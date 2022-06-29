Cloudflare 部落格

使用 eBPF Linux Security Module 即時修補 Linux 核心內的安全性漏洞

2022-06-29

閱讀時間：5 分鐘
本貼文還提供以下語言版本：English简体中文

Linux Security Module (LSM) 是一個基於勾點的架構，用於在 Linux 核心中實作安全性原則及強制存取控制。直到前不久，期望實作安全性原則的使用者還只有兩個選項：即設定 AppArmor 或 SELinux 等現有 LSM 模組，或編寫自訂核心模組。

Linux 5.7 推出了第三種方法︰LSM 延伸柏克萊封包篩選 (eBPF)（簡稱為 LSM BPF）。使用 LSM BPF，開發人員無需設定或載入核心模組即可編寫精細原則。LSM BPF 程式在載入時進行驗證，然後在呼叫路徑中連線 LSM 勾點時執行。

我們來解決一個實際問題

現代作業系統提供的設施允許對核心資源進行「分割」。例如，FreeBSD 有「jail」，Solaris 有「zone」。Linux 則有所不同，它提供一組看似獨立的設施，每個設施都允許隔離特定的資源。這些設施被稱為「命名空間」，並且已經在核心中不斷發展了很多年。它們是 Docker、lxc 或 firejail 等熱門工具的基礎。許多命名空間毫無爭議，比如 UTS 命名空間，它允許主機系統隱藏其主機名稱和時間。另一些則既複雜又直白——眾所週知，NET 和 NS (mount) 命名空間令人很難理解。最後，還有這個非常特殊、非常奇怪的 USER 命名空間。

USER 命名空間非常特殊，因為它允許擁有者在其內部以「root」身分進行操作。雖然其工作原理不在本部落格貼文所討論的範圍之內，但可以說，正是因為有它作為基礎，才會有 Docker 這樣不以真正的 root 身分操作的工具，以及無根容器這樣的物件。

由於其性質，允許無權限使用者存取 USER 命名空間總是會帶來很大的安全風險。權限提升就是這樣一種風險。

權限提升是常見的作業系統攻擊面。使用者獲得權限的一種方法就是透過 unshare syscall 將其命名空間對應至根命名空間，並指定 CLONE_NEWUSER 旗標。這告訴 unshare 建立一個具有完整權限的新使用者命名空間，並將新使用者及群組 ID 對應至之前的命名空間。您可以使用 unshare(1) 程式將 root 對應至原始命名空間：

在大多數情况下，使用 unshare 並無危害，並且預定以較低的權限執行。但是，此 syscall 已被發現用於提升權限

$ id
uid=1000(fred) gid=1000(fred) groups=1000(fred) …
$ unshare -rU
# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),65534(nogroup)
# cat /proc/self/uid_map
         0       1000          1

Syscalls cloneclone3 很是值得研究，因為它們還具有 CLONE_NEWUSER 的能力。然而，在這篇貼文中，我們將重點討論 unshare。

Debian 透過這個「add sysctl to disallow unprivileged CLONE_NEWUSER by default」修補程式解決了這個問題，但它不是主流。另一個類似的修補程式「sysctl: allow CLONE_NEWUSER to be disabled」試圖成為主流，但遭到了排擠。一種批評意見是針對特定的應用程式無法切換此功能。在《Controlling access to user namespaces》（控制對使用者命名空間的存取權）這篇文章中，作者寫道「...the current patches do not appear to have an easy path into the mainline（現有修補程式似乎很難成為主流）。」我們可以看到，這些修補程式最終並沒有包含在 vanilla 核心中。

我們的解決方案 — LSM BPF

由於似乎無法選擇使用上游程式碼來限制 USER 命名空間，我們决定使用 LSM BPF 來規避這些問題。使用這種方法，不僅無需修改核心，還可以體現複雜的規則來保護存取。

追蹤適當的候選勾點

首先，我們來追蹤目標 syscall。我們可以在 include/linux/syscalls.h 檔案中找到原型。這在其中並不太容易進行追蹤，但這一行：

為我們提供了接下來在 kernel/fork.c 中的何處進行尋找的線索。在那裡對 ksys_unshare() 進行了呼叫。透過該函式進行挖掘，我們找到了對 unshare_userns() 的呼叫。這看起來很有希望成功。

