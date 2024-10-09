Cloudflare is nu sneller en veiliger dankzij Rust
2025-09-26
We hebben het oorspronkelijke kernsysteem van Cloudflare vervangen door een nieuwe, modulaire, op Rust gebaseerde proxy om NGINX te vervangen. ...Verder lezen »
2025-09-26
Cloudflare gebruikt al zijn dataverkeer om sneller dan ooit reacties te versturen door elk afzonderlijke netwerk te leren kennen en de beheersing van de verkeersdrukte daaraan aan te passen. ...
2025-09-25
Het Cloudflare Data Platform, dat vandaag wordt gelanceerd, is een volledig beheerde productenreeks voor het opnemen, transformeren, opslaan en raadplegen van analytische data, gebaseerd op Apache Iceberg en R2 Storage....
2025-09-24
Met de Content Signals-beleidsbepaling van Cloudflare beschikken contentcreators over een nieuw hulpmiddel om het gebruik van hun content aan te sturen. ...
2025-09-23
Cloudflare werkt samen met Coinbase aan de opzet van x402 Foundation en aan de toevoeging van x402-ondersteuning aan de Agents SDK en MCP-servers. ...
23 september 2025
Project Galileo omvat nu ook toegang tot de Bot Management- en AI Crawl Control-services van Cloudflare....
21 september 2025
Cloudflare is 15 jaar oud. We vieren onze verjaardag altijd graag door nieuwe producten en functies te introduceren die iets terugdoen voor het internet. En het internet zelf is sterk veranderd....
27 september 2024
Vandaag heeft Cloudflare bevestigd dat het nog altijd een robuust Free-serviceniveau wil aanbieden dat voortdurend wordt verbeterd. We leggen uit waarom Free een hoeksteen van onze strategie is en hoe deze service het internet zal verbeteren. ...