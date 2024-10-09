Replicate sluit zich aan bij Cloudflare
2025-11-17
Door de tools van Replicate in Cloudflare te integreren, blijft ons Workers-platform de beste plek op internet om AI- of agentworkflows te bouwen en implementeren. ...Verder lezen »
2025-09-25
Het Cloudflare Data Platform, dat vandaag wordt gelanceerd, is een volledig beheerde productenreeks voor het opnemen, transformeren, opslaan en raadplegen van analytische data, gebaseerd op Apache Iceberg en R2 Storage....
2025-04-07
Cloudflare levert een toolkit voor AI-agenten met nieuwe Agents SDK-ondersteuning voor MCP-client, authenticatie/autorisatie/slaapstand voor MCP-servers en de gratis versie Durable Objects. ...
2023-11-21
Vandaag kunnen we met trots aankondigen dat we de Mistral-7B-v0.1-instructie hebben toegevoegd aan Workers AI...