/* kernel/fork.c */

到目前為止，我們已經確定了 syscall 實作，但下一個問題是我們可以使用哪些勾點？因為我們透過手冊頁知道 unshare 用於變動工作，所以我們在 include/linux/lsm_hooks.h 中查看基於工作的勾點。回到函式 unshare_userns()，我們看到對 prepare_creds() 進行了呼叫。這對 cred_prepare 勾點來說非常熟悉。為了透過 prepare_creds() 驗證我們有自己的配對，我們看到對安全性勾點 security_prepare_creds() 的呼叫，其最終呼叫了勾點：

無需詳細探究細節，我們也知道這是一個很好用的勾點，因為 prepare_creds() 剛好在 create_user_ns() （位於 unshare_userns() 中）前進行了呼叫，後者是我們嘗試封鎖的操作。

…
rc = call_int_hook(cred_prepare, 0, new, old, gfp);
…

LSM BPF 解決方案

我們將使用 eBPF compile once-run everywhere (CO-RE) 方法進行編譯。透過這種方法，我們可以在一個架構上進行編譯，在另一個架構中進行載入。但我們將專門以 x86_64 為目標。適用於 ARM64 的 LSM BPF 仍在開發中，以下程式碼將無法在該架構上執行。關注 BPF 郵寄名單以追蹤進度。

此解決方案在具有以下設定且版本 >= 5.15 的核心上進行了測試：

可能需要開機選項 lsm=bpf（若是 CONFIG_LSM 在名單中不包含「bpf」的話）。

BPF_EVENTS
BPF_JIT
BPF_JIT_ALWAYS_ON
BPF_LSM
BPF_SYSCALL
BPF_UNPRIV_DEFAULT_OFF
DEBUG_INFO_BTF
DEBUG_INFO_DWARF_TOOLCHAIN_DEFAULT
DYNAMIC_FTRACE
FUNCTION_TRACER
HAVE_DYNAMIC_FTRACE

我們從前序編碼開始：

deny_unshare.bpf.c

接下來，我們透過以下方式為 CO-RE 重新配置建立必要的結構：

#include <linux/bpf.h>
#include <linux/capability.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/sched.h>
#include <linux/types.h>

#include <bpf/bpf_tracing.h>
#include <bpf/bpf_helpers.h>
#include <bpf/bpf_core_read.h>

#define X86_64_UNSHARE_SYSCALL 272
#define UNSHARE_SYSCALL X86_64_UNSHARE_SYSCALL

deny_unshare.bpf.c

我們不需要完全充實結構；我們只需要提供程式運作所需的絕對最少資訊即可。CO-RE 將採取任何必要的動作來為您的核心執行重新配置。因此，編寫 LSM BPF 程式就變得特別簡單！

…

typedef unsigned int gfp_t;

struct pt_regs {
	long unsigned int di;
	long unsigned int orig_ax;
} __attribute__((preserve_access_index));

typedef struct kernel_cap_struct {
	__u32 cap[_LINUX_CAPABILITY_U32S_3];
} __attribute__((preserve_access_index)) kernel_cap_t;

struct cred {
	kernel_cap_t cap_effective;
} __attribute__((preserve_access_index));

struct task_struct {
    unsigned int flags;
    const struct cred *cred;
} __attribute__((preserve_access_index));

char LICENSE[] SEC("license") = "GPL";

…

deny_unshare.bpf.c

建立程式是第一步，第二步是載入程式並將其連接到所需的勾點。可以採取幾種方法來完成這一步：Cilium ebpf 專案、Rust 繫結以及 ebpf.io 專案橫向頁面上的其他幾個專案。我們將使用原生 libbpf。

SEC("lsm/cred_prepare")
int BPF_PROG(handle_cred_prepare, struct cred *new, const struct cred *old,
             gfp_t gfp, int ret)
{
    struct pt_regs *regs;
    struct task_struct *task;
    kernel_cap_t caps;
    int syscall;
    unsigned long flags;

