De toestand van het post-kwantuminternet in 2025

2025-10-28

Tegenwoordig is meer dan de helft van het door mensen geïnitieerde verkeer met Cloudflare beveiligd tegen 'nu oogsten, later ontsleutelen'-aanvallen met post-kwantumversleuteling. Wat ooit een leuk wetenschappelijk project was, is nu de nieuwe beveiligingsbasis voor het internet. We zijn er nog niet: in deze blogpost brengen we in kaart waar we staan, wat onze verwachtingen zijn voor de komende jaren en wat je vandaag al kunt doen. ...