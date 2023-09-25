L’adoption de Cloudflare peut permettre de réduire jusqu'à 96 % les émissions de carbone de votre réseau (et SBTi)

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Depuis sa création, Cloudflare aide ses clients à réduire leurs coûts, à renforcer la sécurité et à améliorer les performances et la fiabilité en migrant les fonctions matérielles existantes vers le cloud. Plus récemment, nos clients nous ont demandé si cette transition pouvait également améliorer l’impact environnemental de leurs activités.

Nous sommes ravis de partager un rapport indépendant publié cette semaine qui a révélé que le passage des services de réseau d’entreprise des dispositifs sur site aux services Cloudflare peut réduire les émissions de carbone connexes jusqu’à 96 %, en fonction de l’empreinte de votre réseau actuel. La majorité de ces gains provient de la consolidation des services, qui améliore l’efficacité carbone en augmentant l’utilisation des serveurs qui fournissent de multiples fonctions de réseau.

Et nous ne nous arrêtons pas là. Cloudflare est également fier d’annoncer que nous avons demandé à fixer des objectifs de réduction des émissions de carbone dans le cadre de l’initiative Science Based Targets (SBTi) afin de continuer à réduire les émissions dans nos opérations, nos installations et notre chaîne d’approvisionnement.

Alors que nous terminons l’https://www.cnn.com/2023/09/06/world/hottest-summer-record-climate-intl/index.htmlété le plus chaud jamais enregistré, il est clair que nous avons tous un rôle à jouer dans la compréhension et la réduction de notre empreinte carbone. Un partenariat avec Cloudflare dans le cadre de la transition de votre réseau est un moyen facile de commencer. Rejoignez-nous dès aujourd’hui !

Réseaux et sécurité traditionnels ou basés sur le cloud

Historiquement, les réseaux d’entreprise s’appuyaient sur des circuits dédiés et du matériel spécialisé pour connecter et sécuriser leur infrastructure. Les entreprises ont construit ou loué des espaces dans des datacenters situés physiquement à l’intérieur ou à proximité des principaux bureaux, et ont hébergé des applications commerciales sur des serveurs dans ces datacenters. Les employés des bureaux se connectent à ces applications par le biais du réseau local (LAN) ou par des liaisons privées de réseau étendu (WAN) à partir des succursales. Un ensemble de matériel de sécurité dans chaque datacenter, comprenant des pare-feu, des systèmes de détection d’intrusion, des dispositifs d’atténuation des attaques DDoS, des concentrateurs VPN et d’autres dispositifs encore, assure la sécurité de l’ensemble du trafic entrant et sortant.

Ce modèle d’architecture s’est effondré lorsque les applications ont été transférées dans le cloud et que les utilisateurs ont quitté le bureau, ce qui a nécessité une nouvelle approche de la connexion et de la sécurisation des réseaux d’entreprise. Le modèle de Cloudflare, qui s’aligne sur le cadre SASE, déplace les fonctions de réseau et de sécurité du matériel sur site vers notre réseau global distribué.

Architecture de réseau et de sécurité traditionnelle ou basée sur le cloud

Cette approche améliore les performances en appliquant la politique à proximité des utilisateurs, renforce la sécurité grâce aux principes du Zero Trust et permet de réaliser des économies en fournissant des fonctions de manière plus efficace. Nous sommes heureux d’annoncer qu’elle réduit sensiblement la consommation électrique totale des services nécessaires pour connecter et sécuriser votre entreprise, ce qui réduit les émissions de carbone.

Réduction des émissions de carbone grâce à la migration et à la consolidation du cloud

Une étude indépendante publiée cette semaine par Analysys Mason montre comment la transition des fonctions de réseau et de sécurité vers le cloud, et en particulier la consolidation des services dans une plateforme unifiée, améliore directement la durabilité des opérations de réseau, de sécurité et d’informatique des entreprises. Vous pouvez lire l’intégralité de l’étude ici, mais voici quelques points clés.

L’étude a comparé une pile de matériel typique déployée dans un datacenter de société ou une armoire informatique, et sa consommation d’énergie associée, à la consommation d’énergie de fonctions comparables fournies par le réseau global de Cloudflare. La pile utilisée pour la comparaison comprenait le pare-feu réseau et le WAF, l’atténuation des attaques DDoS, le load balancing, le WAN Optimization et le SD-WAN. Les chercheurs ont analysé la consommation électrique moyenne d’appareils de différentes capacités et ont constaté que les appareils de plus grande capacité ne consomment que très peu d’énergie :

Consommation électrique d’appareils représentatifs de réseaux et de sécurité ayant une capacité de trafic variable

L’étude note que le matériel spécialisé est plus efficace par watt d’électricité consommée pour exécuter des fonctions spécifiques — en d’autres termes, un dispositif optimisé pour la détection des intrusions exécutera les fonctions de détection des intrusions en utilisant moins d’énergie par requête traitée qu’un serveur générique conçu pour héberger de multiples charges de travail différentes. C’est ce que montre la barre intitulée « impact de l’efficacité du traitement avec le cloud » dans le graphique ci-dessous.

