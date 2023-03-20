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Der Cloudflare-Blog

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Alles, was Ihnen während der Security Week 2023 möglicherweise entgangen ist

2023-03-20

Lesezeit: 1 Min.
Dieser Beitrag ist auch auf English, Français, 日本語, Español, und 简体中文 verfügbar.

Die Security Week 2023 ist offiziell vorbei. In unserem Willkommensbeitrag vom letzten Samstag habe ich über die jahrelange Entwicklung von Cloudflare vom Schutz von Websites über den Schutz von Anwendungen bis hin zum Schutz von Menschen gesprochen. Unser Ziel in dieser Woche war es, unseren Kunden zu helfen, ein breiteres Spektrum an Problemen zu lösen, externe Sicherheitslücken zu schließen und ihnen die Arbeit zu erleichtern.

Everything you might have missed during Security Week 2023

Wir haben 34 neue Tools und Integrationen angekündigt, die genau das bieten werden. Zusammengenommen helfen Ihnen diese Ankündigungen, fünf wichtige Dinge schneller und einfacher zu erledigen:

  1. Einfachere Bereitstellung und Verwaltung von Zero Trust überall

  2. Verringerung der Anzahl von Drittanbietern, die Kunden nutzen müssen

  3. Dank Machine Learning können sich Menschen auf das kritische Denken konzentrieren

  4. Wir stellen unseren Kunden mehr proprietäre Cloudflare-Bedrohungsdaten zur Verfügung.

  5. Wir machen es Menschen schwieriger, Fehler zu begehen

Und um Ihnen zu helfen, auf die neuesten Angriffe in Echtzeit zu reagieren, haben wir darüber berichtet, wie die Scammer die Nachrichten um die Silicon Valley Bank nutzen, um neue Opfer zu phishen, und was Sie unternehmen können, um sich zu schützen.

Falls Sie eine der Ankündigungen verpasst haben, werfen Sie doch einen Blick auf die nachfolgende Zusammenfassung und den Navigationsleitfaden.

Montag

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Blog Summary
Top phished brands and new phishing and brand protections
 Today we have released insights from our global network on the top 50 brands used in phishing attacks coupled with the tools customers need to stay safer. Our new phishing and brand protection capabilities, part of Security Center, let customers better preserve brand trust by detecting and even blocking “confusable” and lookalike domains involved in phishing campaigns.
How to stay safe from phishing Phishing attacks come in all sorts of ways to fool people. Email is definitely the most common, but there are others. Following up on our Top 50 brands in phishing attacks post, here are some tips to help you catch these scams before you fall for them.
Locking down your JavaScript: positive blocking with Page Shield policies Page Shield now ensures only vetted and secure JavaScript is being executed by browsers to stop unwanted or malicious JavaScript from loading to keep end user data safer.
Cloudflare Aegis: dedicated IPs for Zero Trust migration
 With Aegis, customers can now get dedicated IPs from Cloudflare we use to send them traffic. This allows customers to lock down services and applications at an IP level and build a protected environment that is application, protocol, and even IP-aware.
Mutual TLS now available for Workers mTLS support for Workers allows for communication with resources that enforce an mTLS connection. mTLS provides greater security for those building on Workers so they can identify and authenticate both the client and the server helps protect sensitive data.
Using Cloudflare Access with CNI We have introduced an innovative new approach to secure hosted applications via Cloudflare Access without the need for any installed software or custom code on application servers.