    // If previous hooks already denied, go ahead and deny this one
    if (ret) {
        return ret;
    }

    task = bpf_get_current_task_btf();
    regs = (struct pt_regs *) bpf_task_pt_regs(task);
    // In x86_64 orig_ax has the syscall interrupt stored here
    syscall = regs->orig_ax;
    caps = task->cred->cap_effective;

    // Only process UNSHARE syscall, ignore all others
    if (syscall != UNSHARE_SYSCALL) {
        return 0;
    }

    // PT_REGS_PARM1_CORE pulls the first parameter passed into the unshare syscall
    flags = PT_REGS_PARM1_CORE(regs);

    // Ignore any unshare that does not have CLONE_NEWUSER
    if (!(flags & CLONE_NEWUSER)) {
        return 0;
    }

    // Allow tasks with CAP_SYS_ADMIN to unshare (already root)
    if (caps.cap[CAP_TO_INDEX(CAP_SYS_ADMIN)] & CAP_TO_MASK(CAP_SYS_ADMIN)) {
        return 0;
    }

    return -EPERM;
}

deny_unshare.c

最後，我們使用下列 Makefile 進行編譯：

#include <bpf/libbpf.h>
#include <unistd.h>
#include "deny_unshare.skel.h"

static int libbpf_print_fn(enum libbpf_print_level level, const char *format, va_list args)
{
    return vfprintf(stderr, format, args);
}

int main(int argc, char *argv[])
{
    struct deny_unshare_bpf *skel;
    int err;

    libbpf_set_strict_mode(LIBBPF_STRICT_ALL);
    libbpf_set_print(libbpf_print_fn);

    // Loads and verifies the BPF program
    skel = deny_unshare_bpf__open_and_load();
    if (!skel) {
        fprintf(stderr, "failed to load and verify BPF skeleton\n");
        goto cleanup;
    }

    // Attaches the loaded BPF program to the LSM hook
    err = deny_unshare_bpf__attach(skel);
    if (err) {
        fprintf(stderr, "failed to attach BPF skeleton\n");
        goto cleanup;
    }

    printf("LSM loaded! ctrl+c to exit.\n");

    // The BPF link is not pinned, therefore exiting will remove program
    for (;;) {
        fprintf(stderr, ".");
        sleep(1);
    }

cleanup:
    deny_unshare_bpf__destroy(skel);
    return err;
}

Makefile

結果

CLANG ?= clang-13
LLVM_STRIP ?= llvm-strip-13
ARCH := x86
INCLUDES := -I/usr/include -I/usr/include/x86_64-linux-gnu
LIBS_DIR := -L/usr/lib/lib64 -L/usr/lib/x86_64-linux-gnu
LIBS := -lbpf -lelf

.PHONY: all clean run

all: deny_unshare.skel.h deny_unshare.bpf.o deny_unshare

run: all
	sudo ./deny_unshare

clean:
	rm -f *.o
	rm -f deny_unshare.skel.h

#
# BPF is kernel code. We need to pass -D__KERNEL__ to refer to fields present
# in the kernel version of pt_regs struct. uAPI version of pt_regs (from ptrace)
# has different field naming.
# See: https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=fd56e0058412fb542db0e9556f425747cf3f8366
#
deny_unshare.bpf.o: deny_unshare.bpf.c
	$(CLANG) -g -O2 -Wall -target bpf -D__KERNEL__ -D__TARGET_ARCH_$(ARCH) $(INCLUDES) -c $< -o $@
	$(LLVM_STRIP) -g $@ # Removes debug information

deny_unshare.skel.h: deny_unshare.bpf.o
	sudo bpftool gen skeleton $< > $@

deny_unshare: deny_unshare.c deny_unshare.skel.h
	$(CC) -g -Wall -c $< -o [email protected]
	$(CC) -g -o $@ $(LIBS_DIR) [email protected] $(LIBS)

.DELETE_ON_ERROR:

在新的終端機視窗中執行：

在另一個終端機視窗中，我們被成功封锁！

$ make run
…
LSM loaded! ctrl+c to exit.

