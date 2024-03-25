使用自动HTTPS重写修复混合内容问题

2016/09/22

CloudFlare旨在终结未加密的互联网。但我们在网络上一谈论到HTTPS就会面临一个先有鸡还是先有蛋的问题。 很久以前，建立支持HTTPS的网站很困难，昂贵且速度慢。后来出现了像CloudFlare的Universal SSL这样的服务，它使得从http：//切换到https：//就像点击按钮一样简单。只需点击一下网址，就可以通过HTTPS提供一个新建的免费SSL证书。 ...