Blog

Blog Summary
No hassle migration from Zscaler to Cloudflare One with The Descaler Program Cloudflare is excited to launch the Descaler Program, a frictionless path to migrate existing Zscaler customers to Cloudflare One. With this announcement, Cloudflare is making it even easier for enterprise customers to make the switch to a faster, simpler, and more agile foundation for security and network transformation.
The state of application security in 2023 For Security Week 2023, we are providing updated insights and trends related to mitigated traffic, bot and API traffic, and account takeover attacks.
Adding Zero Trust signals to Sumo Logic for better security insights Today we’re excited to announce the expansion of support for automated normalization and correlation of Zero Trust logs for Logpush in Sumo Logic’s Cloud SIEM. Joint customers will reduce alert fatigue and accelerate the triage process by converging security and network data into high-fidelity insights.
Cloudflare One DLP integrates with Microsoft Information Protection labels Cloudflare One now offers Data Loss Prevention (DLP) detections for Microsoft Purview Information Protection labels. This extends the power of Microsoft’s labels to any of your corporate traffic in just a few clicks.
Scan and secure Atlassian with Cloudflare CASB We are unveiling two new integrations for Cloudflare CASB: one for Atlassian Confluence and the other for Atlassian Jira. Security teams can begin scanning for Atlassian- and Confluence-specific security issues that may be leaving sensitive corporate data at risk.
Zero Trust security with Ping Identity and Cloudflare Access Cloudflare Access and Ping Identity offer a powerful solution for organizations looking to implement Zero Trust security controls to protect their applications and data. Cloudflare is now offering full integration support, so Ping Identity customers can easily integrate their identity management solutions with Cloudflare Access to provide a comprehensive security solution for their applications

Resumen

Blog Summary
Announcing Cloudflare Fraud Detection We are excited to announce Cloudflare Fraud Detection that will provide precise, easy to use tools that can be deployed in seconds to detect and categorize fraud such as fake account creation or card testing and fraudulent transactions. Fraud Detection will be in early access later this year, those interested can sign up here.
Automatically discovering API endpoints and generating schemas using machine learning Customers can use these new features to enforce a positive security model on their API endpoints even if they have little-to-no information about their existing APIs today.
Detecting API abuse automatically using sequence analysis
 With our new Cloudflare Sequence Analytics for APIs, organizations can view the most important sequences of API requests to their endpoints to better understand potential abuse and where to apply protections first.
Using the power of Cloudflare’s global network to detect malicious domains using machine learning Read our post on how we keep users and organizations safer with machine learning models that detect attackers attempting to evade detection with DNS tunneling and domain generation algorithms.
Announcing WAF Attack Score Lite and Security Analytics for business customers We are making the machine learning empowered WAF and Security analytics view available to our Business plan customers, to help detect and stop attacks before they are known.
Analyze any URL safely using the Cloudflare Radar URL Scanner We have made Cloudflare Radar’s newest free tool available, URL Scanner, providing an under-the-hood look at any webpage to make the Internet more transparent and secure for all.

   Die   beliebtesten Marken für Phishing-Angriffe und neue Maßnahmen für Phishing-   und Markenschutz      

Blog Summary
Post-quantum crypto should be free, so we’re including it for free, forever One of our core beliefs is that privacy is a human right. To achieve that right, we are announcing that our implementations of post-quantum cryptography will be available to everyone, free of charge, forever.
No, AI did not break post-quantum cryptography The recent news reports of AI cracking post-quantum cryptography are greatly exaggerated. In this blog, we take a deep dive into the world of side-channel attacks and how AI has been used for more than a decade already to aid it.
Super Bot Fight Mode is now configurable
 We are making Super Bot Fight Mode even more configurable with new flexibility to allow legitimate, automated traffic to access their site.
How Cloudflare and IBM partner to help build a better Internet IBM and Cloudflare continue to partner together to help customers meet the unique security, performance, resiliency and compliance needs of their customers through the addition of exciting new product and service offerings.
Protect your key server with Keyless SSL and Cloudflare Tunnel integration Customers will now be able to use our Cloudflare Tunnels product to send traffic to the key server through a secure channel, without publicly exposing it to the rest of the Internet.

   Heute haben wir Erkenntnisse aus unserem globalen   Netzwerk veröffentlicht, die zeigen, welche 50 Marken am häufigsten für   Phishing-Angriffe verwendet werden und welche Tools Kunden benötigen, um sich   zu schützen. Mit unseren neuen Features zum Phishing- und Markenschutz (die   Teil des Security Center sind) können Unternehmen das Vertrauen in ihre   Marken besser schützen, indem sie „verwechselbare“ und ähnliche Domains, die   in Phishing-Kampagnen verwendet werden, erkennen und sogar blockieren.   