該原則還有一個額外功能，可以永遠允許權限通過：

$ unshare -rU
unshare: unshare failed: Cannot allocate memory
$ id
uid=1000(fred) gid=1000(fred) groups=1000(fred) …

在無權限情况下，syscall 會提前中止。在有權限情况下，會對效能產生什麼影響呢？

$ sudo unshare -rU
# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)

測量效能

我們將使用一行 unshare 來對應使用者命名空間，並在其中執行一個命令進行測量：

透過解析 syscall unshare 進入/結束的 CPU 週期數，我們將以 root 使用者身分進行下列測量：

$ unshare -frU --kill-child -- bash -c "exit 0"

  1. 在無原則情况下執行命令

  2. 在有原則情况下執行命令

我們將使用 ftrace 來記錄測量值：

此時，我們專門為 unshare 啟用了 syscall 進入和結束追蹤。現在我們設定進入/結束呼叫的時間解析來計算 CPU 週期數：

$ sudo su
# cd /sys/kernel/debug/tracing
# echo 1 > events/syscalls/sys_enter_unshare/enable ; echo 1 > events/syscalls/sys_exit_unshare/enable

接下來，我們開始進行測量：

# echo 'x86-tsc' > trace_clock

在新的終端機視窗中執行原則，然後執行下一個 syscall：

# unshare -frU --kill-child -- bash -c "exit 0" &
[1] 92014

現在我們對兩個呼叫進行比較：

# unshare -frU --kill-child -- bash -c "exit 0" &
[2] 92019

unshare-92014 使用了 63294 個週期。

# cat trace
# tracer: nop
#
# entries-in-buffer/entries-written: 4/4   #P:8
#
#                                _-----=> irqs-off
#                               / _----=> need-resched
#                              | / _---=> hardirq/softirq
#                              || / _--=> preempt-depth
#                              ||| / _-=> migrate-disable
#                              |||| /     delay
#           TASK-PID     CPU#  |||||  TIMESTAMP  FUNCTION
#              | |         |   |||||     |         |
         unshare-92014   [002] ..... 762950852559027: sys_unshare(unshare_flags: 10000000)
         unshare-92014   [002] ..... 762950852622321: sys_unshare -> 0x0
         unshare-92019   [007] ..... 762975980681895: sys_unshare(unshare_flags: 10000000)
         unshare-92019   [007] ..... 762975980752033: sys_unshare -> 0x0

unshare-92019 使用了 70138 個週期。

在兩次測量之間有 6844 (~10%) 個週期的差值。結果還不錯！

這些數字是針對單個 syscall 的，並且程式碼呼叫頻率越高，這些數字加起來的總和就會越大。unshare 通常在建立工作時進行呼叫，而不是在程式正常執行期間反覆呼叫。您的使用案例需要仔細考量和測量。

結尾

我們瞭解了 LSM BPF 是什麼，如何使用 unshare 將使用者對應至 root，以及如何透過在 eBPF 中實作解決方案來解决實際問題。追蹤適當的勾點並不容易，不僅需要有相關經驗，還需要大量的核心程式碼。所幸，這是最難的部分。因為原則是用 C 語言編寫的，所以我們可以根據我們的問題對原則進行細微地調整。這意味著可以使用允許清單來延伸此原則，以允許某些程式或使用者繼續使用無權限的 unshare。最後，我們瞭解了此程式對效能的影響，發現用於封锁攻擊手段的開支是非常值得的。

「Cannot allocate memory」（無法配置記憶體）不是拒絕權限的明確錯誤訊息。我們提出了一個修補程式，來傳播 cred_prepare 中的錯誤碼以連結呼叫堆疊。最終我們得出結論：新勾點更適合解決此問題。敬請期待！

我們保護整個企業網路，協助客戶有效地建置網際網路規模的應用程式，加速任何網站或網際網路應用程式抵禦 DDoS 攻擊，阻止駭客入侵，並且可以協助您實現 Zero Trust

從任何裝置造訪 1.1.1.1，即可開始使用我們的免費應用程式，讓您的網際網路更快速、更安全。

若要進一步瞭解我們協助打造更好的網際網路的使命，請從這裡開始。如果您正在尋找新的職業方向，請查看我們的職缺
Linux安全性深入解讀Programming

