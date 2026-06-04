VoidZero sluit zich aan bij Cloudflare

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VoidZero, het bedrijf achter Vite , Vitest , Rolldown , Oxc en Vite+ , sluit zich aan bij Cloudflare. Deze wijziging omvat ook alle teamleden van VoidZero.

Voordat we verdergaan, willen we het belangrijkste alvast duidelijk maken: Vite, Vitest, Rolldown, Oxc en Vite+ blijven open source, leveranciersonafhankelijk en gedreven door de community. Daar verandert niets aan.

De missie van Cloudflare is om een beter internet te creëren. En een beter internet is een open internet. Ontwikkelaars hebben keuze nodig, frameworks hebben een neutrale basis nodig en applicaties moeten migreerbaar zijn. Het is niet redelijk om te verwachten dat het hele webecosysteem zich rond één leverancier ontwikkelt. De belangrijkste tools en frameworks zijn ontworpen om migreerbaar te zijn.

Vite is een van de weinige fundamentele tools waar het hele JavaScript-ecosysteem het over eens is. Het verdiende die positie doordat het snel, uitstekend, migreerbaar en leveranciersonafhankelijk was. Een van de beste manieren waarop Cloudflare kan helpen een beter internet op te bouwen, is door te investeren in die fundamentele toolchain voor open source. Een reeks tools die het internet voor iedereen beter maakt, niet alleen voor mensen die Cloudflare gebruiken of ervoor kiezen bij ons te hosten.

De afgelopen jaren hebben we zwaar geïnvesteerd om Cloudflare de beste plek te maken om websites, applicaties en agents te ontwikkelen en uit te voeren op ons ontwikkelaarsplatform . Maar uiteindelijk blijft die keuze altijd aan jou. Draai je Vite-applicatie overal waar je maar wilt.

Wat dit betekent voor Vite

Het nieuws van vandaag geeft Vite meer middelen om te blijven groeien, terwijl de aspecten die Vite maken tot wat het is gelijk blijven:

Vite blijft MIT-gelicentieerd en open source.

Vite blijft leveranciersonafhankelijk. Applicaties gebouwd met Vite werken overal en zullen dat blijven doen.

De roadmap van Vite wordt nog steeds vormgegeven door het bredere Vite-team en de community en nog steeds openbaar ontwikkeld.

Evan en de rest van het VoidZero-team blijven de leiding hebben over Vite, Vitest, Rolldown, Oxc en Vite+.

Cloudflare wijdt engineering en middelen aan deze projecten in plaats van ze een andere richting in te sturen.

Deze belofte hebben we ook gedaan toen Astro eerder dit jaar onderdeel werd van Cloudflare . Astro is nog steeds open source en overal inzetbaar. Het team voert nog steeds de roadmap uit die het al aan het uitvoeren was.

Dit is nog belangrijker bij Vite, omdat Vite niet slechts één framework is. Vite is de onderliggende basis van vele: Vue , SvelteKit , Nuxt , Astro , Solid , Qwik , Angular , React router , TanStack Start . Zelfs Next.js heeft nu een op Vite gebaseerde implementatie in vinext . Vite is uitgegroeid tot een gemeenschappelijke basis voor het JavaScript-ecosysteem.

Ons voornaamste doel is om het vertrouwen te behouden waardoor Vite zo wijdverspreid wordt gebruikt. Niet met mooie woorden, maar door het elke dag te bewijzen in de manier waarop we deze projecten ondersteunen en ontwikkelen.

We willen ook de daad bij het woord voegen als het gaat om onze ondersteuning van open source en gedeelde ecosysteemfundamenten. Als onderdeel van deze aankondiging stelt Cloudflare 1 miljoen dollar ter beschikking aan een Vite-ecosysteemfonds ter ondersteuning van beheerders en bijdragers. Het fonds wordt beheerd door het kernteam van Vite. Vite is groter dan VoidZero en Cloudflare, en de mensen die aan de ontwikkeling hebben bijgedragen moeten deel uitmaken van wat er hierna komt.

Vite als basis

De teams van Vite en Cloudflare werkten al geruime tijd vóór deze aankondiging goed samen en begonnen in 2024 met de Vite Environment API . De Environment API laat Vite tijdens de ontwikkeling servercode uitvoeren in iets anders dan Node.js. We hebben nauw met het team van Vite samengewerkt aan het ontwerp, en vervolgens hebben we de Cloudflare Vite-plug-in er bovenop gebouwd.

Wanneer je vite dev met de Cloudflare-plugin uitvoert, wordt je servercode uitgevoerd in workerd , dezelfde opensource-runtime die Workers in productie aandrijft. Durable Objects, D1, KV, R2, Workflows, Workers AI, Agents, Service Bindings, Workers RPC: alles draait lokaal binnen hetzelfde runtimemodel als in productie.