Blog Summary
Stop Brand Impersonation with Cloudflare DMARC Management Brand impersonation continues to be a big problem globally. Setting SPF, DKIM and DMARC policies is a great way to reduce that risk, and protect your domains from being used in spoofing emails. But maintaining a correct SPF configuration can be very costly and time consuming, and that’s why we’re launching Cloudflare DMARC Management.
How we built DMARC Management using Cloudflare Workers At Cloudflare, we use the Workers platform and our product stack to build new services. Read how we made the new DMARC Management solution entirely on top of our APIs.
Cloudflare partners with KnowBe4 to equip organizations with real-time security coaching to avoid phishing attacks Cloudflare’s cloud email security solution now integrates with KnowBe4, allowing mutual customers to offer real-time coaching to employees when a phishing campaign is detected by Cloudflare.
Introducing custom pages for Cloudflare Access We are excited to announce new options to customize user experience in Access, including customizable pages including login, blocks and the application launcher.
Cloudflare Access is the fastest Zero Trust proxy Cloudflare Access is 75% faster than Netskope and 50% faster than Zscaler, and our network is faster than other providers in 48% of last mile networks.

   Wie Sie sich vor Phishing schützen   

Blog Summary
One-click ISO 27001 certified deployment of Regional Services in the EU Cloudflare announces one-click ISO certified region, a super easy way for customers to limit where traffic is serviced to ISO 27001 certified data centers inside the European Union.
Account level Security Analytics and Security Events: better visibility and control over all account zones at once All WAF customers will benefit fromAccount Security Analytics and Events. This allows organizations to new eyes on your account in Cloudflare dashboard to give holistic visibility. No matter how many zones you manage, they are all there!
Wildcard and multi-hostname support in Cloudflare Access
 We are thrilled to announce the full support of wildcard and multi-hostname application definitions in Cloudflare Access. Until now, Access had limitations that restricted it to a single hostname or a limited set of wildcards

   Phishing-Angriffe gibt es in allen möglichen   Formen, um Menschen zu täuschen. Die E-Mail ist sicherlich die häufigste,   aber es gibt noch andere. Anknüpfend an unseren Beitrag zu den 50 am   häufigsten für Phishing-Angriffe missbrauchten Marken finden Sie hier einige   Tipps, wie Sie diese Betrügereien erkennen können, bevor Sie darauf   hereinfallen.   

   Schützen Sie Ihr JavaScript: positives Blockieren mit   Page Shield-Richtlinien   

   Page Shield stellt nun sicher, dass nur   geprüftes und sicheres JavaScript von den Browsern ausgeführt wird, um das   Laden von unerwünschtem oder bösartigem JavaScript zu verhindern und so die   Daten der Endbenutzer zu schützen.    

   Cloudflare   Aegis: dedizierte IPs für die Zero Trust-Migration      

   Mit Aegis können Kunden jetzt dedizierte IPs   von Cloudflare erhalten, über die wir ihnen Traffic schicken. Dies ermöglicht   es Kunden, Dienste und Anwendungen auf IP-Ebene zu sperren und eine   geschützte Umgebung aufzubauen, die sowohl Anwendungen als auch Protokolle   und sogar IPs berücksichtigt.   

   Mutual TLS jetzt auch für Workers verfügbar   

   Die mTLS-Unterstützung für Workers   ermöglicht die Kommunikation mit Ressourcen, die eine mTLS-Verbindung   erzwingen. mTLS bietet mehr Sicherheit für diejenigen, die auf Workers   aufbauen, sodass sie sowohl den Client als auch den Server identifizieren und   authentifizieren können, um sensible Daten zu schützen.   

   Nutzung   von Cloudflare Access mit CNI   

   Wir haben einen innovativen neuen Ansatz   eingeführt, um gehostete Anwendungen über Cloudflare Access zu sichern, ohne   dass eine installierte Software oder ein benutzerdefinierter Code auf den   Anwendungsservern erforderlich ist.   

