將網域轉移至 Cloudflare 的逐步指南

將網域轉移至新的網域名稱註冊商並非日常工作，而流程的任何一步出錯都意味著停機和中斷。這就是為什麼在此 Speed Week 期間，我們準備了網域轉移檢查清單。我們希望讓所有人都能快速將其網域轉移到 Cloudflare Registrar，而不必擔心錯過任何步驟或留下任何未解答的問題。

**確認您的 WHOIS 註冊人聯絡資訊在過去 60 天內未更新：**根據 ICANN 規則，如果在過去 60 天內修改了 WHOIS 註冊人聯絡資訊，則禁止轉移網域。

**確認您的網域未在過去 60 天內註冊或轉移：**根據 ICANN 規則，如果在過去 60 天內註冊或轉移了網域，則禁止轉移網域。

**確認您的網域不是高端網域或國際化網域名稱 (IDN)：**Cloudflare 目前不支援高端網域或國際化網域名稱 (Unicode)。

**確認 Cloudflare 支援持您網域的 TLD：**您可以在此處檢視 我們當前支援的 TLD 完整清單 。 注意：我們計劃在 2023 年 7 月中旬之前支持 .dev 和 .app。

**確認您想要使用 Cloudflare 的名稱伺服器：**我們專門為使用其他 Cloudflare 產品的 客戶構建了我們的 Registrar 。這意味著向 Cloudflare 註冊的網域只能使用我們的名稱伺服器。 如果您的網域需要非 Cloudflare 名稱伺服器，那麼我們不是適合您的網域名稱註冊商。

**收集當前網域名稱註冊商的認證：**確保您擁有當前網域名稱註冊商的認證。您可能已經有很多年沒有登入，且可能需要重設密碼。

**記下您當前的 DNS 設定：**轉移網域時，Cloudflare 將自動掃描您的 DNS 記錄，但您需要記下當前設定，以防出現任何問題。

**移除 WHOIS 隱私（如有必要）：**在大多數情況下，即使啟用了 WHOIS 隱私服務，也可以轉移網域。但是，部分網域名稱註冊商可能禁止在啟用 WHOIS 隱私服務的情況下進行轉移。

**停用 DNSSEC：**您可以透過移除當前 DNS 主機上的 DS 記錄並在 Cloudflare 儀表板中停用 DNSSEC 來停用 DNSSEC。

**如果準備在接下來的 15 天內續約網域，請先續約網域：**如果您準備續約網域，則需要先進行續約，再啟動轉移作業。

**解除鎖定網域：**網域名稱註冊商包含輕量級防護，可防止未經授權的使用者啟動網域轉移，這通常稱為註冊商或網域鎖定。此鎖定可防止任何其他註冊商嘗試啟動轉移。只有註冊人可以啟用或停用此鎖定，通常是透過註冊商的管理介面來啟用或停用此鎖定。

**註冊 Cloudflare：**如果您還沒有 Cloudflare 帳戶，可以在此處註冊。

**將您的網域新增到 Cloudflare：**您可以按照此處說明將新網域新增到您的 Cloudflare帳戶。

**將有效的信用卡新增到您的 Cloudflare 帳戶：**如果您尚未將付款方式新增到您的 Cloudflare 儀表板帳單設定檔中，則在您新增網域時系統會提示您新增一種付款方式。

**在 Cloudflare 中檢閱 DNS 記錄：**新增網域後，檢閱 Cloudflare 使用您當前網域名稱註冊商處的記錄自動設定的 DNS 記錄，以確保沒有遺漏任何內容。

**將您的 DNS 名稱伺服器變更為 Cloudflare：**要轉移您的網域，您的名稱伺服器需要設定為 Cloudflare。