Lange tijd waren de kosten van het ontwikkelen op een non-Node runtime dat lokale ontwikkeling aanvoelde als een slechtere versie van productie. De Environment API nam die kosten weg zonder iemand te dwingen een voor Cloudflare specifieke ontwikkelingsserver te gebruiken. Elke runtime die met Vite wil integreren, kan hetzelfde doen. Dat soort ontwerp, een generiek mechanisme in Vite met leveranciersspecifieke implementaties, heeft bewezen goed te werken en is iets waarop we verder willen bouwen.

We wisten dat we iets goeds te pakken hadden toen we zagen dat de Cloudflare Vite-plugin veel in gebruik werd genomen:

De adoptiecurve van Vite is op dit moment een van de meest opmerkelijke dingen om in het ecosysteem te volgen. Tegen de tijd dat dit wordt geschreven, zit Vite ongeveer op 129 miljoen wekelijkse downloads. De Cloudflare Vite-plug-in ( @cloudflare/vite-plugin ) heeft bijna 14 miljoen wekelijkse downloads.

Als je ons een jaar geleden had verteld dat een Cloudflare Vite-plug-in vaker zou worden gedownload dan 10% van Vite zelf, hadden we je niet geloofd. Wat is er gebeurd? AI. Er wordt meer software gemaakt dan ooit tevoren, en veel daarvan begint met door AI gegenereerde code. Die applicaties hebben een standaard stack nodig en een plek om te draaien. Door agents gecodeerde applicaties kiezen voor Vite, en steeds vaker voor Vite dat op Cloudflare draait.

AI verandert hoe we software schrijven

Vroeger waren ontwikkelaars de enige gebruikers van ontwikkelservers, bundelaars, linters, formatters en CLI's. Dat is niet langer waar: agents gebruiken ze ook voortdurend. Ze ondersteunen projecten, draaien ontwikkelservers, lezen fouten, schrijven tests, linten en formatteren code, implementeren previews en itereren.

Veel AI-gegenereerde applicaties beginnen nu al als Vite-apps, omdat Vite snel is, goed wordt begrepen en goed compatibel is met wat de agents in hun trainingsgegevens hebben gezien. Snelle feedbackloops zijn altijd belangrijk geweest. Ze worden nog crucialer bij het schrijven van software met agents:

Snelle builds, omdat ze meer itereren dan mensen.

Snelle tests, omdat ze constant de tests opnieuw uitvoeren om hun eigen werk te controleren.

Snel linten en formatteren, omdat deze tools een kader bieden.

Duidelijke, gestructureerde fouten, omdat de agent ze moet lezen en ernaar moet handelen.

Consistente CLI's, omdat kleine inconsistenties grote omwegen veroorzaken.

De hele toolchain van VoidZero is gebouwd voor zo'n lus. Vitest, Rolldown, Oxc, Oxlint en Oxfmt behoren elk tot de snelste tools in hun categorie en ze werken goed als een agent ze herhaaldelijk uitvoert. Vite+ voegt die tools samen in één toolchain, met één CLI, één configuratiemodel en minder bewegende onderdelen. Dit maakt de ontwikkelingslus gemakkelijker te begrijpen voor mensen en eenvoudiger voor agents om betrouwbaar aan te sturen.

We gebruiken dit zelf intern. Het Cloudflare-dashboard is gebouwd op Vite. Oxlint bespaart nu al dagen aan engineeringtijd in de codebases van Cloudflare. Flue , het agent harness framework van het Astro-team, stapt ook over naar Vite als basis. Flue kan agents uitvoeren op Node.js, Cloudflare Workers, GitHub Actions, GitLab CI/CD en meer, en het Cloudflare-doel maakt nu gebruik van de officiële Cloudflare Vite-plug-in en de Workers-integratie. Vite wordt ook de standaard applicatiebasis binnen Cloudflare.

Vite wordt full-stack

Een paar jaar geleden was de taak van een buildtool duidelijk: bronbestanden nemen, een bundel produceren en deze overdragen. Dat is niet voldoende voor moderne applicaties, vooral niet in een wereld waar sommige van die applicaties zelf agents zijn.

Een moderne applicatie omvat routes die aan de serverzijde worden gerenderd, API's, achtergrondtaken, wachtrijen, databases, objectopslag, realtime functionaliteit, authenticatie en een groeiende lijst van agents en AI-mogelijkheden. Het traject houdt niet meer op bij de 'build'. Het is het begin van een implementatie die inzicht moet hebben in al die onderdelen.

Dat betekent dat Vite meer moet worden dan een build-tool. Het moet meer inzicht krijgen in de applicatie, terwijl het vasthoudt aan wat Vite oorspronkelijk zo succesvol maakte: snelheid, eenvoud en portabiliteit.