Dienstag

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Blog

Summary

   Einfache, problemlose Migration von Zscaler zu   Cloudflare One mit dem Descaler-Programm   

   Cloudflare freut sich, das Descaler-Programm   einzuführen: ein reibungsloser Weg, um bestehende Zscaler-Kunden auf   Cloudflare One zu migrieren. Mit dieser Ankündigung macht Cloudflare es   Enterprise-Kunden noch einfacher, auf ein schnelleres, einfacheres und agileres   Fundament für Sicherheit und Netzwerktransformation umzusteigen.   

   Der Stand der Anwendungssicherheit im Jahr 2023   

   Zur Security Week 2023 bieten wir Ihnen   aktuelle Einblicke und Trends rund um abgewehrten Traffic, Bot- und   API-Traffic und Angriffen zur Kontoübernahme.   

   Erweiterung von Sumo Logic um Zero Trust-Meldungen für   bessere Sicherheitserkenntnisse   

   Wir freuen uns, heute die Erweiterung der   Unterstützung für die automatische Normalisierung und Korrelation von Zero   Trust-Protokollen für Logpush in Cloud SIEM von Sumo Logic bekannt zu geben.   Gemeinsame Kunden können die Alarm-Müdigkeit reduzieren und den   Vorauswahlprozess beschleunigen, indem sie Sicherheits- und Netzwerkdaten zu aussagekräftigen   Erkenntnissen zusammenführen.   

   Cloudflare One DLP integriert sich mit Microsoft Information   Protection Labels   

   Cloudflare   One bietet jetzt Data Loss Prevention (DLP)-Erkennungen für   Microsoft Purview Information Protection Labels. So können Sie mit wenigen   Klicks die Vorteile der Microsoft-Labels auf den gesamten Datenverkehr Ihres   Unternehmens ausweiten.   

   Atlassian mit Cloudflare CASB scannen und sichern   

   Wir stellen zwei neue Integrationen für   Cloudflare CASB vor: eine für Atlassian Confluence und eine für Atlassian   Jira. Sicherheitsteams können jetzt nach Atlassian- und   Confluence-spezifischen Sicherheitsproblemen suchen, durch die vertrauliche   Unternehmensdaten gefährdet sein könnten.   

   Zero   Trust-Sicherheit mit Ping Identity und Cloudflare Access   

   Cloudflare Access und Ping Identity bieten   eine leistungsstarke Lösung für Unternehmen, die Zero Trust   Sicherheitskontrollen zum Schutz ihrer Anwendungen und Daten implementieren   möchten. Cloudflare unterstützt jetzt eine vollständige Integration,   sodass Ping Identity-Kunden ihre Identitätsmanagement-Lösungen problemlos mit   Cloudflare Access integrieren können, um eine umfassende Sicherheitslösung   für ihre Anwendungen zu erhalten.   

   Wie raffinierte Betrüger und Phisher Kunden der Silicon   Valley Bank austricksen wollen   

   Wir werfen einen Blick darauf, wie   Bedrohungsakteure die Nachrichten über die Silicon Valley Bank (SVB) nutzen,   um SVB-Kunden auszuspionieren.   

Mittwoch

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Blog

Summary

   Wir präsentieren: Cloudflare Fraud Detection   

   Wir freuen uns, Cloudflare Fraud Detection   ankündigen zu können. Es handelt sich dabei um präzise, einfach zu bedienende   Tools, die in Sekundenschnelle eingesetzt werden können, um Betrug wie die   Erstellung von Fake-Konten oder Card-Testing und betrügerische Transaktionen   zu erkennen und zu kategorisieren. Im Laufe des Jahres wird der frühzeitige   Zugang zu Fraud Detection verfügbar sein. Interessierte Nutzer können sich hier anmelden.    

   Automatisches   Erkennen von API-Endpunkten und Erzeugen von Schemata mithilfe von Machine   Learning      

   Kunden können diese neuen Funktionen nutzen,   um ein positives Sicherheitsmodell für ihre API-Endpunkte durchzusetzen,   selbst wenn sie heute nur wenige bis gar keine Informationen über ihre   bestehenden APIs haben.   