Toutefois, ces gains ne sont pertinents que lorsqu’un dispositif matériel spécialisé est constamment utilisé au maximum de ses capacités, ce qui n’est pas le cas de la plupart des appareils dans les environnements d’entreprise. Les équipes chargées des réseaux, de la sécurité et de l’informatique prévoient intentionnellement des appareils dont la capacité est supérieure à celle dont ils auront besoin la plupart du temps, afin de pouvoir gérer les pics de consommation de manière appropriée.

Par exemple, un ingénieur en sécurité peut avoir spécifié un dispositif de protection contre les attaques DDoS capable de gérer jusqu’à 10 Gbps de trafic en cas d’attaque de cette taille, mais la plupart du temps, le dispositif traite un trafic bien moindre (peut-être seulement des dizaines ou des centaines de Mbps). Cela signifie qu’il est en fait beaucoup plus efficace pour ces fonctions de s’exécuter sur un dispositif générique qui exécute également d’autres types de processus et qui peut donc fonctionner à une utilisation de base plus élevée, en utilisant la même puissance pour effectuer plus de travail. Ces avantages sont illustrés par la barre « gains d’utilisation du cloud » dans le graphique suivant.

D’autres aspects de l’architecture cloud permettent également de réaliser des gains d’efficacité marginaux, tels que l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation de l’énergie (PUE) et de l’intensité carbone des datacenters optimisés pour les charges de travail cloud par rapport à l’infrastructure traditionnelle de l’entreprise. Ils sont représentés à droite du graphique ci-dessous.

L’analyse montre que l’efficacité du traitement dans le cloud est inférieure à celle des équipements spécialisés sur site ; cependant, les gains d’utilisation grâce aux services de cloud partagés, combinés à la PUE et à l’intensité de carbone attendues, permettent aux grandes entreprises de réaliser des économies potentielles de 86 % en termes d’émissions.

Les chercheurs ont comparé plusieurs exemples d’environnements informatiques d’entreprise, de faible à grand volume de trafic et de complexité, et ont constaté que ces facteurs contribuent à une réduction globale des émissions de carbone de 78 à 96 % selon le réseau analysé.

L’un des aspects les plus encourageants de cette étude est qu’elle ne tient pas compte des achats d’énergie renouvelable ou de compensation de Cloudflare dans ses conclusions. Un certain nombre d’études ont conclu que la migration de diverses applications et fonctions de calcul du matériel sur site vers le cloud peut réduire de manière significative les émissions de carbone. Mais ces études s’appuient aussi en partie sur des avantages liés à la comptabilisation du carbone, comme les énergies renouvelables ou les compensations de carbone, pour démontrer ces économies.

Cloudflare alimente également ses opérations avec de l’énergie 100 % renouvelable et achète des compensations de haute qualité pour tenir compte de son empreinte annuelle en matière d’émissions. En d’autres termes, les économies d’émissions réalisées en passant à Cloudflare sont probablement encore plus importantes que celles qui ont été rapportées.

Dans l’ensemble, la consolidation et la migration vers les services Cloudflare Services et le retrait du matériel existant peuvent réduire considérablement la consommation électrique et les émissions de gaz à effet de serre. Et pendant que vous y êtes, veillez à envisager des pratiques durables de fin de vie pour ces appareils hors d’usage — nous vous aiderons même à les recycler !

Cloudflare rejoint l’initiative Science Based Targets (SBTi)

Nous sommes incroyablement fiers que Cloudflare contribue à faire évoluer l’internet vers un avenir sans émissions. Mais nous savons que nous pouvons faire plus.

Cloudflare a le plaisir d’annoncer que nous avons soumis notre candidature pour rejoindre le SBTi et fixer des objectifs scientifiques de réduction des émissions de carbone dans nos installations, nos opérations et notre chaîne d’approvisionnement.

Le SBTi est l’un des engagements les plus ambitieux au monde en matière d’action climatique des entreprises. Il exige des entreprises qu’elles réalisent des réductions d’émissions vérifiables dans l’ensemble de leurs activités et de leur chaîne d’approvisionnement, sans recourir à des compensations carbone. Les objectifs de réduction à court et à long terme des entreprises doivent être cohérents avec l’objectif de l’Accord de Paris sur le climat de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré au-dessus des niveaux préindustriels.

Une fois l’approbation obtenue, Cloudflare travaillera au cours des 24 prochains mois avec le SBTi pour développer et valider nos objectifs de réduction à court et à long terme. Restez à l’écoute de notre blog et de notre page Impact pour des mises à jour au fur et à mesure.

L’engagement de Cloudflare envers les objectifs de réduction de SBTi s’appuie sur nos engagements actuels en faveur d’une énergie 100 % renouvelable, de la compensation ou de la suppression des émissions de carbone historiques associées à l’alimentation de notre réseau d’ici 2025, ainsi que sur nos efforts de reforestation.

Comme nous l’avons déjà dit, l’objectif initial de Cloudflare n’était pas de réduire l’impact environnemental de l’internet. Mais cela a changé.

Rejoignez Cloudflare dès aujourd’hui et aidez-nous à tendre vers un internet à zéro émission.