Void , een implementatieplatform ontworpen voor Vite, is een andere testomgeving geweest voor deze ideeën. Het gaf inzicht in wat een modern applicatieframework moet omvatten, hoe implementatie moet aanvoelen en in hoeverre de volledige levenscyclus van applicaties kan worden verenigd rond één toolchain. We hebben veel geleerd van dat werk.

Nu moeten we deze lessen op de juiste plek in de praktijk brengen. Sommige horen thuis in Vite zelf als provider-agnostische primitives: eersteklas abstracties en hooks voor backends, API's, agents en implementatie die elke provider kan implementeren. Andere lessen zijn nuttig binnen Cloudflare. Cloudflare levert een eersteklas implementatie van deze hooks op Workers en de rest van ons ontwikkelaarsplatform.

Hoewel sommige Vite-beheerders bij Cloudflare komen werken, verlopen wijzigingen aan Vite zelf nog steeds via hetzelfde open bijdrageproces als elke andere bijdrage van Vite. Functies die aan Vite zelf worden toegevoegd, mogen niet Cloudflare-specifiek zijn. Ze zullen overal werken waar Vite werkt.

Van Cloudflare naar Vite

Ditzelfde principe heeft bepaald hoe we denken over de toekomst van Cloudflare's eigen tools. We sturen Vite niet in de richting van Cloudflare. We doen precies het tegenovergestelde: we verplaatsen Cloudflare's applicatietooling naar Vite, zodat deze gebouwd is op dezelfde workflows die ontwikkelaars al kennen.

We hebben onlangs een technische preview uitgebracht van cf , een nieuwe uniforme CLI voor het hele Cloudflare-platform. Vite zal de basis vormen van onze CLI-ervaring voor applicaties. Het uiteindelijke doel is een consistente CLI voor heel Cloudflare met dezelfde ergonomie voor als je met Workers, R2, D1 of Agents werkt, of met iets anders.

Als we dit goed doen, moet de Cloudflare CLI aanvoelen als Vite, niet als iets afzonderlijks dat ernaast is geplaatst.

cf dev moet een superset van vite dev worden. Dezelfde snelheid, dezelfde 'hot module replacement', hetzelfde plug-inmodel, plus de Cloudflare-runtime en bindings wanneer je ze wilt gebruiken.

cf build zou standaard Vite-projecten moeten kunnen verwerken, zonder gedoe met adapters.

cf deploy zou de implementatie van een Vite-app op Cloudflare eenvoudig moeten maken.

Als je Vite al gebruikt, is de overstap naar Cloudflare als het vervangen van de opdrachten die je al kent door een superset. Dezelfde projectvorm. Dezelfde Vite-workflows. Het hele ontwikkelaarsplatform van Cloudflare beschikbaar wanneer je maar wilt.

De volgende stap

Op de korte termijn verandert er niets voor Vite-gebruikers of voor frameworks die bouwen op Vite:

Vite, Vitest, Rolldown, Oxc en Vite+ blijven doorlopend vernieuwingen uitbrengen. Het VoidZero-team blijft een bijdrage leveren en de leiding over hen voeren.

De Cloudflare Vite-plugin blijft verbeteren.

De Environment API en de bredere strekking van 'voer je servercode uit in de juiste lokale runtime' wordt steeds beter, inclusief voor niet-Cloudflare runtimes.

Langere termijn:

We beginnen met het werk om de Cloudflare CLI te migreren naar een ervaring die direct bovenop Vite is gebouwd.

Vite zal nieuwe, schone, provider-onafhankelijke primitieven krijgen voor full-stack apps en agents die voor iedereen op elk platform werken.

Na verloop van tijd willen we het Void-platform open source maken, zodat anderen ervan kunnen leren en hun eigen platforms bovenop Vite en Cloudflare kunnen bouwen.

We zullen dit alles openbaar en samen met de community doen. Net zoals Vite altijd is opgebouwd.

Welkom VoidZero

Vite, Vitest, Rolldown, Oxc en Vite+ bestaan omdat een uitgebreid ecosysteem van open-sourcebijdragers er jarenlang aan heeft gewerkt. Deze projecten zijn al fundamenteel voor de manier waarop het web wordt gebouwd, en we zijn dankbaar voor iedereen die eraan heeft bijgedragen om ze hiernaartoe te brengen. Bedankt aan iedereen die onderweg heeft bijgedragen aan code, beoordelingen, problemen, documentatie, plug-ins, integraties en ondersteuning.

We vinden het geweldig om het VoidZero-team bij Cloudflare te verwelkomen, en kijken ernaar uit om meer middelen in deze projecten te investeren. Onze taak nu is om hen te helpen groeien, open te blijven en het JavaScript-ecosysteem voor iedereen mogelijk te maken.

Vite blijft Vite. Cloudflare biedt hulp.

Als je Vite vandaag op Cloudflare wilt uitproberen, voer dan dit uit:

npm create vite@latest