   Automatisches Aufspüren von API-Missbrauch durch   Sequenzanalyse      

   Mit unseren neuen   Cloudflare Sequence Analytics für APIs können Unternehmen die wichtigsten   Sequenzen von API-Anfragen an ihre Endpunkte einsehen. So können sie   potenziellen Missbrauch besser verstehen und herausfinden, wo sie Schutzmaßnahmen   zuerst implementieren sollten.    

   Mit dem globalen Cloudflare-Netzwerk   und Machine Learning bösartige Domains erkennen   

   Lesen Sie unseren   Beitrag darüber, wie wir Benutzer und Unternehmen mit   Machine-Learning-Modellen sicherer machen. Diese Modelle erkennen Angreifer,   die versuchen, die Erkennung mit DNS-Tunneling und Algorithmen zur   Domain-Generierung zu umgehen.   

   Wir präsentieren WAF Attack Score Lite und Security   Analytics für Geschäftskunden   

   Wir stellen unseren Kunden im Business-Tarif   die durch Machine Learning unterstützte WAF- und Security Analytics-Ansicht   zur Verfügung, damit diese Angriffe erkennen und stoppen können, bevor sie   bekannt werden.   

      

   Analysieren Sie jede URL sicher mit   dem Cloudflare Radar URL Scanner   

   Wir haben das neueste   kostenlose Tool von Cloudflare Radar verfügbar gemacht: den URL   Scanner. Er bietet einen Blick hinter   die Kulissen jeder Webseite, um das Internet transparenter und sicherer für   alle zu machen.   

Donnerstag

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Blog

Summary

   Post-Quanten-Kryptografie sollte kostenlos sein –   bei uns ist sie kostenlos inklusive, und zwar für immer   

   Eine unserer wichtigsten Überzeugungen ist,   dass Privatsphäre ein Menschenrecht ist. Damit dieses Recht gewahrt bleibt,   kündigen wir an, dass unsere Implementierungen der Post-Quanten-Kryptographie   für alle kostenlos und für immer verfügbar sein werden.   

   Nein, KI hat die Post-Quantum-Kryptographie (noch) nicht geknackt   

   Die jüngsten   Meldungen, wonach KI die Post-Quanten-Kryptographie knacken könnte, sind   stark übertrieben. In diesem Blog tauchen wir tief in die Welt der   Side-Channel-Angriffe ein und zeigen, wie diese bereits seit mehr als einem   Jahrzehnt durch KI unterstützt werden.   

   „Super Bot Fight“-Modus ist jetzt konfigurierbar!      

   Wir machen den „Super Bot Fight“-Modus noch   konfigurierbarer mit neuer Flexibilität, um legitimen, automatisierten   Traffic auf die Website des Nutzers zuzulassen.   

   Wie Cloudflare und IBM   zusammenarbeiten, um ein besseres Internet zu schaffen   

   IBM und Cloudflare arbeiten weiterhin   zusammen, um ihren Kunden dabei zu helfen, ihre besonderen Anforderungen an   Sicherheit, Performance, Ausfallsicherheit und Compliance zu erfüllen, indem   sie interessante neue Produkt- und Serviceangebote bereitstellen.   

   Schützen Sie Ihren   Schlüsselserver mit Keyless SSL und Cloudflare Tunnel-Integration   

   Kunden können unser Produkt Cloudflare   Tunnel verwenden, um Traffic über einen sicheren Kanal an den Schlüsselserver   zu senden, ohne ihn dem Rest des Internets preiszugeben.   

Freitag

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Blog

Summary

   Schluss mit Markenimitation – dank Cloudflare DMARC   Management    

   Weltweit ist die Nachahmung von Marken   weiterhin ein großes Problem. Die Einrichtung von SPF-, DKIM- und   DMARC-Richtlinien ist eine großartige Möglichkeit, dieses Risiko zu   verringern und Ihre Domains davor zu schützen, dass sie für Spoofing-E-Mails   verwendet werden. Allerdings kann die Aufrechterhaltung einer korrekten   SPF-Konfiguration sehr kostspielig und zeitaufwendig sein, weshalb wir   Cloudflare DMARC Management einführen.   

