早在 2014 年的 Cloudflare 生日週，我們就宣佈了將為所有客戶提供免費的加密服務。我們這樣做是因為應該這樣做，而且我們最終開發出了大規模實施所需的技術系統。那時，大家都說我們瘋了。而三年後，業界其他公司都追隨著我們的腳步，加密已經成為一項預設標準了，這件事令我倍感自豪。

我希望 DDoS 緩解也能實現同樣的效果。如果該產業的其他公司放棄激增定價的做法，並將內建 DDoS 緩解作為預設做法，則會在很大程度上永久終止 DDoS 攻擊。今天，我們沿著這條路邁出了一步，並希望該產業的其他公司能夠像加密一樣跟隨我們。想要深入瞭解？請閱讀無需清理：實現非計量緩解的架構和遇見 Gatebot — 一款讓我們能夠安睡的機器人。