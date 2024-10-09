Python Workers Redux: 빠른 콜드 스타트, 패키지, uv 우선 워크플로우

2025-12-08

Cloudflare Python Workers는 빠른 콜드 스타트, 포괄적인 패키지 지원, 훌륭한 개발자 경험 등으로 최근 발전한 바 있습니다. 이를 달성한 방법을 설명하고 Cloudflare에서 서버리스 애플리케이션을 구축하는 데 Python을 사용하는 방법을 보여드립니다. ...