   So haben wir DMARC-Management mit Cloudflare Workers   entwickelt   

   Bei Cloudflare nutzen wir die   Workers-Plattform und unsere Produkt-Suite, um neue Dienste zu entwickeln.   Lesen Sie, wie wir die neue DMARC Management-Lösung vollständig auf der   Grundlage unserer APIs entwickelt haben.   

   Cloudflare   arbeitet mit KnowBe4 zusammen, um Unternehmen mit einem   Echtzeit-Sicherheitstraining zur Vermeidung von Phishing-Angriffen   auszustatten   

   Die Cloud-E-Mail-Sicherheitslösung von   Cloudflare ist jetzt mit KnowBe4 integriert, sodass gemeinsame Kunden ihre   Mitarbeiter in Echtzeit beraten können, wenn eine Phishing-Kampagne von   Cloudflare entdeckt wird.   

   Wir stellen vor:   Anpassbare Seiten für Cloudflare Access   

   Wir freuen uns, neue Optionen zur Anpassung   der Nutzererfahrung in Access ankündigen zu können. Dazu gehören anpassbare   Seiten wie Login, Blöcke und der App-Launcher.      

   Cloudflare Access ist der   schnellste Zero Trust-Proxy   

   Cloudflare Access ist 75 % schneller   als Netskope und 50 % schneller als Zscaler, und unser Netzwerk ist in   48 % der Netzwerke auf der „letzten Meile“schneller als andere Anbieter.   

Samstag

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Blog

Summary

   ISO   27001-zertifizierte Ein-Klick-Bereitstellung von Regionalen Diensten in der   EU      

   Cloudflare kündigt die Bereitstellung einer   ISO-zertifizierten Region mit nur einen Klick an – eine einfache   Möglichkeit für Kunden, den Datenverkehr auf ISO 27001-zertifizierte   Rechenzentren innerhalb der Europäischen Union zu beschränken.      

   Sicherheitsanalysen   und Sicherheitsereignisse auf Kontoebene: bessere Übersicht und Kontrolle   über alle Kontozonen auf einmal   

   Alle WAF-Kunden werden von   Sicherheitsanalysen und Sicherheitsereignisse auf Kontoebene profitieren.   Dies ermöglicht Unternehmen einen neuen Blick auf Ihr Konto im   Cloudflare-Dashboard, um ganzheitliche Transparenz zu erhalten. Ganz gleich,   wie viele Zonen Sie verwalten, hier finden Sie alle!   

   Unterstützung von Wildcards und mehreren Hostnamen in   Cloudflare Access      

   Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass   wir Wildcards und die Definition von Multi-Hostname-Anwendungen in Cloudflare   Access vollständig unterstützen. Bisher war Access auf einen einzigen   Hostnamen oder eine begrenzte Anzahl von Wildcards beschränkt   

Sehen Sie unsere Security Week-Beiträge auf Cloudflare TV

Sehen Sie sich alle Cloudflare TV-Beiträge hier an.

Was kommt als Nächstes?

Das war's mit der Security Week 2023, aber Sie alle wissen inzwischen, dass die Innovationswochen bei Cloudflare nie enden. In Kürze erwartet Sie eine Woche voller neuer Entwicklertools und später im Jahr eine Woche, in der es darum geht, das Internet zu beschleunigen.

Wir schützen komplette Firmennetzwerke, helfen Kunden dabei, Internetanwendungen effizient zu erstellen, jede Website oder Internetanwendung zu beschleunigen, DDoS-Angriffe abzuwehren, Hacker in Schach zu halten, und unterstützen Sie bei Ihrer Umstellung auf Zero Trust.

Greifen Sie von einem beliebigen Gerät auf 1.1.1.1 zu und nutzen Sie unsere kostenlose App, die Ihr Internet schneller und sicherer macht.

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