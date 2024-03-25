推出按主机名 TLS 设置——安全性符合您的需求
2023/08/09
从今天起，使用 Cloudflare 高级证书管理器的客户可以在域内的单个主机名上配置 TLS 设置...继续阅读 »
2023/08/09
从今天起，使用 Cloudflare 高级证书管理器的客户可以在域内的单个主机名上配置 TLS 设置...继续阅读 »
2022/12/15
隆重宣布，Geo Key Manager 新版本现已进入封闭测试阶段，该版本允许客户按国家、按地区或按标准（例如，“仅在符合 FIPS 标准的数据中心中存储我的私钥”）定义边界...
2022/10/06
我们今天隆重推出 Total TLS，可一键为客户域的每一个子域颁发单独的 TLS 证书...
2016/09/22
CloudFlare旨在终结未加密的互联网。但我们在网络上一谈论到HTTPS就会面临一个先有鸡还是先有蛋的问题。 很久以前，建立支持HTTPS的网站很困难，昂贵且速度慢。后来出现了像CloudFlare的Universal SSL这样的服务，它使得从http：//切换到https：//就像点击按钮一样简单。只需点击一下网址，就可以通过HTTPS提供一个新建的免费SSL证书。...