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SSL (CN)

使用自动HTTPS重写修复混合内容问题

2016/09/22

Automatic HTTPS (CN)Mixed Content Errors (CN)Product News (CN)Security (CN)Crypto Week (CN)简体中文SSL (CN)HTTPS (CN)

CloudFlare旨在终结未加密的互联网。但我们在网络上一谈论到HTTPS就会面临一个先有鸡还是先有蛋的问题。 很久以前，建立支持HTTPS的网站很困难，昂贵且速度慢。后来出现了像CloudFlare的Universal SSL这样的服务，它使得从http：//切换到https：//就像点击按钮一样简单。只需点击一下网址，就可以通过HTTPS提供一个新建的免费SSL证书。...