Year in Review (CN)

Cloudflare 2023 年度回顾
2023/12/12
2023 年 Cloudflare Radar 年度回顾是我们根据 Cloudflare 网络的数据，对全年在全球和国家/地区层面观察到的各种流量、连接性和速度指标的互联网趋势和模式进行的第四次年度回顾...继续阅读 »
2023/12/12
2023 年 Cloudflare Radar 年度回顾是我们根据 Cloudflare 网络的数据，对全年在全球和国家/地区层面观察到的各种流量、连接性和速度指标的互联网趋势和模式进行的第四次年度回顾...继续阅读 »
2022/12/22
隆重发布 Cloudflare Radar 2022 年度回顾，提供各种交互式图表和地图，以便人们探索过去一年来互联网上发生的变化...
2021/12/23
在 2021 年，我们继续生活在新冠疫情的影响之下，互联网流量也受到了冲击。但在近两年开始的对人们工作和沟通方式的影响似乎会一直存在，疫情管控措施将继续对人们上网的地点和方式产生影响...
2021/12/20
年复一年，互联网流量持续增长（至少迄今如此，加上来自疫情的一些“助推”），而且互联网应用，无论是网站、物联网设备还是移动应用，在过去一年都继续发展，取决于是否能吸引人...
2021/01/12
在整个 2020 年，随着 SARS-Cov-2 大流行迫使我们所有人改变了生活、工作、锻炼和学习的方式，因此我们跟踪了互联网的变化趋势。在四月初，我们为此特意创建了一个网站 https://builtforthis.net/ ，展示了因危机而导致互联网的使用方式突然发生的一些变化。...